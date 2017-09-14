Так бывает редко.
Если сильно голоден, съест обоих. Если нет, то более слабого, чтобы меньше возиться. Или более упитанного. Тигру нужно мясо, а не приправки.
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Додано: Нед 23 чер, 2024 14:11
Так бывает редко.
Если сильно голоден, съест обоих. Если нет, то более слабого, чтобы меньше возиться. Или более упитанного. Тигру нужно мясо, а не приправки.
Додано: Нед 23 чер, 2024 14:15
Согласен.
Но я бы ещё оставил вариант ограниченно годен.
Есть люди, которые не потянут в штурмовиках, но прекрасно справятся в каком-нибудь ином качестве.
Додано: Нед 23 чер, 2024 14:21
Так оно и должно быть на этапах отбора. И при наличии выбора кандидатов - так и будет. В мирное время в военкомат приезжали «покупатели» из в/ч и обирали под свои критерии. Беседовали, навскидку тестили знания , интересы , мировоззрение. Элементарно смотрели на телосложение (на турник не загоняли, конечно). И отбирали под потребности своей в/ч, под те должности, на которые они идут.
Но пока тут на форуме вадико-виталики показывают пальцем «ты сознательный и патриот , а я кусок коричневой субстанции, родину не так сильно люблю» и прячутся, то да, в окоп идут и сутулые, и астматики. Кто есть.
Додано: Нед 23 чер, 2024 14:21
Ви мені пропонуєте "піти шось десь полістать" і пошукати доказів ВАШОЇ беззмістовної фрази? вибачте на такому рівні ще з початкової школи не спілкувався...
Може привели б хоч один приклад для початку?.. бо оце "абсолютно все" це ж маячня. Взяти хоча б фразу "війна на роки", яка не мимо, і вже не "абсолютно все".
Востаннє редагувалось sergey_sryvkin в Нед 23 чер, 2024 14:23, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Нед 23 чер, 2024 14:24
Re: Напад росії і білорусі на Україну
дед Лад, пейте что-то для памяти
воплей тогда было на весь укрнет и на ветке тоже
и по совкам я уже обьяснял
совки это не те кто Маркса читал, а побочный продукт советского патернализма
Вы с розовощеким пукиным-абырвалгом можете хоть 100 памятников ленину сбросить и всю жизнь голосовать за минархистов-либертарианцев-декоммунизаторов, но как только из вашего рта доносится "богатые на садятся голову бедным" , вы моментально выдаете совков в себе.
про экономическую мобилизацию уже столько написал что нет смысла повторять, хотя бы из вежливости перед остальными читателями.
ну и про затяжную это как раз осылка к моему исходному посту - выпустить тех кто не может вести экономичскую деятельность на том уровне что он вел предыдущие годы, из-за просчетов руководсва государства.
все воевать - это афганистан, я когда предложил форсировать агонию и сделать из АЭС ггрязные бомбы то у вас была знатная истерика. Вас больше устроит если УКраина перейдет под контроль сотен полевых коммндиров с самыми разными целяи и программами ?
Додано: Нед 23 чер, 2024 14:27
кусок коричневой субстанции и вдобавок стукач. ты даже на форуме стучишь на форумчан
не удивлюсь что ты сливаешь русне координаты куда бить потому что Виталик и Вадюля тебя обидели, а Успих хамит. Вот такое гнилое нутро у некоторых.
Додано: Нед 23 чер, 2024 14:33
Ввели категории
А не годен
Б годен для ТЦК, охраны и т.д.
В годен везде
Критерии годности стали значительно более жесткие.
Категория А это сейчас глубокий инвалид 1 группы.
Но вопрос не в этом.
ВЛК не следуют даже этим жестким критериям.
Остуда ситуация, люди которые с трудом себя обслуживают в повседневной жизни становятся стрелками штурмовых подразделений. И воюют эти укрРембо с хорошо материально мотивированными, молодыми и практически здоровыми солдатами армии рф.
Слава ТЦК...
Додано: Нед 23 чер, 2024 14:33
vitaliiangel
Я б собі ці координати взяв, так ви не кажете де вас шукати. Ти зачинився, включно з ЛС. І вадюля такий самий.
Свідомі громадяни повинні повідомляти про злочини і порушення. Муха он моє кожне повідомлення оскаржує. Бо свідомий .
Сьогодні у Віталіка в гостях друг і поки Віталік перевдягається в силіконовий костюм з сіськами , друг мабуть пише.
Бо це ж не може бути той самий Віталік, який мене звинувачував у зековській термінололіі? А тепер сьогодні «Стукач» , «сотрудничает с администрацией (форума)» , ну по типу зоновське «западло» , до цього наша дівчинка хилить.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 23 чер, 2024 14:45, всього редагувалось 2 разів.
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