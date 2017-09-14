|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Нед 23 чер, 2024 13:45
Бетон написав:
Захотят ли вообще сюда ехать?
В Ужгороді вже тисячі Індусів рятують демографію...
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 3324
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 581 раз.
- Подякували: 420 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 23 чер, 2024 13:48
fox767676 написав:
все политсилы представленные в парламенте и правительстве шли под либертарианско-капиталистическими лозунгами, СН так точно наставивало на "либертарианской" программе. Вы голосовали за своих антикоммунистов, вашии критики тут порохоботы - за своих, кооторые памятники ленину скидывали и резонансный закон о декоммунизациии приняли. А теперь я на каждлом шагу вдруг слышу комуняцкую фразеологию про "богатых и бедных". Я заставлю вас следовать вашей же идеологии, я специально всю жизнь учился чтобы нормально жить в условиях капитализма, к которому не стремился. А его прихильники чуть что не так - пытаются спрыгнуть с намеченого ими же пути в утопический социализм.
Нюанс -- капіталізм українцям політсили подавали який?
Розвинений, тобто до грошей ще й свободи.
А ви хочете, щоб незаможним значить примус (тобто капіталізм без свобод), а заможним -- гроші визначають. ))))
На тому і був консенсус: незаможним - свободи; заможним - гроші.
На це погодилося суспільство. На такий капіталізм. І такий обіцяли можновладці.
Тому не дивно, що коли у незаможних забирають свободи (єдине, що в них є), вони кажуть -- то забирайте тоді в усіх, і у заможних.
Гроші ж незаможним (оті 100 тис.) не достатні.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 29069
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3229 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 23 чер, 2024 13:51
Бетон написав:
❕В Украину нужно завозить сотни тысяч мигрантов, чтобы спасти демографию. Эти тезисы вновь появляются в наших СМИ.
Помогут ли Украине мигранты? Захотят ли вообще сюда ехать? А что будет с нами, украинцами?
Что будет что будет. Замена
#народнетот, має здохнуть до останнього діда заради вищого сорту які думають, що будуть панами над імпортованими чорнобривцями покращувачами генофонду з футовими салямі
Востаннє редагувалось flyman
в Нед 23 чер, 2024 13:53, всього редагувалось 1 раз.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 35433
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1584 раз.
- Подякували: 2777 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Нед 23 чер, 2024 13:52
ЛАД написав:
Тигру плевать на приправки.
Он ест того, кто ближе или кто просто случайно подвернулся.
Добре. Ситуація: дві особи однаково ближче або однаково випадково одночасно підвернулися. З кого почне?
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 29069
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3229 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 23 чер, 2024 13:53
Игорь Алексеевич написав:
[youtube]NbKOvvrF6yQ...
Сильный эфир получился.
Пьотр Кульпа - директор програм школи міністрів Київської школи держуправління, ексміністр праці Польщі, ексзаступник міністра економіки постійно каже про корупцію в Україні і що саме через неї у нас всі негаразди.
Наталка в рожевих окулярах, на жаль...
Вы бы хоть подсказали, что смотреть. 2 часа 42 мин. то занадто.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 29247
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5288 раз.
- Подякували: 4825 раз.
-
- Профіль
-
2
2
6
Додано: Нед 23 чер, 2024 13:53
ЛАД
Здоровье не всегда зависит от человека.
Согласен. Но критерий «ты самый здоровый, значит идешь первым» тоже несостоятельный. Есть «не придатний». Все остальные придатные и показывать на других пальцем «он здоровее», «он сознательнее», «он морально_готовее», «он выбирал спорт, а я алкоголь, меня нельзя», «он вырос в селе и привык мыться раз в неделю, а я мамина черешенка из-под кондиционера», «меня в децтве государство обидело, не взяло в школу психологом, я не простил пока еще» - это полная чухня.
Востаннє редагувалось Hotab
в Нед 23 чер, 2024 13:55, всього редагувалось 1 раз.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 12522
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 345 раз.
- Подякували: 2244 раз.
-
- Профіль
-
1
2
1
Додано: Нед 23 чер, 2024 13:54
detroytred написав: ЛАД написав:
Тигру плевать на приправки.
Он ест того, кто ближе или кто просто случайно подвернулся.
Добре. Ситуація: дві особи однаково ближче або однаково випадково одночасно підвернулися. З кого почне?
з того що тікаючи біжить повільніше (тим кому "дакакаяразніца")
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 35433
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1584 раз.
- Подякували: 2777 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Нед 23 чер, 2024 13:55
BeneFuckTor написав:
деребан україни, хз як закінчиться, будуть нові кордони.
там главная мысль другая, мы разменная монета в каких-то процессах. Например Китай захотел подмять глобальный юг под себя, без войны это было бы проблемно, все дружат со всеми. А с войной надо определяться ты с США или с Китаем. рф в этом раскладе играет микроскопическую роль, их роль разрушать и требовать от США/НАТО/Украины невыполнимых условий. А потенциальным друзьям Китай показывает пальчиком смотрите какие США/НАТО слабые, с рф ничего сделать не могут.
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 23874
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2403 раз.
- Подякували: 3361 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Нед 23 чер, 2024 14:03
Hotab написав:
Закони про оборону і захист не поділяють тут нікого. Обовʼязок рівний у всіх.
...Поділ може бути лише на резерв офіцерський, і на резерв рядового складу.
Десь я таку справедливість вже бачив... "Спочатку покуримо твої, а потім кожен свої" (с)
Насправді всі люди різні, і ситуації в кожного індивідуальні, а обов'язок регламентується обмеженим та неідеальним законодавством, яке гребе під одну гребінку і то не всіх, а з поділом на відтермінованих, обмежених, броньованих, недонавчених, плодовитих, необхідних та офіцерських ...
-
sergey_sryvkin
-
-
- Повідомлень: 2075
- З нами з: 19.02.14
- Подякував: 563 раз.
- Подякували: 620 раз.
-
- Профіль
-
-
1
Додано: Нед 23 чер, 2024 14:08
Бетон написав:
❕В Украину нужно завозить сотни тысяч мигрантов, чтобы спасти демографию. Эти тезисы вновь появляются в наших СМИ.
Помогут ли Украине мигранты? Захотят ли вообще сюда ехать? А что будет с нами, украинцами?
Что будет что будет. Замена
Та не. Нема дурних тут жити.
Климат херовый. -20 до +40. Чтоб что то иметь с земли нужно вложить много сил и средств. Производство отопить зимой и охладить летом. Будет типа Мексики тоько возле ЕС. А потом и стена.
-
Mimohod
-
-
- Повідомлень: 272
- З нами з: 13.10.08
- Подякував: 442 раз.
- Подякували: 44 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|11
|51188
|
Чет 06 чер, 2024 01:05
katso
|
|1493
|211242
|
|
|6076
|680259
|
|