RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 8761876287638764>
Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 08:48

  Hotab написав:
  hxbbgaf написав:Вообще, артисты, музыканты, циркачи, спортсмены... Если у нас война, зачем им всем бронь? Они что с другого теста? Нет логики!

Вас не спасет, если со всех снимут. Кросс бегаете? Чтобы спрыгнуть с камаза по пути на полигон и убежать.

Не надо обо всех судить по себе и демонстрировать свою логику бессовестного молодого силового пенса, который наплевал на присягу и на Конституционный долг.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 22606
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1677 раз.
Подякували: 2368 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 09:14

  hxbbgaf написав:
  Hotab написав:
  hxbbgaf написав:Вообще, артисты, музыканты, циркачи, спортсмены... Если у нас война, зачем им всем бронь? Они что с другого теста? Нет логики!

Вас не спасет, если со всех снимут. Кросс бегаете? Чтобы спрыгнуть с камаза по пути на полигон и убежать.

Не надо обо всех судить по себе и демонстрировать свою логику бессовестного молодого силового пенса, который наплевал на присягу и на Конституционный долг.

у него логика работает через лабиринт какой-то.
каждый день 150 обращений только к уполномоченному по правам человека по нарушениями тцк - пыткам, издевательствам, а он рассказывает про еденичные случаи эпилепсии, спортсмены, ведущие и прочие бронированные, ездят за границу и живут обычной невоенной жизнью, а он рассказывает их мало. под миллион силовиков, чиновников и мстных депутатов, он скажет это неважно.
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2817
З нами з: 17.12.22
Подякував: 87 раз.
Подякували: 200 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 09:14

Schmit
 
Повідомлень: 4419
З нами з: 08.09.09
Подякував: 82 раз.
Подякували: 275 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 09:24

  Бетон написав:у него логика работает через лабиринт какой-то.
это лабиринт ущербности. Ему много лет было плохо и теперь когда большинству стало плохо это воспринимается как справедливость. Он постоянно пишет что так и должно быть, принуждение, ловля бусиками, сортность.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23882
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2403 раз.
Подякували: 3361 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 09:42

ранее я писал будут палить машины военкомам










Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 23 чер, 2024 09:45, всього редагувалось 1 раз.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23882
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2403 раз.
Подякували: 3361 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 09:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

В ЗСУ ніколи не вистачить людей, якщо мобілізованих просто екіпірувати, озброїти та кинути на штурм, — Безугла
що і робиться
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2817
З нами з: 17.12.22
Подякував: 87 раз.
Подякували: 200 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 09:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Ми всі народжені для війни, бо народились в цей час та в цьому місці. Кожен громадянин та кожна громадянка України зобов'язані прийняти цей бій, — українська військова

так что флер и женская команда - потихоньку собирайте вещи и уперед


20-річна дівчина наїхала на групу підлітків в Рахові (Закарпатська область)

Це сталось тоді, коли дівчина виїжджала з заправки, а діти йшли по узбіччю. Двоє дівчат в лікарні.

Журналіст Глагола пише, що дівчина — дочка місцевого патологоанатома, який зараз намагається «все порішати», щоб дочку не притягували до відповідальності.

пхахаха. это дочь не пана холявы?
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2817
З нами з: 17.12.22
Подякував: 87 раз.
Подякували: 200 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 09:53

  ЛАД написав:Можно подробнее.
Что делается для этого?

В апореле этого года была хорошая попытка
По крайне стало стало меньше "незламных" фб-акаунтов из ЕС и Канады,
повыебываться в сторону "предательского рпв" им уже гораздо трудней будет

[*]экономическое бронирование
на богатых....
война для бедных. После этого, если бы я был призывного возраста, стал бы ярым ухилянтом.

все политсилы представленные в парламенте и правительстве шли под либертарианско-капиталистическими лозунгами, СН так точно наставивало на "либертарианской" программе. Вы голосовали за своих антикоммунистов, вашии критики тут порохоботы - за своих, кооторые памятники ленину скидывали и резонансный закон о декоммунизациии приняли. А теперь я на каждлом шагу вдруг слышу комуняцкую фразеологию про "богатых и бедных". Я заставлю вас следовать вашей же идеологии, я специально всю жизнь учился чтобы нормально жить в условиях капитализма, к которому не стремился. А его прихильники чуть что не так - пытаются спрыгнуть с намеченого ими же пути в утопический социализм.
Ни в одной войне, кроме парагвайскй, мобвозраст не достигал отметки продолжительности жизни. Всегда были возрастные пороги для военной мобилизации и экономической.

[*]снижение верхней и нижней границы возраста мобилизации (начали говорить о снижении с 60 до 50)[/list]

Возможно, правильно. Хотя, наверное, лучше бы наладить хорошую (правильную) работу ВЛК. У разных людей разное здоровье и не так уж редко мужчина в 55 может быть здоровее другого в 45.

Правильно, вместо четких критериев лучше оставить побольше пространства для произвола и коррупции.
Так как решения эти запоздалы, и средствами от экономического бронирования энергетику защищать поздно, восстановливать долго, то неизбежно встанет вопрос о эвакуации украинцев в связи с возможной гуманитарной катастрофой зимой 2024-2025
Уже сейчас надо рассматривать возможность выпускать мужчин на сопровождение родителей не только инвалидов 2 группы, но и старше 75 лет. Можно за залог-депозит в 10-20 тис долларов
Если чьи-то престарелые родители замерзнут, то власть не отмахается от судебных исков

Опять для богатых?
Вариантов как-то обеспечить выживание в Украине не существует?
Думаете средств от "экономического бронирования" хватило бы на защиту энергетики? Как вы представляете себе такую защиту?

Заранее благодарен за ответы.

1000 $ ежемесячно * 500 тыс +/- среднего класса * 30 мес войны
Хватило бы на усилление ПВО
кто на что учился заработал,мне выживать не интересно и стыдно перед престарелыми родителями
Не говоря уже о том что єто может снизить энергопотребление
Работы без єлектричества все равно не будет, налоговых поступлений соответственно тоже
Было бы логичней перейти на разовые платежи
Востаннє редагувалось fox767676 в Нед 23 чер, 2024 10:09, всього редагувалось 2 разів.
fox767676
 
Повідомлень: 1688
З нами з: 13.06.20
Подякував: 301 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 09:58

  vitaliiangel написав:ранее я писал будут палить машины военкомам



поясните плз, на кой чёрт держать людей в городе, куда летят бомбы?
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2817
З нами з: 17.12.22
Подякував: 87 раз.
Подякували: 200 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 10:01

  Бетон написав:поясните плз, на кой чёрт держать людей в городе, куда летят бомбы?
а куда их девать? построить 2й Харьков и Одессу в Карпатах.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23882
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2403 раз.
Подякували: 3361 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 8761876287638764>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: fox767676, pesikot і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
11 51180
Переглянути останнє повідомлення
Чет 06 чер, 2024 01:05
katso
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 211201
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 680208
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (6448)
23.06.2024 06:13
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.