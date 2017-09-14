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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8760876187628763>
Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 11:17

  vitaliiangel написав:это ж сколько у них зэков если вербуют и вербуют. нам бы столько










Хто такий уклоніст в розумінні ДПСУ, що це за таке занікчемлення громадян державою?
Це вона так своїх рабів називає, які не хочуть іти в рабство?
А не думає держава, що втікачі можуть організувати свою Січ. Вже таке було.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 11:28

  vitaliiangel написав:
  Дюрі-бачі написав:
  hxbbgaf написав:Путь к деморализации - делать доходы основным фактором для мобилизации.

В москалів вже 1,5 роки це працює. І нас би спрацювало, але ж ні, влада копіює всі рішення від москалів крім цього.

зачем копировать рф если есть сев. корея?

Для такого сценария нужно полностью закрыть границу и организовать голод. Современные средства передвижения и средства ведения с/х хозяйства делают это невозможным.
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 11:32

  UA написав:Какой исход войны?
а какой исход у коррупции? как будто есть варианты
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 11:33

  Vadim_ написав:
  vitaliiangel написав:
  Бетон написав:у него логика работает через лабиринт какой-то.
это лабиринт ущербности. Ему много лет было плохо и теперь когда большинству стало плохо это воспринимается как справедливость. Он постоянно пишет что так и должно быть, принуждение, ловля бусиками, сортность.

+++
И ведь его никто не бусифицировал в военучилище а сам добровольно и осознанно пришёл и знав на шо ішов.

Стосовно свідомого походу у військові виші --- більшість раніше абсолютно несвідомо туди потрапляла.
Свідомо йти до ввишу (тобто обирати вслужбу) можна лише після самої вслужби. Срочки, контракту рядовим.

А у ввиші вже система робить офіцерів. Хоч з свідомо пришедших, хоч ні.
Звісно є виключення. Але лише виключення.
Ну і звісно робить різних офіцерів... Грамотних і не дуже; некорупційних і корупційних; і т.д.

І для школярів і не потрібні бусіки...
З ними м'яко...
Але суть та ж.
У воєнруків в школах теж був план по кандидатах у військові училища.
Неофіційний.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 11:36

  detroytred написав:Стосовно свідомого походу у військові виші --- більшість раніше абсолютно несвідомо туди потрапляла.
Свідомо йти до ввишу (тобто обирати вслужбу) можна лише після самої вслужби. Срочки, контракту рядовим.

А у ввиші вже система робить офіцерів. Хоч з свідомо пришедших, хоч ні.
Звісно є виключення. Але лише виключення.
Ну і звісно робить різних офіцерів... Грамотних і не дуже; некорупційних і корупційних; і т.д.

І для школярів і не потрібні бусіки...
З ними м'яко...
Але суть та ж.
У воєнруків в школах теж був план по кандидатах у військові училища.
Неофіційний.

В мене з шкільного класу майже всі однокласники що вчилися на 2..3 і з горем пополам переводилися з класу в клас, як не стали зеками то "силовиками". І в тих і в тих вибір, згідно детройда не свідомий: "нє ми такіє, жізнь такая" (с).
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 11:42

detroytred

Стосовно свідомого походу у військові виші --- більшість раніше абсолютно несвідомо туди потрапляла.


Абсурдно не має значення. Хто свідомий, хто дурний. Хтось розуміє , хтось не розуміє. Закони про оборону і захист не поділяють тут нікого. Обовʼязок рівний у всіх. Вадік просто погано проспався, йому нема сенсу пояснювати, що «свідомість» це не недолік. Його несвідомого так само можна і треба залучати до захисту держави. Поділ може бути лише на резерв офіцерський, і на резерв рядового складу. Він резерв рядового складу. І має чекати свою чергу як рядовий склад. Коли він прийде в окоп , а там обезголовлені роти і батальйони, то трохи у нього з:явиться право спитати у офіцерів «чому ви не йдете до мене, мною нема кому командувати».
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 11:44

  flyman написав:В мене з шкільного класу майже всі однокласники що перекидалися з 2 на 3 і з горем пополам переводилися, ті що не стали урками то силовиками. І в тих і в тих вибір, згідно детройда не свідомий.
Случайно попався, "нє ми такіє, жізнь такая" (с).

Згідно флаймода, бо згідно Детройта написано -- не випадково, а навпаки - воєнруки отбирали не випадково.

І по друге: які твої часи?
Бо коли я поступав, то 4 чоловіка на місце було. І з золотими медалями (а тоді їх давали реально за знання і в рази менше, ніж потім) не факт, що поступали.
А ти по перебивавшихся з двійки на трійки кажеш.

З низьким рівнем знань поступали лише блатні.
Казки про свідомий вибір при совку да ще й у школярів -- розказуй іншим.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 11:49

  Hotab написав:detroytred

Стосовно свідомого походу у військові виші --- більшість раніше абсолютно несвідомо туди потрапляла.


Абсурдно не має значення. Хто свідомий, хто дурний. Хтось розуміє , хтось не розуміє. Закони про оборону і захист не поділяють тут нікого. Обовʼязок рівний у всіх. Вадік просто погано проспався, йому нема сенсу пояснювати, що «свідомість» це не недолік. Його несвідомого так само можна і треба залучати до захисту держави. Поділ може бути лише на резерв офіцерський, і на резерв рядового складу. Він резерв рядового складу. І має чекати свою чергу як рядовий склад. Коли він прийде в окоп , а там обезголовлені роти і батальйони, то трохи у нього з:явиться право спитати у офіцерів «чому ви не йдете до мене, мною нема кому командувати».

Вадим же розглядав саме з точки зору свідомості, а не обов'язку.

З точки зору обов'зку не може бути дискусій))
Все визначено законами.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 11:54

интервью с безуглой модерация потерла, и это не симоньян-питун а нардеп Украины!
напишите в правилах какие персоны запрещены к размещению и почему на других ресурсах они размещаются без проблем. никуя не понимаю.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 23 чер, 2024 11:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 11:56

detroytred

Вадим же розглядав саме з точки зору свідомості


А, ну так то не проблема. Як прийде до мене в підрозділ, у нього буде свідомості повна черепна коробка. Я йому її забезпечу краще будь якого політрука. В закодірую.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 23 чер, 2024 11:57, всього редагувалось 1 раз.
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