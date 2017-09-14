|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Нед 23 чер, 2024 11:56
detroytred написав: Vadim_ написав: vitaliiangel написав:
это лабиринт ущербности. Ему много лет было плохо и теперь когда большинству стало плохо это воспринимается как справедливость. Он постоянно пишет что так и должно быть, принуждение, ловля бусиками, сортность.
+++
И ведь его никто не бусифицировал в военучилище а сам добровольно и осознанно пришёл и знав на шо ішов.
Стосовно свідомого походу у військові виші --- більшість раніше абсолютно несвідомо туди потрапляла.
detroytred написав:
Свідомо йти до ввишу (тобто обирати вслужбу) можна лише після самої вслужби
. Срочки, контракту рядовим.
Тоесть так косили от срочки - ухилянти.
detroytred написав:
А у ввиші вже система робить офіцерів. Хоч з свідомо пришедших, хоч ні.
Звісно є виключення. Але лише виключення.
Ну і звісно робить різних офіцерів... Грамотних і не дуже; некорупційних і корупційних; і т.д.
І для школярів і не потрібні бусіки...
З ними м'яко...
Але суть та ж.
detroytred написав:
У воєнруків в школах теж був план по кандидатах у військові училища.
Неофіційний.
Не зстикався з таким і не чув.
Оправдун впенсов нарисовался или это вторая учётка подизносившегося?
Востаннє редагувалось Vadim_
в Нед 23 чер, 2024 12:02, всього редагувалось 1 раз.
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 3208
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 604 раз.
- Подякували: 494 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 23 чер, 2024 11:57
detroytred написав: flyman написав:
В мене з шкільного класу майже всі однокласники що перекидалися з 2 на 3 і з горем пополам переводилися, ті що не стали урками то силовиками. І в тих і в тих вибір, згідно детройда не свідомий.
Случайно попався, "нє ми такіє, жізнь такая" (с).
Згідно флаймода, бо згідно Детройта написано -- не випадково, а навпаки - воєнруки отбирали не випадково.
І по друге: які твої часи?
Бо коли я поступав, то 4 чоловіка на місце було. І з золотими медалями (а тоді їх давали реально за знання і в рази менше, ніж потім) не факт, що поступали.
А ти по перебивавшихся з двійки на трійки кажеш.
З низьким рівнем знань поступали лише блатні.
Казки про свідомий вибір при совку да ще й у школярів -- розказуй іншим.
інших силовиків не інсує, тільки "льотчики",
а рештка "«махонькие, как мыши... пардон, как крисы»"
Востаннє редагувалось flyman
в Нед 23 чер, 2024 11:59, всього редагувалось 1 раз.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 35433
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1584 раз.
- Подякували: 2777 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Нед 23 чер, 2024 11:59
flyman
інших силовиків не інсує, тільки "льотчики"
Інших сліпих не існує, лише айтішники?
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 12521
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 345 раз.
- Подякували: 2243 раз.
-
- Профіль
-
1
2
1
Додано: Нед 23 чер, 2024 12:02
Mimohod написав:
Современные средства передвижения и средства ведения с/х хозяйства делают это невозможным.
сколько стоили помидоры в 2021 и сейчас? следующий голод будет вызван инфляцией и оттоком раб.силы.
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 23875
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2403 раз.
- Подякували: 3361 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|11
|51181
|
Чет 06 чер, 2024 01:05
katso
|
|1493
|211210
|
|
|6076
|680229
|
|