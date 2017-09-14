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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 23 чер, 2024 10:08
serg1974 написав:ЛАД
— лучше бы наладить хорошую (правильную) работу ВЛК—
Спасибо, посмеялся с утра. Коллега, нельзя быть настолько наивным.чтобы всерьез такое предлагать. Даже к обсуждению.
Я не предлагаю.
Но помечтать-то можно?
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Додано: Нед 23 чер, 2024 10:22
Мабуть це питання примітивного функціонування мізків. Сиділа людина у печері, і казала: "Буду молитись правильним богам, розмовляти правильною мовою, малювати правильні картинки то тигр мене не з'їсть!". Але тигру до того до лампочки, він мов не знає, з богами не знайомий, а м'ясо у всіх людей однакове. Але деякі дуже хитрі сапієнси кажуть, що того хлопа з'їв тигр, тому що він не так розмовляв чи не так молився, і тільки я знаю як воно повинно бути. Ну і все на цьому тепер крутиться. Одні брешуть, інші вірять, а тигр як їв так і їсть.
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Додано: Нед 23 чер, 2024 10:22
Бетон
150 обращений только к уполномоченному по правам человека по нарушениями тцк - пыткам,
На 0.7 млн мобилизированных?
он рассказывает про еденичные случаи эпилепсии
Так а сколько их было? Тысячи?
спортсмены, ведущие и прочие бронированные, ездят за границу и живут обычной невоенной жизнью
А тех сколько? Какое количество спортсменов под бронью ? Ты спортсмен под бронью?
под миллион силовиков, чиновников и мстных депутатов
Каких силовиков? Отех что Виталик показал под васильковом героя-пво-шника?
А местные депутаты какие под бронью? Они какая категория чиновников?
Бетон , могзги должны работать а не только есть туда.
Роль туповатого занял многосогласный. Но уже и ему объяснили по цифрам военпенсов-силовиков . Сколько их на самом деле, сколько их них при деле, сколько их них тоже 55-60 лет.
Понятно что тебе страшно, и ты всегда найдешь на кого показать пальцем «а почему не он?» Но это путь в никуда и не спасет тебя. Лучше тренируй дыхалку, у качков с этим плохо очень часто. В любом возрасте.. (однажды молодой старлей-вечный посетитель сети качалок «Доминант» зашел на кросс и сдох в начале второго километра… Я не сдох. Он начал «зато я в планке могу стоять, а вы можете хоть минуту?». Я простоял две без проблем. Он загрустил. Правда бегать не начал. Куски бесформенного мяса не любят это дело. Им кто-то внушил что от бега падает мышечная масса )
Может до тебя очередь не дойдет, но готовым ты быть должен. Тем более ты именно вот тот самый «война дело молодых». На которых тут любят показывать 50-летние .
Востаннє редагувалось Hotab
в Нед 23 чер, 2024 10:31, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Нед 23 чер, 2024 10:29
fox767676 написав:
все политсилы представленные в парламенте и правительстве шли под либертарианско-капиталистическими лозунгами, СН так точно наставивало на "либертарианской" программе. Вы голосовали за своих антикоммунистов, вашии критики тут порохоботы - за своих, кооторые памятники ленину скидывали и резонансный закон о декоммунизациии приняли. А теперь я на каждлом шагу вдруг слышу комуняцкую фразеологию про "богатых и бедных". Я заставлю вас следовать вашей же идеологии, я специально всю жизнь учился чтобы нормально жить в условиях капитализма, к которому не стремился. А его прихильники чуть что не так - пытаются спрыгнуть с намеченого ими же пути в утопический социализм.
Ни в одной войне, кроме парагвайскй, мобвозраст не достигал отметки продолжительности жизни. Всегда были возрастные пороги для военной мобилизации и экономической.
Ну, вспоминать о капитализме во время войны на уничтожение - это уже верх извращения.
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hxbbgaf
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Додано: Нед 23 чер, 2024 10:32
"Нам нужна Одесса без людей, одесситов уже не жалко!" Адские откровения на РосТВ
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Додано: Нед 23 чер, 2024 10:33
hxbbgaf написав: fox767676 написав:
все политсилы представленные в парламенте и правительстве шли под либертарианско-капиталистическими лозунгами, СН так точно наставивало на "либертарианской" программе. Вы голосовали за своих антикоммунистов, вашии критики тут порохоботы - за своих, кооторые памятники ленину скидывали и резонансный закон о декоммунизациии приняли. А теперь я на каждлом шагу вдруг слышу комуняцкую фразеологию про "богатых и бедных". Я заставлю вас следовать вашей же идеологии, я специально всю жизнь учился чтобы нормально жить в условиях капитализма, к которому не стремился. А его прихильники чуть что не так - пытаются спрыгнуть с намеченого ими же пути в утопический социализм.
Ни в одной войне, кроме парагвайскй, мобвозраст не достигал отметки продолжительности жизни. Всегда были возрастные пороги для военной мобилизации и экономической.
Ну, вспоминать о капитализме во время войны на уничтожение - это уже верх извращения.
ну я могу тебя и без капитализма убить
ревком\тройка проведет совещание - лови пулю, реизионист
я по-разному могу, с извращениями и без, владею методиками
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fox767676
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