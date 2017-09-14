Додано: Нед 23 чер, 2024 14:24

ЛАД написав: Что за попытка в апреле?

И какая в этом роль нашего президента/правительства? Что за попытка в апреле?И какая в этом роль нашего президента/правительства?

дед Лад, пейте что-то для памятивоплей тогда было на весь укрнет и на ветке тожеи по совкам я уже обьяснялсовки это не те кто Маркса читал, а побочный продукт советского патернализмаВы с розовощеким пукиным-абырвалгом можете хоть 100 памятников ленину сбросить и всю жизнь голосовать за минархистов-либертарианцев-декоммунизаторов, но как только из вашего рта доносится "богатые на садятся голову бедным" , вы моментально выдаете совков в себе.про экономическую мобилизацию уже столько написал что нет смысла повторять, хотя бы из вежливости перед остальными читателями.ну и про затяжную это как раз осылка к моему исходному посту - выпустить тех кто не может вести экономичскую деятельность на том уровне что он вел предыдущие годы, из-за просчетов руководсва государства.все воевать - это афганистан, я когда предложил форсировать агонию и сделать из АЭС ггрязные бомбы то у вас была знатная истерика. Вас больше устроит если УКраина перейдет под контроль сотен полевых коммндиров с самыми разными целяи и программами ?