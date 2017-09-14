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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 87618762876387648765>
Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 13:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Бетон написав:Захотят ли вообще сюда ехать?

В Ужгороді вже тисячі Індусів рятують демографію...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 13:48

  fox767676 написав:все политсилы представленные в парламенте и правительстве шли под либертарианско-капиталистическими лозунгами, СН так точно наставивало на "либертарианской" программе. Вы голосовали за своих антикоммунистов, вашии критики тут порохоботы - за своих, кооторые памятники ленину скидывали и резонансный закон о декоммунизациии приняли. А теперь я на каждлом шагу вдруг слышу комуняцкую фразеологию про "богатых и бедных". Я заставлю вас следовать вашей же идеологии, я специально всю жизнь учился чтобы нормально жить в условиях капитализма, к которому не стремился. А его прихильники чуть что не так - пытаются спрыгнуть с намеченого ими же пути в утопический социализм.

Нюанс -- капіталізм українцям політсили подавали який?
Розвинений, тобто до грошей ще й свободи.

А ви хочете, щоб незаможним значить примус (тобто капіталізм без свобод), а заможним -- гроші визначають. ))))

На тому і був консенсус: незаможним - свободи; заможним - гроші.
На це погодилося суспільство. На такий капіталізм. І такий обіцяли можновладці.

Тому не дивно, що коли у незаможних забирають свободи (єдине, що в них є), вони кажуть -- то забирайте тоді в усіх, і у заможних.
Гроші ж незаможним (оті 100 тис.) не достатні.
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 13:51

  Бетон написав:❕В Украину нужно завозить сотни тысяч мигрантов, чтобы спасти демографию. Эти тезисы вновь появляются в наших СМИ.

Помогут ли Украине мигранты? Захотят ли вообще сюда ехать? А что будет с нами, украинцами?

Что будет что будет. Замена

#народнетот, має здохнуть до останнього діда заради вищого сорту які думають, що будуть панами над імпортованими чорнобривцями покращувачами генофонду з футовими салямі
Востаннє редагувалось flyman в Нед 23 чер, 2024 13:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 13:52

  ЛАД написав:Тигру плевать на приправки.
Он ест того, кто ближе или кто просто случайно подвернулся.

Добре. Ситуація: дві особи однаково ближче або однаково випадково одночасно підвернулися. З кого почне?
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 13:53

  Игорь Алексеевич написав:[youtube]NbKOvvrF6yQ...
Сильный эфир получился.
Пьотр Кульпа - директор програм школи міністрів Київської школи держуправління, ексміністр праці Польщі, ексзаступник міністра економіки постійно каже про корупцію в Україні і що саме через неї у нас всі негаразди.
Наталка в рожевих окулярах, на жаль...

Вы бы хоть подсказали, что смотреть. 2 часа 42 мин. то занадто.
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 13:53

ЛАД

Здоровье не всегда зависит от человека.


Согласен. Но критерий «ты самый здоровый, значит идешь первым» тоже несостоятельный. Есть «не придатний». Все остальные придатные и показывать на других пальцем «он здоровее», «он сознательнее», «он морально_готовее», «он выбирал спорт, а я алкоголь, меня нельзя», «он вырос в селе и привык мыться раз в неделю, а я мамина черешенка из-под кондиционера», «меня в децтве государство обидело, не взяло в школу психологом, я не простил пока еще» - это полная чухня.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 23 чер, 2024 13:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 13:54

  detroytred написав:
  ЛАД написав:Тигру плевать на приправки.
Он ест того, кто ближе или кто просто случайно подвернулся.

Добре. Ситуація: дві особи однаково ближче або однаково випадково одночасно підвернулися. З кого почне?

з того що тікаючи біжить повільніше (тим кому "дакакаяразніца")
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 13:55

  BeneFuckTor написав:деребан україни, хз як закінчиться, будуть нові кордони.
там главная мысль другая, мы разменная монета в каких-то процессах. Например Китай захотел подмять глобальный юг под себя, без войны это было бы проблемно, все дружат со всеми. А с войной надо определяться ты с США или с Китаем. рф в этом раскладе играет микроскопическую роль, их роль разрушать и требовать от США/НАТО/Украины невыполнимых условий. А потенциальным друзьям Китай показывает пальчиком смотрите какие США/НАТО слабые, с рф ничего сделать не могут.
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 14:03

  Hotab написав:Закони про оборону і захист не поділяють тут нікого. Обовʼязок рівний у всіх.
...Поділ може бути лише на резерв офіцерський, і на резерв рядового складу.

Десь я таку справедливість вже бачив... "Спочатку покуримо твої, а потім кожен свої" (с) :)
Насправді всі люди різні, і ситуації в кожного індивідуальні, а обов'язок регламентується обмеженим та неідеальним законодавством, яке гребе під одну гребінку і то не всіх, а з поділом на відтермінованих, обмежених, броньованих, недонавчених, плодовитих, необхідних та офіцерських ...
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 14:08

  Бетон написав:❕В Украину нужно завозить сотни тысяч мигрантов, чтобы спасти демографию. Эти тезисы вновь появляются в наших СМИ.

Помогут ли Украине мигранты? Захотят ли вообще сюда ехать? А что будет с нами, украинцами?

Что будет что будет. Замена

Та не. Нема дурних тут жити.
Климат херовый. -20 до +40. Чтоб что то иметь с земли нужно вложить много сил и средств. Производство отопить зимой и охладить летом. Будет типа Мексики тоько возле ЕС. А потом и стена.
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