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Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8760876187628763>
Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 11:36

  detroytred написав:Стосовно свідомого походу у військові виші --- більшість раніше абсолютно несвідомо туди потрапляла.
Свідомо йти до ввишу (тобто обирати вслужбу) можна лише після самої вслужби. Срочки, контракту рядовим.

А у ввиші вже система робить офіцерів. Хоч з свідомо пришедших, хоч ні.
Звісно є виключення. Але лише виключення.
Ну і звісно робить різних офіцерів... Грамотних і не дуже; некорупційних і корупційних; і т.д.

І для школярів і не потрібні бусіки...
З ними м'яко...
Але суть та ж.
У воєнруків в школах теж був план по кандидатах у військові училища.
Неофіційний.

В мене з шкільного класу майже всі однокласники що вчилися на 2..3 і з горем пополам переводилися з класу в клас, як не стали зеками то "силовиками". І в тих і в тих вибір, згідно детройда не свідомий: "нє ми такіє, жізнь такая" (с).
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 11:42

detroytred

Стосовно свідомого походу у військові виші --- більшість раніше абсолютно несвідомо туди потрапляла.


Абсурдно не має значення. Хто свідомий, хто дурний. Хтось розуміє , хтось не розуміє. Закони про оборону і захист не поділяють тут нікого. Обовʼязок рівний у всіх. Вадік просто погано проспався, йому нема сенсу пояснювати, що «свідомість» це не недолік. Його несвідомого так само можна і треба залучати до захисту держави. Поділ може бути лише на резерв офіцерський, і на резерв рядового складу. Він резерв рядового складу. І має чекати свою чергу як рядовий склад. Коли він прийде в окоп , а там обезголовлені роти і батальйони, то трохи у нього з:явиться право спитати у офіцерів «чому ви не йдете до мене, мною нема кому командувати».
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 11:44

  flyman написав:В мене з шкільного класу майже всі однокласники що перекидалися з 2 на 3 і з горем пополам переводилися, ті що не стали урками то силовиками. І в тих і в тих вибір, згідно детройда не свідомий.
Случайно попався, "нє ми такіє, жізнь такая" (с).

Згідно флаймода, бо згідно Детройта написано -- не випадково, а навпаки - воєнруки отбирали не випадково.

І по друге: які твої часи?
Бо коли я поступав, то 4 чоловіка на місце було. І з золотими медалями (а тоді їх давали реально за знання і в рази менше, ніж потім) не факт, що поступали.
А ти по перебивавшихся з двійки на трійки кажеш.

З низьким рівнем знань поступали лише блатні.
Казки про свідомий вибір при совку да ще й у школярів -- розказуй іншим.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 11:49

  Hotab написав:detroytred

Стосовно свідомого походу у військові виші --- більшість раніше абсолютно несвідомо туди потрапляла.


Абсурдно не має значення. Хто свідомий, хто дурний. Хтось розуміє , хтось не розуміє. Закони про оборону і захист не поділяють тут нікого. Обовʼязок рівний у всіх. Вадік просто погано проспався, йому нема сенсу пояснювати, що «свідомість» це не недолік. Його несвідомого так само можна і треба залучати до захисту держави. Поділ може бути лише на резерв офіцерський, і на резерв рядового складу. Він резерв рядового складу. І має чекати свою чергу як рядовий склад. Коли він прийде в окоп , а там обезголовлені роти і батальйони, то трохи у нього з:явиться право спитати у офіцерів «чому ви не йдете до мене, мною нема кому командувати».

Вадим же розглядав саме з точки зору свідомості, а не обов'язку.

З точки зору обов'зку не може бути дискусій))
Все визначено законами.
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 11:56

detroytred

Вадим же розглядав саме з точки зору свідомості


А, ну так то не проблема. Як прийде до мене в підрозділ, у нього буде свідомості повна черепна коробка. Я йому її забезпечу краще будь якого політрука. В закодірую.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 23 чер, 2024 11:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 12:09

  hxbbgaf написав:Я написал выше по поводу себя, я пришел с этой справкой 10 лет назад (непригодный в мирное время ограниченно пригодный в военное), в военкомат, меня тупо послали, никто на учет не поставил. А сейчас сказали ждать перекомиссии.

Перекомиссии какие-то
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 12:12

  Hotab написав:detroytred

Вадим же розглядав саме з точки зору свідомості


А, ну так то не проблема. Як прийде до мене в підрозділ, у нього буде свідомості повна черепна коробка. Я йому її забезпечу краще будь якого політрука. В закодірую.

Та отож))

Це є нюансом усіх абстрактних точок зору -- кожен чомусь вважає, що тільки він може визначати свідомість та бачення іншим.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 12:20



Сильный эфир получился.

Пьотр Кульпа - директор програм школи міністрів Київської школи держуправління, ексміністр праці Польщі, ексзаступник міністра економіки постійно каже про корупцію в Україні і що саме через неї у нас всі негаразди.
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 12:20

  Vadim_ написав:Не зстикався з таким і не чув.
Оправдун впенсов нарисовался или это вторая учётка подизносившегося?

Так щоб зіштовхнутися потрібно було з своїм воєнруком в школі поговорити. Взнати.
Тут або знаєш, або не знаєш.

А до чого тут виправдовування?
Схотіли розглянути з точки зору свідомості при потраплянні в військові училища кандидатів, то отримали думку, інше бачення.
Не згодні з думкою, заперечуйте.

Аргументи ж - не зіштовзувався, не чув, оправдун намалювався ---- ну так собі аргументи. Неконструктивні))
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 12:34

  fox767676 написав:
  hxbbgaf написав:Я написал выше по поводу себя, я пришел с этой справкой 10 лет назад (непригодный в мирное время ограниченно пригодный в военное), в военкомат, меня тупо послали, никто на учет не поставил. А сейчас сказали ждать перекомиссии.

Перекомиссии какие-то
Щёки розовые ?

Всех ограниченно пригодных должны в течение 9 месяцев перепроверить. Не знал?
hxbbgaf
 
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