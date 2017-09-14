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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 87598760876187628763>
Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 10:54

  fox767676 написав:
  hxbbgaf написав:
  fox767676 написав:ну я могу тебя и без капитализма убить
ревком\тройка проведет совещание - лови пулю, реизионист
я по-разному могу, с извращениями и без, владею методиками

Что в голове, капец. Из-за таких больных на всю голову и маемо шо маемо. Суды не работают, только издеваются над людьми, у нас 4 года очевидное дело тянется, тупо переносят заседания, менты тоже, тупо не принимают заявы, когда у меня украли 100 баксов, заяву тупо не зарегистрировали. И воевать, разумеется, тоже не хотят эти товарищи.



будешь еще 100 лет судиться из-за 100 баксов комуняка латентный,
но в армию на 2 тыс $ не пойдешь
должні идти те для кого это существенное понижение доходов

Это мнение помешанного на деньгах, который думает, что война идет за деньги, а не за выживание, свободу, Родину, и для которого деньги ценнее этого всего. Похоже, это у тебя проблемы с деньгами. Судимся мы не из-за 100 баксов (на них я забил), а из-за того, что маму покалечил пьяный подонок.
Путь к деморализации - делать доходы основным фактором для мобилизации.
В армию пойду, если признают годным, мне сказали ждать повестки на перекомиссию.
Востаннє редагувалось hxbbgaf в Нед 23 чер, 2024 10:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 10:55

hxbbgaf
А оте 100-летние «здоровые и еще жрущиее водку», они виноваты в том что они еще (исключительно по вашему мнению) здоровы? А вы в 40 уже нездоров, это чья вина? :mrgreen:
То есть кто вдруг сохранил здоровье (конечно же потому что брал взятки, именно так здоровье сохраняется) должен в 60 воевать за вас, в 40 нездорового? :D
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 10:57

  Hotab написав:hxbbgaf
А оте 100-летние «здоровые и еще жрущиее водку», они виноваты в том что они еще (исключительно по вашему мнению) здоровы? А вы в 40 уже нездоров, это чья вина? :mrgreen:
То есть кто вдруг сохранил здоровье (конечно же потому что брал взятки, именно так здоровье сохраняется) должен воевать за вас, в 40 нездорового?

Где я такое говорил? Опять свои комплексы выдаешь за то, что я говорил? Я констатирую факт. И проблема не в том, что они здоровы, а в том, что 100 лет эти КГБисты сидели на нашей шее и издевались над нами лет 50.
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 10:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  hxbbgaf написав:Это мнение помешанного на деньгах, который думает, что война идет за деньги, а не за выживание, свободу, Родину, и для которого деньги ценнее этого всего


Так ты участвуешь в борьбе за выживание, свободу, Родину ?
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 11:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

я понял, это "пукин" с фупа
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 11:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  hxbbgaf написав:Путь к деморализации - делать доходы основным фактором для мобилизации.

В москалів вже 1,5 роки це працює. І нас би спрацювало, але ж ні, влада копіює всі рішення від москалів крім цього.

  hxbbgaf написав:Это мнение помешанного на деньгах, который думает, что война идет за деньги, а не за выживание, свободу, Родину, и для которого деньги ценнее этого всего.

Люди різні. Хто воює за Батьківщину - той вже давно пішов на фронт. Зараз ідейні закінчились, потрібно залучати інших.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 11:06

  Дюрі-бачі написав:
  hxbbgaf написав:Путь к деморализации - делать доходы основным фактором для мобилизации.

В москалів вже 1,5 роки це працює. І нас би спрацювало, але ж ні, влада копіює всі рішення від москалів крім цього.

зачем копировать рф если есть сев. корея?
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 11:08

hxbbgaf

Где я такое говорил? Опять свои комплексы выдаешь за то, что я говорил? Я констатирую факт. И проблема не в том, что они здоровы, а в том, что 100 лет эти КГБисты сидели на нашей шее и издевались над нами лет 50.


Из твоих 40 над тобой 50 лет издевался кагебист? :D

К чему тогда ты о 60-летних, 100-летних, но якобы здоровых? Какое это имеет значение, их здоровье?
Сейчас здоровье вообще особого значения не имеет. И твое вполне подойдет, если доедет дело.

Вообще улыбает: 30-40 летние дядьки через 2.5 года после начала войны ни дня не воевавшие, ни одного штрафа не оплатившие за воинский учет, говорят о несправедливости. Серьезно? Жизнь к вам не справедлива?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 11:11

  Mimohod написав:Мабуть це питання примітивного функціонування мізків. Сиділа людина у печері, і казала: "Буду молитись правильним богам, розмовляти правильною мовою, малювати правильні картинки то тигр мене не з'їсть!". Але тигру до того до лампочки, він мов не знає, з богами не знайомий, а м'ясо у всіх людей однакове. Але деякі дуже хитрі сапієнси кажуть, що того хлопа з'їв тигр, тому що він не так розмовляв чи не так молився, і тільки я знаю як воно повинно бути. Ну і все на цьому тепер крутиться. Одні брешуть, інші вірять, а тигр як їв так і їсть.

Цікава думка.

Єдине, чим можна заперечити, це тим, що мова тощо є такою собі приправкою до м'ясця.
Тигр-то їсть усіх, але в першу чергу тих, хто зі смачними приправками.
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 11:14

  Hotab написав:hxbbgaf
Вообще улыбает: 30-40 летние дядьки через 2.5 года после начала войны ни дня не воевавшие, ни одного штрафа не оплатившие за воинский учет, говорят о несправедливости. Серьезно? Жизнь к вам не справедлива?

Я написал выше по поводу себя, я пришел с этой справкой 10 лет назад (непригодный в мирное время ограниченно пригодный в военное), в военкомат, меня тупо послали, никто на учет не поставил. А сейчас сказали ждать перекомиссии. Что еще?
Ты о себе напиши, давал присягу, силовик, 60 нет, чего не в окопе?
hxbbgaf
 
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