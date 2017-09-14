Тобто 52 мільйони українців, що тут жили, були дурні. Потужно
А ще 140 мільйонів дурних расєян, мільярд китайців, мільярд індусів, канадці, уся африка, ізраїль, весь арабський світ... Дурні. Бо клімат хєровий
Про Скандинавію взагалі мовчу
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Додано: Нед 23 чер, 2024 14:36
Тобто 52 мільйони українців, що тут жили, були дурні. Потужно
А ще 140 мільйонів дурних расєян, мільярд китайців, мільярд індусів, канадці, уся африка, ізраїль, весь арабський світ... Дурні. Бо клімат хєровий
Про Скандинавію взагалі мовчу
Додано: Нед 23 чер, 2024 14:39
Вороватый буфер самое точное название
Удивляет, что нормальные люди ходят на эфир к мосыйчук.
Додано: Нед 23 чер, 2024 14:54
Re: Напад росії і білорусі на Україну
ценители принципиально москворотого Кульпы
Можете обьяснить в чем суть его доебок к нашей Конституции ?
Додано: Нед 23 чер, 2024 14:58
Мальчик лисичка (хотя если 76 - год рождения, то уже не очень мальчик и в деды я вам не гожусь), если вспомните, то я пол апреля и примерно первую декаду мая на ветке не появлялся. А вопли не читаю. Ну и просто мог какие-то новости пропустить.
Можно просто ответить, в чём заключается мобилизация заграничных украинцев.
Вместо писанины о "совках", можете наконец привести хоть один пример "экономического бронирования" в истории? В любой капстране.
Не знаю, к чему вы вспомнили "затяжную", - об этом, вроде, речи не было.
А о "просчетах руководства государства"... Опять же, покажите хоть одну страну, где в условиях войны, тем более, на своей территории бизнес мог "вести экономическую деятельность на том уровне, что он вел предыдущие годы".
Понятно.
Вы из тех, кто действует по принципу: "Так не доставайся же ты никому".
Вы знаете, вы лично можете закончить жизнь самоубийством - имеете полное право.
Но забирать вместе с собой (убивать) людей, у которых вы даже согласия не спросили, у вас никаких прав нет. А если вы это делаете, то вы просто преступник.
А "форсировать агонию и сделать из АЭС ггрязные бомбы" означает обречь на смерть, причём не самую лёгкую, миллионы украинцев, в т.ч. женщин и детей.
Или вы насмотрелись американских фильмов и вас вдохновили террористы, которые хотят уничтожить Нью-Йорк или вся Америку атомным взрывом?
К психиатру обращаться не пробовали?
По-моему, вас надо срочно изолировать от общества.
Додано: Нед 23 чер, 2024 15:00
Re: Напад росії і білорусі на Україну
полчаса назад на улице Киева
Жиночка с телефоном, на хорошом русском языке (подумалось что из Харькова):
- А в Одессе, 5, нет 10 тысяч в клубе Ибица, под Сердючку "всё будет харашо, всё будет харашо" Страна контрастов! А другие в окопе
Из телефона, такой рустикальный украинский (подумалось что Успих из окопа):
- Та закінчували б вже хоч якось цю довбану війну, дурня просто!!
Додано: Нед 23 чер, 2024 15:03
Чому різні країни /люди розвиваються по різному
Для того щоб мати можливість про щось пороздумувати треба зовсім небагато
1 Зрозуміти суть процесу
2 Навколо цього розуміння побудувати модель процесу
3 Перевірити до реалій теоритично збудовану модель..
Тому даю
а - суть процесу
Виразити можна її приблизно наступним чином
Кожна людина(країна) хоче жити краще, але покращення на 10% - потребує зростання витрат на 20%....
Мені спробують заперечите що це брехня і багаті менше витрачають зусиль на більше отриманих товарів (послуг) ніж бідні...і саме тому в світі НЕРІВНІСТЬ...бо той хто ВСТИГ швидше - захопив всі ласі шматочки і інші вже не мають куди розвиватись..
дейтрой(обмеженість ринку від рішень можновладців)
Цей маразм перевіряється на раз/два , в галузях які не монополізовані бізнесом...
Наприклад спорт...
по дейтройтам - головне першим потрапити в вищу команду -а далі саме понесе...але понесе тільки той 1-5-10% які ВСТИГЛИ потрапити....
По Будівельнику...
100 метрів на швидкість
в діапазоні 20-15 секунд - біжить 1 млн легко
15-10 секунд - дай бог щоб пробігло 100 000 з того 1 млн
10-9,5 секунд - пробіжить десяток за все життя....
Виходить -чим вище до верху-тим більше зусиль , щоб скинути тим менше секунд...
Якщо до нашого теоретика дійде..то в нього зявиться шанс порозумнішати, і будучи охоронцем на нічному чергуванні гаражного кооперативу - він з допомогою свого телефона зможе нагуглити правий я чи ні.
Далі буде, не знаю коли
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