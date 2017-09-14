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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8760876187628763
Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 11:56

  detroytred написав:
  Vadim_ написав:
  vitaliiangel написав:это лабиринт ущербности. Ему много лет было плохо и теперь когда большинству стало плохо это воспринимается как справедливость. Он постоянно пишет что так и должно быть, принуждение, ловля бусиками, сортность.

+++
И ведь его никто не бусифицировал в военучилище а сам добровольно и осознанно пришёл и знав на шо ішов.

Стосовно свідомого походу у військові виші --- більшість раніше абсолютно несвідомо туди потрапляла.

  detroytred написав:Свідомо йти до ввишу (тобто обирати вслужбу) можна лише після самої вслужби. Срочки, контракту рядовим.

Тоесть так косили от срочки - ухилянти.
  detroytred написав:А у ввиші вже система робить офіцерів. Хоч з свідомо пришедших, хоч ні.
Звісно є виключення. Але лише виключення.
Ну і звісно робить різних офіцерів... Грамотних і не дуже; некорупційних і корупційних; і т.д.

І для школярів і не потрібні бусіки...
З ними м'яко...
Але суть та ж.
  detroytred написав:У воєнруків в школах теж був план по кандидатах у військові училища.
Неофіційний.
Не зстикався з таким і не чув.
Оправдун впенсов нарисовался или это вторая учётка подизносившегося?
Востаннє редагувалось Vadim_ в Нед 23 чер, 2024 12:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 11:57

  detroytred написав:
  flyman написав:В мене з шкільного класу майже всі однокласники що перекидалися з 2 на 3 і з горем пополам переводилися, ті що не стали урками то силовиками. І в тих і в тих вибір, згідно детройда не свідомий.
Случайно попався, "нє ми такіє, жізнь такая" (с).

Згідно флаймода, бо згідно Детройта написано -- не випадково, а навпаки - воєнруки отбирали не випадково.

І по друге: які твої часи?
Бо коли я поступав, то 4 чоловіка на місце було. І з золотими медалями (а тоді їх давали реально за знання і в рази менше, ніж потім) не факт, що поступали.
А ти по перебивавшихся з двійки на трійки кажеш.

З низьким рівнем знань поступали лише блатні.
Казки про свідомий вибір при совку да ще й у школярів -- розказуй іншим.

інших силовиків не інсує, тільки "льотчики",
а рештка "«махонькие, как мыши... пардон, как крисы»"
Востаннє редагувалось flyman в Нед 23 чер, 2024 11:59, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 11:59

flyman


інших силовиків не інсує, тільки "льотчики"


Інших сліпих не існує, лише айтішники? :D
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 12:02

  Mimohod написав:Современные средства передвижения и средства ведения с/х хозяйства делают это невозможным.
сколько стоили помидоры в 2021 и сейчас? следующий голод будет вызван инфляцией и оттоком раб.силы.
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  #<1 ... 8760876187628763
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