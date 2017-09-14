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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8762876387648765>
Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 14:11

  detroytred написав:
  ЛАД написав:Тигру плевать на приправки.
Он ест того, кто ближе или кто просто случайно подвернулся.

Добре. Ситуація: дві особи однаково ближче або однаково випадково одночасно підвернулися. З кого почне?

Так бывает редко.
Если сильно голоден, съест обоих. Если нет, то более слабого, чтобы меньше возиться. Или более упитанного. Тигру нужно мясо, а не приправки.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 14:15

  Hotab написав:ЛАД

Здоровье не всегда зависит от человека.


Согласен. Но критерий «ты самый здоровый, значит идешь первым» тоже несостоятельный. Есть «не придатний». Все остальные придатные и показывать на других пальцем «он здоровее», «он сознательнее», «он морально_готовее», «он выбирал спорт, а я алкоголь, меня нельзя», «он вырос в селе и привык мыться раз в неделю, а я мамина черешенка из-под кондиционера», «меня в децтве государство обидело, не взяло в школу психологом, я не простил пока еще» - это полная чухня.

Согласен.
Но я бы ещё оставил вариант ограниченно годен.
Есть люди, которые не потянут в штурмовиках, но прекрасно справятся в каком-нибудь ином качестве.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 14:15





vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 14:21

  ЛАД написав:
  Hotab написав:ЛАД

Здоровье не всегда зависит от человека.


Согласен. Но критерий «ты самый здоровый, значит идешь первым» тоже несостоятельный. Есть «не придатний». Все остальные придатные и показывать на других пальцем «он здоровее», «он сознательнее», «он морально_готовее», «он выбирал спорт, а я алкоголь, меня нельзя», «он вырос в селе и привык мыться раз в неделю, а я мамина черешенка из-под кондиционера», «меня в децтве государство обидело, не взяло в школу психологом, я не простил пока еще» - это полная чухня.

Согласен.
Но я бы ещё оставил вариант ограниченно годен.
Есть люди, которые не потянут в штурмовиках, но прекрасно справятся в каком-нибудь ином качестве.

Так оно и должно быть на этапах отбора. И при наличии выбора кандидатов - так и будет. В мирное время в военкомат приезжали «покупатели» из в/ч и обирали под свои критерии. Беседовали, навскидку тестили знания , интересы , мировоззрение. Элементарно смотрели на телосложение (на турник не загоняли, конечно). И отбирали под потребности своей в/ч, под те должности, на которые они идут.
Но пока тут на форуме вадико-виталики показывают пальцем «ты сознательный и патриот , а я кусок коричневой субстанции, родину не так сильно люблю» и прячутся, то да, в окоп идут и сутулые, и астматики. Кто есть.
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 14:21

  Бетон написав:
  Бетон написав:
  katso написав:показатель, скажем так, недалеких когнитивных способностей


ОК, а кого слушать? Поделитесь Вашими предпочтениями. Чтоб более менее адекватная оценка ситуации была и ролики по 40 минут как раз на работу с работы по дороге.

Портников самый лучший историк или аналитик.
Но с удивлением просмотрел его ролики год, пол года назад - всё мимо. Абсолютно всё. Для интереса, зайдите полистайте

Ви мені пропонуєте "піти шось десь полістать" і пошукати доказів ВАШОЇ беззмістовної фрази? :-D вибачте на такому рівні ще з початкової школи не спілкувався...

Може привели б хоч один приклад для початку?.. бо оце "абсолютно все" це ж маячня. Взяти хоча б фразу "війна на роки", яка не мимо, і вже не "абсолютно все".
Востаннє редагувалось sergey_sryvkin в Нед 23 чер, 2024 14:23, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 14:22





vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 14:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Что за попытка в апреле?
И какая в этом роль нашего президента/правительства?


