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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 875887598760876187628763>
Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 10:01

  Бетон написав:поясните плз, на кой чёрт держать людей в городе, куда летят бомбы?
а куда их девать? построить 2й Харьков и Одессу в Карпатах.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 10:08

  serg1974 написав:ЛАД


— лучше бы наладить хорошую (правильную) работу ВЛК—

Спасибо, посмеялся с утра. Коллега, нельзя быть настолько наивным.чтобы всерьез такое предлагать. Даже к обсуждению.

Я не предлагаю.
Но помечтать-то можно? :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 10:22

Бетон

150 обращений только к уполномоченному по правам человека по нарушениями тцк - пыткам,


На 0.7 млн мобилизированных?


он рассказывает про еденичные случаи эпилепсии



Так а сколько их было? Тысячи?


спортсмены, ведущие и прочие бронированные, ездят за границу и живут обычной невоенной жизнью


А тех сколько? Какое количество спортсменов под бронью ? Ты спортсмен под бронью?




под миллион силовиков, чиновников и мстных депутатов



Каких силовиков? Отех что Виталик показал под васильковом героя-пво-шника?

А местные депутаты какие под бронью? Они какая категория чиновников?


Бетон , могзги должны работать а не только есть туда.
Роль туповатого занял многосогласный. Но уже и ему объяснили по цифрам военпенсов-силовиков . Сколько их на самом деле, сколько их них при деле, сколько их них тоже 55-60 лет.

Понятно что тебе страшно, и ты всегда найдешь на кого показать пальцем «а почему не он?» Но это путь в никуда и не спасет тебя. Лучше тренируй дыхалку, у качков с этим плохо очень часто. В любом возрасте.. (однажды молодой старлей-вечный посетитель сети качалок «Доминант» зашел на кросс и сдох в начале второго километра… Я не сдох. Он начал «зато я в планке могу стоять, а вы можете хоть минуту?». Я простоял две без проблем. Он загрустил. Правда бегать не начал. Куски бесформенного мяса не любят это дело. Им кто-то внушил что от бега падает мышечная масса )

Может до тебя очередь не дойдет, но готовым ты быть должен. Тем более ты именно вот тот самый «война дело молодых». На которых тут любят показывать 50-летние .
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 23 чер, 2024 10:31, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 10:29

  fox767676 написав:все политсилы представленные в парламенте и правительстве шли под либертарианско-капиталистическими лозунгами, СН так точно наставивало на "либертарианской" программе. Вы голосовали за своих антикоммунистов, вашии критики тут порохоботы - за своих, кооторые памятники ленину скидывали и резонансный закон о декоммунизациии приняли. А теперь я на каждлом шагу вдруг слышу комуняцкую фразеологию про "богатых и бедных". Я заставлю вас следовать вашей же идеологии, я специально всю жизнь учился чтобы нормально жить в условиях капитализма, к которому не стремился. А его прихильники чуть что не так - пытаются спрыгнуть с намеченого ими же пути в утопический социализм.
Ни в одной войне, кроме парагвайскй, мобвозраст не достигал отметки продолжительности жизни. Всегда были возрастные пороги для военной мобилизации и экономической.

Ну, вспоминать о капитализме во время войны на уничтожение - это уже верх извращения. А что моб. возраст, в принципе, вполне адекватно 60 лет, возраст, когда уже мало кто имеет хорошее здоровье, но тут нужно рассматривать каждого индивидуально - например, грузчик может и в 30 иметь убитую спину, а в 40 инфаркт, а мент, который в свое время в 38 вышел на пенсию после того, как 20 лет пробрал взятки, прокрышевал преступников и произдевался над людьми, в 60 лет по здоровью еще может дать фору 30-летнему. Сейчас уже мало, но еще несколько лет назад была целая когорта 90-100-летних бывших КГБистов, которые еще могли бегать кросс или глушить водяру. Знаю такую историю, жил бы бывший КГБист еще, наверное, лет 10 после своих 96 или 98, но внуки сдали в дом престарелых ради квартиры и там его отправили на тот свет за 2 месяца. Еще один бывший КГБист, знаю, прожил 100 лет.
Востаннє редагувалось hxbbgaf в Нед 23 чер, 2024 10:37, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 10:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

"Нам нужна Одесса без людей, одесситов уже не жалко!" Адские откровения на РосТВ

pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 10:33

  hxbbgaf написав:
  fox767676 написав:все политсилы представленные в парламенте и правительстве шли под либертарианско-капиталистическими лозунгами, СН так точно наставивало на "либертарианской" программе. Вы голосовали за своих антикоммунистов, вашии критики тут порохоботы - за своих, кооторые памятники ленину скидывали и резонансный закон о декоммунизациии приняли. А теперь я на каждлом шагу вдруг слышу комуняцкую фразеологию про "богатых и бедных". Я заставлю вас следовать вашей же идеологии, я специально всю жизнь учился чтобы нормально жить в условиях капитализма, к которому не стремился. А его прихильники чуть что не так - пытаются спрыгнуть с намеченого ими же пути в утопический социализм.
Ни в одной войне, кроме парагвайскй, мобвозраст не достигал отметки продолжительности жизни. Всегда были возрастные пороги для военной мобилизации и экономической.

Ну, вспоминать о капитализме во время войны на уничтожение - это уже верх извращения.

ну я могу тебя и без капитализма убить
ревком\тройка проведет совещание - лови пулю, реизионист
я по-разному могу, с извращениями и без, владею методиками
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 10:41

Мобилизация 50+ наверное к осени примут?. Думаю там в креслах ВР большинство такого возраста. И что бы про них не писали - ухилянты, то всё будет по закону и не надо им тратить деньги на справки про инвалидность. :P
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 10:43

  fox767676 написав:ну я могу тебя и без капитализма убить
ревком\тройка проведет совещание - лови пулю, реизионист
я по-разному могу, с извращениями и без, владею методиками

Что в голове, капец. Из-за таких больных на всю голову и маемо шо маемо. Суды не работают, только издеваются над людьми, у нас 4 года очевидное дело тянется, тупо переносят заседания, менты тоже, тупо не принимают заявы, когда у меня украли 100 баксов, заяву тупо не зарегистрировали. И воевать, разумеется, тоже не хотят эти товарищи.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 10:50

  hxbbgaf написав:
  fox767676 написав:ну я могу тебя и без капитализма убить
ревком\тройка проведет совещание - лови пулю, реизионист
я по-разному могу, с извращениями и без, владею методиками

Что в голове, капец. Из-за таких больных на всю голову и маемо шо маемо. Суды не работают, только издеваются над людьми, у нас 4 года очевидное дело тянется, тупо переносят заседания, менты тоже, тупо не принимают заявы, когда у меня украли 100 баксов, заяву тупо не зарегистрировали. И воевать, разумеется, тоже не хотят эти товарищи.



будешь еще 100 лет судиться из-за 100 баксов комуняка латентный,
но в армию на 2 тыс $ не пойдешь
должні идти те для кого это существенное понижение доходов
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 10:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Доброе Утро .
Всех с Троицей !
Всем Здоровья !
холява
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  #<1 ... 875887598760876187628763>
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