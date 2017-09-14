Додано: Нед 23 чер, 2024 11:08



Где я такое говорил? Опять свои комплексы выдаешь за то, что я говорил? Я констатирую факт. И проблема не в том, что они здоровы, а в том, что 100 лет эти КГБисты сидели на нашей шее и издевались над нами лет 50.





Из твоих 40 над тобой 50 лет издевался кагебист?К чему тогда ты о 60-летних, 100-летних, но якобы здоровых? Какое это имеет значение, их здоровье?Сейчас здоровье вообще особого значения не имеет. И твое вполне подойдет, если доедет дело.Вообще улыбает: 30-40 летние дядьки через 2.5 года после начала войны ни дня не воевавшие, ни одного штрафа не оплатившие за воинский учет, говорят о несправедливости. Серьезно? Жизнь к вам не справедлива?