дед Лад, пейте что-то для памяти
воплей тогда было на весь укрнет и на ветке тоже

и по совкам я уже обьяснял
совки это не те кто Маркса читал, а побочный продукт советского патернализма
Вы с розовощеким пукиным-абырвалгом можете хоть 100 памятников ленину сбросить и всю жизнь голосовать за минархистов-либертарианцев-декоммунизаторов, но как только из вашего рта доносится "богатые на садятся голову бедным" , вы моментально выдаете совков в себе.
про экономическую мобилизацию уже столько написал что нет смысла повторять, хотя бы из вежливости перед остальными читателями.
ну и про затяжную это как раз осылка к моему исходному посту - выпустить тех кто не может вести экономичскую деятельность на том уровне что он вел предыдущие годы, из-за просчетов руководсва государства.
все воевать - это афганистан, я когда предложил форсировать агонию и сделать из АЭС ггрязные бомбы то у вас была знатная истерика. Вас больше устроит если УКраина перейдет под контроль сотен полевых коммндиров с самыми разными целяи и программами ?
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 14:27

  Hotab написав:кусок коричневой субстанции
кусок коричневой субстанции и вдобавок стукач. ты даже на форуме стучишь на форумчан
  Hotab написав:Ірина_ пан Успіх не полишає спроби лише провокувати конфлікти.
Щодня хамить іншим користувачам.
Просте видалення повідомлень йому не допомагає. Він розміщує своє хамство повторно.
На зауваження інших реагує «мені пох».
Прошу радикальних заходів


не удивлюсь что ты сливаешь русне координаты куда бить потому что Виталик и Вадюля тебя обидели, а Успих хамит. Вот такое гнилое нутро у некоторых.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 14:33

  ЛАД написав:
  Hotab написав:ЛАД

Здоровье не всегда зависит от человека.


Согласен. Но критерий «ты самый здоровый, значит идешь первым» тоже несостоятельный. Есть «не придатний». Все остальные придатные и показывать на других пальцем «он здоровее», «он сознательнее», «он морально_готовее», «он выбирал спорт, а я алкоголь, меня нельзя», «он вырос в селе и привык мыться раз в неделю, а я мамина черешенка из-под кондиционера», «меня в децтве государство обидело, не взяло в школу психологом, я не простил пока еще» - это полная чухня.

Согласен.
Но я бы ещё оставил вариант ограниченно годен.
Есть люди, которые не потянут в штурмовиках, но прекрасно справятся в каком-нибудь ином качестве.

Ввели категории
А не годен
Б годен для ТЦК, охраны и т.д.
В годен везде
Критерии годности стали значительно более жесткие.
Категория А это сейчас глубокий инвалид 1 группы.
Но вопрос не в этом.
ВЛК не следуют даже этим жестким критериям.
Остуда ситуация, люди которые с трудом себя обслуживают в повседневной жизни становятся стрелками штурмовых подразделений. И воюют эти укрРембо с хорошо материально мотивированными, молодыми и практически здоровыми солдатами армии рф.
Слава ТЦК...
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 14:33

vitaliiangel


не удивлюсь что ты сливаешь русне координаты куда бить потому что Виталик и Вадюля тебя обидели


Я б собі ці координати взяв, так ви не кажете де вас шукати. Ти зачинився, включно з ЛС. І вадюля такий самий.


стукач. ты даже на форуме стучишь на форумчан


Свідомі громадяни повинні повідомляти про злочини і порушення. Муха он моє кожне повідомлення оскаржує. Бо свідомий . :lol:

Сьогодні у Віталіка в гостях друг і поки Віталік перевдягається в силіконовий костюм з сіськами , друг мабуть пише.

Бо це ж не може бути той самий Віталік, який мене звинувачував у зековській термінололіі? А тепер сьогодні «Стукач» , «сотрудничает с администрацией (форума)» , ну по типу зоновське «западло» , до цього наша дівчинка хилить. :mrgreen:
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 23 чер, 2024 14:45, всього редагувалось 2 разів.
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