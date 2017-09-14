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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 23 чер, 2024 11:36
detroytred написав:
Стосовно свідомого походу у військові виші --- більшість раніше абсолютно несвідомо туди потрапляла.
Свідомо йти до ввишу (тобто обирати вслужбу) можна лише після самої вслужби. Срочки, контракту рядовим.
А у ввиші вже система робить офіцерів. Хоч з свідомо пришедших, хоч ні.
Звісно є виключення. Але лише виключення.
Ну і звісно робить різних офіцерів... Грамотних і не дуже; некорупційних і корупційних; і т.д.
І для школярів і не потрібні бусіки...
З ними м'яко...
Але суть та ж.
У воєнруків в школах теж був план по кандидатах у військові училища.
Неофіційний.
В мене з шкільного класу майже всі однокласники що вчилися на 2..3 і з горем пополам переводилися з класу в клас, як не стали зеками то "силовиками". І в тих і в тих вибір, згідно детройда не свідомий: "нє ми такіє, жізнь такая" (с).
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Додано: Нед 23 чер, 2024 11:42
detroytred
Стосовно свідомого походу у військові виші --- більшість раніше абсолютно несвідомо туди потрапляла.
Абсурдно не має значення. Хто свідомий, хто дурний. Хтось розуміє , хтось не розуміє. Закони про оборону і захист не поділяють тут нікого. Обовʼязок рівний у всіх. Вадік просто погано проспався, йому нема сенсу пояснювати, що «свідомість» це не недолік. Його несвідомого так само можна і треба залучати до захисту держави. Поділ може бути лише на резерв офіцерський, і на резерв рядового складу. Він резерв рядового складу. І має чекати свою чергу як рядовий склад. Коли він прийде в окоп , а там обезголовлені роти і батальйони, то трохи у нього з:явиться право спитати у офіцерів «чому ви не йдете до мене, мною нема кому командувати».
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Додано: Нед 23 чер, 2024 11:44
flyman написав:
В мене з шкільного класу майже всі однокласники що перекидалися з 2 на 3 і з горем пополам переводилися, ті що не стали урками то силовиками. І в тих і в тих вибір, згідно детройда не свідомий.
Случайно попався, "нє ми такіє, жізнь такая" (с).
Згідно флаймода, бо згідно Детройта написано -- не випадково, а навпаки - воєнруки отбирали не випадково.
І по друге: які твої часи?
Бо коли я поступав, то 4 чоловіка на місце було. І з золотими медалями (а тоді їх давали реально за знання і в рази менше, ніж потім) не факт, що поступали.
А ти по перебивавшихся з двійки на трійки кажеш.
З низьким рівнем знань поступали лише блатні.
Казки про свідомий вибір при совку да ще й у школярів -- розказуй іншим.
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Додано: Нед 23 чер, 2024 11:49
Hotab написав:detroytred
Стосовно свідомого походу у військові виші --- більшість раніше абсолютно несвідомо туди потрапляла.
Абсурдно не має значення. Хто свідомий, хто дурний. Хтось розуміє , хтось не розуміє. Закони про оборону і захист не поділяють тут нікого. Обовʼязок рівний у всіх. Вадік просто погано проспався, йому нема сенсу пояснювати, що «свідомість» це не недолік. Його несвідомого так само можна і треба залучати до захисту держави. Поділ може бути лише на резерв офіцерський, і на резерв рядового складу. Він резерв рядового складу. І має чекати свою чергу як рядовий склад. Коли він прийде в окоп , а там обезголовлені роти і батальйони, то трохи у нього з:явиться право спитати у офіцерів «чому ви не йдете до мене, мною нема кому командувати».
Вадим же розглядав саме з точки зору свідомості, а не обов'язку.
З точки зору обов'зку не може бути дискусій))
Все визначено законами.
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Додано: Нед 23 чер, 2024 11:56
detroytred
Вадим же розглядав саме з точки зору свідомості
А, ну так то не проблема. Як прийде до мене в підрозділ, у нього буде свідомості повна черепна коробка. Я йому її забезпечу краще будь якого політрука. В закодірую.
Востаннє редагувалось Hotab
в Нед 23 чер, 2024 11:57, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 23 чер, 2024 12:09
hxbbgaf написав:
Я написал выше по поводу себя, я пришел с этой справкой 10 лет назад (непригодный в мирное время ограниченно пригодный в военное), в военкомат, меня тупо послали, никто на учет не поставил. А сейчас сказали ждать перекомиссии.
Перекомиссии какие-то
Щёки розовые ?
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Додано: Нед 23 чер, 2024 12:12
Hotab написав:detroytred
Вадим же розглядав саме з точки зору свідомості
А, ну так то не проблема. Як прийде до мене в підрозділ, у нього буде свідомості повна черепна коробка. Я йому її забезпечу краще будь якого політрука. В закодірую.
Та отож))
Це є нюансом усіх абстрактних точок зору -- кожен чомусь вважає, що тільки він може визначати свідомість та бачення іншим.
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Додано: Нед 23 чер, 2024 12:20
Сильный эфир получился.
Пьотр Кульпа - директор програм школи міністрів Київської школи держуправління, ексміністр праці Польщі, ексзаступник міністра економіки постійно каже про корупцію в Україні і що саме через неї у нас всі негаразди.
Наталка в рожевих окулярах, на жаль...
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Додано: Нед 23 чер, 2024 12:20
Vadim_ написав:
Не зстикався з таким і не чув.
Оправдун впенсов нарисовался или это вторая учётка подизносившегося?
Так щоб зіштовхнутися потрібно було з своїм воєнруком в школі поговорити. Взнати.
Тут або знаєш, або не знаєш.
А до чого тут виправдовування?
Схотіли розглянути з точки зору свідомості при потраплянні в військові училища кандидатів, то отримали думку, інше бачення.
Не згодні з думкою, заперечуйте.
Аргументи ж - не зіштовзувався, не чув, оправдун намалювався ---- ну так собі аргументи. Неконструктивні))
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Додано: Нед 23 чер, 2024 12:34
fox767676 написав: hxbbgaf написав:
Я написал выше по поводу себя, я пришел с этой справкой 10 лет назад (непригодный в мирное время ограниченно пригодный в военное), в военкомат, меня тупо послали, никто на учет не поставил. А сейчас сказали ждать перекомиссии.
Перекомиссии какие-то
Щёки розовые ?
Всех ограниченно пригодных должны в течение 9 месяцев перепроверить. Не знал?
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