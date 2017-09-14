Додано: Нед 23 чер, 2024 09:53

ЛАД написав: Можно подробнее.

Что делается для этого?

Можно подробнее.Что делается для этого?

[*]экономическое бронирование

на богатых....

война для бедных. После этого, если бы я был призывного возраста, стал бы ярым ухилянтом.



[*]снижение верхней и нижней границы возраста мобилизации (начали говорить о снижении с 60 до 50)[/list]

Возможно, правильно. Хотя, наверное, лучше бы наладить хорошую (правильную) работу ВЛК. У разных людей разное здоровье и не так уж редко мужчина в 55 может быть здоровее другого в 45.

Возможно, правильно. Хотя, наверное, лучше бы наладить хорошую (правильную) работу ВЛК. У разных людей разное здоровье и не так уж редко мужчина в 55 может быть здоровее другого в 45.

Так как решения эти запоздалы, и средствами от экономического бронирования энергетику защищать поздно, восстановливать долго, то неизбежно встанет вопрос о эвакуации украинцев в связи с возможной гуманитарной катастрофой зимой 2024-2025

Уже сейчас надо рассматривать возможность выпускать мужчин на сопровождение родителей не только инвалидов 2 группы, но и старше 75 лет. Можно за залог-депозит в 10-20 тис долларов

Если чьи-то престарелые родители замерзнут, то власть не отмахается от судебных исков

Опять для богатых?

Вариантов как-то обеспечить выживание в Украине не существует?

Думаете средств от "экономического бронирования" хватило бы на защиту энергетики? Как вы представляете себе такую защиту?



Заранее благодарен за ответы. Опять для богатых?Вариантов как-то обеспечить выживание в Украине не существует?Думаете средств от "экономического бронирования" хватило бы на защиту энергетики? Как вы представляете себе такую защиту?Заранее благодарен за ответы.

В апореле этого года была хорошая попыткаПо крайне стало стало меньше "незламных" фб-акаунтов из ЕС и Канады,повыебываться в сторону "предательского рпв" им уже гораздо трудней будетвсе политсилы представленные в парламенте и правительстве шли под либертарианско-капиталистическими лозунгами, СН так точно наставивало на "либертарианской" программе. Вы голосовали за своих антикоммунистов, вашии критики тут порохоботы - за своих, кооторые памятники ленину скидывали и резонансный закон о декоммунизациии приняли. А теперь я на каждлом шагу вдруг слышу комуняцкую фразеологию про "богатых и бедных". Я заставлю вас следовать вашей же идеологии, я специально всю жизнь учился чтобы нормально жить в условиях капитализма, к которому не стремился. А его прихильники чуть что не так - пытаются спрыгнуть с намеченого ими же пути в утопический социализм.Ни в одной войне, кроме парагвайскй, мобвозраст не достигал отметки продолжительности жизни. Всегда были возрастные пороги для военной мобилизации и экономической.Правильно, вместо четких критериев лучше оставить побольше пространства для произвола и коррупции.1000 $ ежемесячно * 500 тыс +/- среднего класса * 30 мес войныХватило бы на усилление ПВОкто на что учился заработал,мне выживать не интересно и стыдно перед престарелыми родителямиНе говоря уже о том что єто может снизить энергопотреблениеРаботы без єлектричества все равно не будет, налоговых поступлений соответственно тожеБыло бы логичней перейти на разовые платежи