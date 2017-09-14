Додано: Нед 23 чер, 2024 13:35

fox767676 написав: ЛАД написав: Можно подробнее.

Что делается для этого?

Можно подробнее.Что делается для этого?

В апореле этого года была хорошая попытка

По крайне стало стало меньше "незламных" фб-акаунтов из ЕС и Канады,

повыебываться в сторону "предательского рпв" им уже гораздо трудней будет В апореле этого года была хорошая попыткаПо крайне стало стало меньше "незламных" фб-акаунтов из ЕС и Канады,повыебываться в сторону "предательского рпв" им уже гораздо трудней будет

все политсилы представленные в парламенте и правительстве шли под либертарианско-капиталистическими лозунгами, СН так точно наставивало на "либертарианской" программе. Вы голосовали за своих антикоммунистов, вашии критики тут порохоботы - за своих, кооторые памятники ленину скидывали и резонансный закон о декоммунизациии приняли. А теперь я на каждлом шагу вдруг слышу комуняцкую фразеологию про "богатых и бедных". Я заставлю вас следовать вашей же идеологии, я специально всю жизнь учился чтобы нормально жить в условиях капитализма, к которому не стремился. А его прихильники чуть что не так - пытаются спрыгнуть с намеченого ими же пути в утопический социализм.

Ни в одной войне, кроме парагвайскй, мобвозраст не достигал отметки продолжительности жизни. Всегда были возрастные пороги для военной мобилизации и экономической.

[*]снижение верхней и нижней границы возраста мобилизации (начали говорить о снижении с 60 до 50)[/list]

Возможно, правильно. Хотя, наверное, лучше бы наладить хорошую (правильную) работу ВЛК. У разных людей разное здоровье и не так уж редко мужчина в 55 может быть здоровее другого в 45.

Возможно, правильно. Хотя, наверное, лучше бы наладить хорошую (правильную) работу ВЛК. У разных людей разное здоровье и не так уж редко мужчина в 55 может быть здоровее другого в 45.

Опять для богатых?

Вариантов как-то обеспечить выживание в Украине не существует?

Думаете средств от "экономического бронирования" хватило бы на защиту энергетики? Как вы представляете себе такую защиту?



Заранее благодарен за ответы.

1000 $ ежемесячно * 500 тыс +/- среднего класса * 30 мес войны

Хватило бы на усилление ПВО

кто на что учился заработал,мне выживать не интересно и стыдно перед престарелыми родителями

Не говоря уже о том что єто может снизить энергопотребление

Работы без єлектричества все равно не будет, налоговых поступлений соответственно тоже

Было бы логичней перейти на разовые платежи 1000 $ ежемесячно * 500 тыс +/- среднего класса * 30 мес войныХватило бы на усилление ПВОкто на что учился заработал,мне выживать не интересно и стыдно перед престарелыми родителямиНе говоря уже о том что єто может снизить энергопотреблениеРаботы без єлектричества все равно не будет, налоговых поступлений соответственно тожеБыло бы логичней перейти на разовые платежи

Что за попытка в апреле?И какая в этом роль нашего президента/правительства?Интересно на форуме!Одни меня называют "совком", вы обвиняете, что голосовал за антикоммунистов и называете прихильником то ли капитализма, то ли вообще либертарианства.Но по сути о необходимости "экономического бронирования" вы не ответили.И ни одного примера из истории о такой мере ни в одной стране во время хотя бы одной войны ни от кого так и не увидел.Как обычно, учиться на чужом опыте мы не будем, будем набивать собственные шишки?И, думаю, большие шишки.Правильно, вместо четких критериев лучше оставить побольше пространства для произвола и коррупции.[/quote]Аообще-то, можно установить более чёткие критерии для ВЛК.1. Не уверен, что у нас наберётся 500 тыс. человек, способных выплатить 30 тыс. долларов (1000 $ ежемесячно * 30 мес войны). Тем более, что неизвестно, сколько ещё продлится война и сколько ещё придётся платить. Есть варианты остаться без денег и всё равно попасть на фронт только несколько позже.И если даже всё так хорошо и такие найдутся, то почему столько криков о том, что увеличение налогов погубит бизнес. Если есть возможность оплачивать "экономическое бронирование", то можно платить и более высокие налоги.2. Усиление ПВО = Патриоты. Их просто нет. И купить их быстро не удастся даже при наличии денег.И не знаю, сколько комплексов Патриот необходимо для того, чтобы прикрыть Украину. За 15 млрд. долл., кот вы насчитали, можно купить 15 комплексов. Но сегодня их покупать поздновато. Год назад денег было бы меньше - на 9 комплексов.Стоит добавить, что в начале войны не было проблем с мобилизацией, поэтому не возникали мысли об "экономическом бронировании". Кроме того, Патриоты не единственное, что требуется покупать.