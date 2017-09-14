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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 23 чер, 2024 12:34
fox767676 написав: hxbbgaf написав:
Я написал выше по поводу себя, я пришел с этой справкой 10 лет назад (непригодный в мирное время ограниченно пригодный в военное), в военкомат, меня тупо послали, никто на учет не поставил. А сейчас сказали ждать перекомиссии.
Перекомиссии какие-то
Щёки розовые ?
Всех ограниченно пригодных должны в течение 9 месяцев перепроверить. Не знал?
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Додано: Нед 23 чер, 2024 12:38
hxbbgaf написав:
Всех ограниченно пригодных должны в течение 9 месяцев перепроверить.
Перепроверить на кошелёк?..))
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Додано: Нед 23 чер, 2024 12:38
hxbbgaf написав: fox767676 написав: hxbbgaf написав:
Я написал выше по поводу себя, я пришел с этой справкой 10 лет назад (непригодный в мирное время ограниченно пригодный в военное), в военкомат, меня тупо послали, никто на учет не поставил. А сейчас сказали ждать перекомиссии.
Перекомиссии какие-то
Щёки розовые ?
Всех ограниченно пригодных должны в течение 9 месяцев перепроверить. Не знал?
что за отмазка такая "ограниченно-придатный"?
50 летних айтишников гребут, которые донатили десятки тысяч долларов, и могли дальше донатить.
а ты тут слегка стукнутый 39 летний розовощок,непридатьный к экономической деятельности, будет 9 месяцев комиссии ждать
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Додано: Нед 23 чер, 2024 12:41
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Додано: Нед 23 чер, 2024 13:04
detroytred написав: Mimohod написав:
Мабуть це питання примітивного функціонування мізків. Сиділа людина у печері, і казала: "Буду молитись правильним богам, розмовляти правильною мовою, малювати правильні картинки то тигр мене не з'їсть!". Але тигру до того до лампочки, він мов не знає, з богами не знайомий, а м'ясо у всіх людей однакове. Але деякі дуже хитрі сапієнси кажуть, що того хлопа з'їв тигр, тому що він не так розмовляв чи не так молився, і тільки я знаю як воно повинно бути. Ну і все на цьому тепер крутиться. Одні брешуть, інші вірять, а тигр як їв так і їсть.
Цікава думка.
Єдине, чим можна заперечити, це тим, що мова тощо є такою собі приправкою до м'ясця.
Тигр-то їсть усіх, але в першу чергу тих, хто зі смачними приправками.
Чому тоді російський тигр є російськомовний Харків? "Ты виноват лиш в том, что хочеться мне кушать". Це все що потрібно знати про тигрів
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Додано: Нед 23 чер, 2024 13:34
Mimohod написав: detroytred написав: Mimohod написав:
Мабуть це питання примітивного функціонування мізків. Сиділа людина у печері, і казала: "Буду молитись правильним богам, розмовляти правильною мовою, малювати правильні картинки то тигр мене не з'їсть!". Але тигру до того до лампочки, він мов не знає, з богами не знайомий, а м'ясо у всіх людей однакове. Але деякі дуже хитрі сапієнси кажуть, що того хлопа з'їв тигр, тому що він не так розмовляв чи не так молився, і тільки я знаю як воно повинно бути. Ну і все на цьому тепер крутиться. Одні брешуть, інші вірять, а тигр як їв так і їсть.
Цікава думка.
Єдине, чим можна заперечити, це тим, що мова тощо є такою собі приправкою до м'ясця.
Тигр-то їсть усіх, але в першу чергу тих, хто зі смачними приправками.
Чому тоді російський тигр є російськомовний Харків? "Ты виноват лиш в том, что хочеться мне кушать". Це все що потрібно знати про тигрів
Так кажу ж, що приправка смачна (є зайвий привід харчити російськомовних в першу чергу - і начебто захистити, і опір не такий, як був би на заході).
Тобто суто черговість вибору об'єкта агресії.
Востаннє редагувалось detroytred
в Нед 23 чер, 2024 13:36, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 23 чер, 2024 13:35
fox767676 написав: ЛАД написав:
Можно подробнее.
Что делается для этого?
В апореле этого года была хорошая попытка
По крайне стало стало меньше "незламных" фб-акаунтов из ЕС и Канады,
повыебываться в сторону "предательского рпв" им уже гораздо трудней будет
Что за попытка в апреле?
И какая в этом роль нашего президента/правительства?
все политсилы представленные в парламенте и правительстве шли под либертарианско-капиталистическими лозунгами, СН так точно наставивало на "либертарианской" программе. Вы голосовали за своих антикоммунистов, вашии критики тут порохоботы - за своих, кооторые памятники ленину скидывали и резонансный закон о декоммунизациии приняли. А теперь я на каждлом шагу вдруг слышу комуняцкую фразеологию про "богатых и бедных". Я заставлю вас следовать вашей же идеологии, я специально всю жизнь учился чтобы нормально жить в условиях капитализма, к которому не стремился. А его прихильники чуть что не так - пытаются спрыгнуть с намеченого ими же пути в утопический социализм.
