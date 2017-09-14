Додано: Нед 23 чер, 2024 10:22



150 обращений только к уполномоченному по правам человека по нарушениями тцк - пыткам,







он рассказывает про еденичные случаи эпилепсии







спортсмены, ведущие и прочие бронированные, ездят за границу и живут обычной невоенной жизнью







под миллион силовиков, чиновников и мстных депутатов





На 0.7 млн мобилизированных?Так а сколько их было? Тысячи?А тех сколько? Какое количество спортсменов под бронью ? Ты спортсмен под бронью?Каких силовиков? Отех что Виталик показал под васильковом героя-пво-шника?А местные депутаты какие под бронью? Они какая категория чиновников?Бетон , могзги должны работать а не только есть туда.Роль туповатого занял многосогласный. Но уже и ему объяснили по цифрам военпенсов-силовиков . Сколько их на самом деле, сколько их них при деле, сколько их них тоже 55-60 лет.Понятно что тебе страшно, и ты всегда найдешь на кого показать пальцем «а почему не он?» Но это путь в никуда и не спасет тебя. Лучше тренируй дыхалку, у качков с этим плохо очень часто. В любом возрасте.. (однажды молодой старлей-вечный посетитель сети качалок «Доминант» зашел на кросс и сдох в начале второго километра… Я не сдох. Он начал «зато я в планке могу стоять, а вы можете хоть минуту?». Я простоял две без проблем. Он загрустил. Правда бегать не начал. Куски бесформенного мяса не любят это дело. Им кто-то внушил что от бега падает мышечная масса )Может до тебя очередь не дойдет, но готовым ты быть должен. Тем более ты именно вот тот самый «война дело молодых». На которых тут любят показывать 50-летние .