Ни в одной войне, кроме парагвайскй, мобвозраст не достигал отметки продолжительности жизни. Всегда были возрастные пороги для военной мобилизации и экономической.
Интересно на форуме!
Одни меня называют "совком", вы обвиняете, что голосовал за антикоммунистов и называете прихильником то ли капитализма, то ли вообще либертарианства.
Но по сути о необходимости "экономического бронирования" вы не ответили.
И ни одного примера из истории о такой мере ни в одной стране во время хотя бы одной войны ни от кого так и не увидел.
Как обычно, учиться на чужом опыте мы не будем, будем набивать собственные шишки?
И, думаю, большие шишки.
[*]снижение верхней и нижней границы возраста мобилизации (начали говорить о снижении с 60 до 50)[/list]
Возможно, правильно. Хотя, наверное, лучше бы наладить хорошую (правильную) работу ВЛК. У разных людей разное здоровье и не так уж редко мужчина в 55 может быть здоровее другого в 45.
Правильно, вместо четких критериев лучше оставить побольше пространства для произвола и коррупции.[/quote]
Аообще-то, можно установить более чёткие критерии для ВЛК.
Опять для богатых?
Вариантов как-то обеспечить выживание в Украине не существует?
Думаете средств от "экономического бронирования" хватило бы на защиту энергетики? Как вы представляете себе такую защиту?
Заранее благодарен за ответы.
1000 $ ежемесячно * 500 тыс +/- среднего класса * 30 мес войны
Хватило бы на усилление ПВО
кто на что учился заработал,мне выживать не интересно и стыдно перед престарелыми родителями
Не говоря уже о том что єто может снизить энергопотребление
Работы без єлектричества все равно не будет, налоговых поступлений соответственно тоже
Было бы логичней перейти на разовые платежи
1. Не уверен, что у нас наберётся 500 тыс. человек, способных выплатить 30 тыс. долларов (1000 $ ежемесячно * 30 мес войны). Тем более, что неизвестно, сколько ещё продлится война и сколько ещё придётся платить. Есть варианты остаться без денег и всё равно попасть на фронт только несколько позже.
И если даже всё так хорошо и такие найдутся, то почему столько криков о том, что увеличение налогов погубит бизнес. Если есть возможность оплачивать "экономическое бронирование", то можно платить и более высокие налоги.
2. Усиление ПВО = Патриоты. Их просто нет. И купить их быстро не удастся даже при наличии денег.
И не знаю, сколько комплексов Патриот необходимо для того, чтобы прикрыть Украину. За 15 млрд. долл., кот вы насчитали, можно купить 15 комплексов. Но сегодня их покупать поздновато. Год назад денег было бы меньше - на 9 комплексов.
Стоит добавить, что в начале войны не было проблем с мобилизацией, поэтому не возникали мысли об "экономическом бронировании". Кроме того, Патриоты не единственное, что требуется покупать.
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Додано: Нед 23 чер, 2024 13:40
Hotab написав:hxbbgaf
А оте 100-летние «здоровые и еще жрущиее водку», они виноваты в том что они еще (исключительно по вашему мнению) здоровы? А вы в 40 уже нездоров, это чья вина?
То есть кто вдруг сохранил здоровье (конечно же потому что брал взятки, именно так здоровье сохраняется) должен в 60 воевать за вас, в 40 нездорового?
Здоровье не всегда зависит от человека.
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Додано: Нед 23 чер, 2024 13:43
detroytred написав: Mimohod написав:
Мабуть це питання примітивного функціонування мізків. Сиділа людина у печері, і казала: "Буду молитись правильним богам, розмовляти правильною мовою, малювати правильні картинки то тигр мене не з'їсть!". Але тигру до того до лампочки, він мов не знає, з богами не знайомий, а м'ясо у всіх людей однакове. Але деякі дуже хитрі сапієнси кажуть, що того хлопа з'їв тигр, тому що він не так розмовляв чи не так молився, і тільки я знаю як воно повинно бути. Ну і все на цьому тепер крутиться. Одні брешуть, інші вірять, а тигр як їв так і їсть.
Цікава думка.
Єдине, чим можна заперечити, це тим, що мова тощо є такою собі приправкою до м'ясця.
Тигр-то їсть усіх, але в першу чергу тих, хто зі смачними приправками.
Тигру плевать на приправки.
Он ест того, кто ближе или кто просто случайно подвернулся.
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Додано: Нед 23 чер, 2024 13:43
❕В Украину нужно завозить сотни тысяч мигрантов, чтобы спасти демографию. Эти тезисы вновь появляются в наших СМИ.
Помогут ли Украине мигранты? Захотят ли вообще сюда ехать? А что будет с нами, украинцами?
Что будет что будет. Замена
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