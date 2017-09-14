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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 876387648765876687678768>
Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 14:36

  Mimohod написав:Та не. Нема дурних тут жити.
Климат херовый. -20 до +40. Чтоб что то иметь с земли нужно вложить много сил и средств. Производство отопить зимой и охладить летом. Будет типа Мексики тоько возле ЕС. А потом и стена.

Тобто 52 мільйони українців, що тут жили, були дурні. Потужно :)
А ще 140 мільйонів дурних расєян, мільярд китайців, мільярд індусів, канадці, уся африка, ізраїль, весь арабський світ... Дурні. Бо клімат хєровий :)
Про Скандинавію взагалі мовчу :)
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 14:39

  Игорь Алексеевич написав:

Сильный эфир получился.

Пьотр Кульпа - директор програм школи міністрів Київської школи держуправління, ексміністр праці Польщі, ексзаступник міністра економіки постійно каже про корупцію в Україні і що саме через неї у нас всі негаразди.
Наталка в рожевих окулярах, на жаль...

Вороватый буфер самое точное название
Удивляет, что нормальные люди ходят на эфир к мосыйчук.
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 14:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ценители принципиально москворотого Кульпы
Можете обьяснить в чем суть его доебок к нашей Конституции ?
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 14:58

  fox767676 написав:
  ЛАД написав:Что за попытка в апреле?
И какая в этом роль нашего президента/правительства?

дед Лад, пейте что-то для памяти
воплей тогда было на весь укрнет и на ветке тоже

Мальчик лисичка (хотя если 76 - год рождения, то уже не очень мальчик и в деды я вам не гожусь), если вспомните, то я пол апреля и примерно первую декаду мая на ветке не появлялся. А вопли не читаю. Ну и просто мог какие-то новости пропустить.
Можно просто ответить, в чём заключается мобилизация заграничных украинцев.

и по совкам я уже обьяснял
совки это не те кто Маркса читал, а побочный продукт советского патернализма
Вы с розовощеким пукиным-абырвалгом можете хоть 100 памятников ленину сбросить и всю жизнь голосовать за минархистов-либертарианцев-декоммунизаторов, но как только из вашего рта доносится "богатые на садятся голову бедным" , вы моментально выдаете совков в себе.
про экономическую мобилизацию уже столько написал что нет смысла повторять, хотя бы из вежливости перед остальными читателями.

Вместо писанины о "совках", можете наконец привести хоть один пример "экономического бронирования" в истории? В любой капстране.

ну и про затяжную это как раз осылка к моему исходному посту - выпустить тех кто не может вести экономичскую деятельность на том уровне что он вел предыдущие годы, из-за просчетов руководсва государства.

Не знаю, к чему вы вспомнили "затяжную", - об этом, вроде, речи не было.
А о "просчетах руководства государства"... Опять же, покажите хоть одну страну, где в условиях войны, тем более, на своей территории бизнес мог "вести экономическую деятельность на том уровне, что он вел предыдущие годы".

все воевать - это афганистан, я когда предложил форсировать агонию и сделать из АЭС ггрязные бомбы то у вас была знатная истерика. Вас больше устроит если УКраина перейдет под контроль сотен полевых коммндиров с самыми разными целяи и программами ?

Понятно.
Вы из тех, кто действует по принципу: "Так не доставайся же ты никому".
Вы знаете, вы лично можете закончить жизнь самоубийством - имеете полное право.
Но забирать вместе с собой (убивать) людей, у которых вы даже согласия не спросили, у вас никаких прав нет. А если вы это делаете, то вы просто преступник.
А "форсировать агонию и сделать из АЭС ггрязные бомбы" означает обречь на смерть, причём не самую лёгкую, миллионы украинцев, в т.ч. женщин и детей.
Или вы насмотрелись американских фильмов и вас вдохновили террористы, которые хотят уничтожить Нью-Йорк или вся Америку атомным взрывом?
К психиатру обращаться не пробовали?
По-моему, вас надо срочно изолировать от общества.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 15:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

полчаса назад на улице Киева
Жиночка с телефоном, на хорошом русском языке (подумалось что из Харькова):
- А в Одессе, 5, нет 10 тысяч в клубе Ибица, под Сердючку "всё будет харашо, всё будет харашо" Страна контрастов! А другие в окопе
Из телефона, такой рустикальный украинский (подумалось что Успих из окопа):
- Та закінчували б вже хоч якось цю довбану війну, дурня просто!!
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 15:03

Чому різні країни /люди розвиваються по різному

  detroytred написав:Нюанс -- капіталізм українцям політсили подавали який?
Розвинений, тобто до грошей ще й свободи.
Для того щоб мати можливість про щось пороздумувати треба зовсім небагато
1 Зрозуміти суть процесу
2 Навколо цього розуміння побудувати модель процесу
3 Перевірити до реалій теоритично збудовану модель..
Тому даю
а - суть процесу
Виразити можна її приблизно наступним чином
Кожна людина(країна) хоче жити краще, але покращення на 10% - потребує зростання витрат на 20%....
Мені спробують заперечите що це брехня і багаті менше витрачають зусиль на більше отриманих товарів (послуг) ніж бідні...і саме тому в світі НЕРІВНІСТЬ...бо той хто ВСТИГ швидше - захопив всі ласі шматочки і інші вже не мають куди розвиватись..
дейтрой(обмеженість ринку від рішень можновладців)

Цей маразм перевіряється на раз/два , в галузях які не монополізовані бізнесом...
Наприклад спорт...
по дейтройтам - головне першим потрапити в вищу команду -а далі саме понесе...але понесе тільки той 1-5-10% які ВСТИГЛИ потрапити....
По Будівельнику...
100 метрів на швидкість
в діапазоні 20-15 секунд - біжить 1 млн легко
15-10 секунд - дай бог щоб пробігло 100 000 з того 1 млн
10-9,5 секунд - пробіжить десяток за все життя....
Виходить -чим вище до верху-тим більше зусиль , щоб скинути тим менше секунд...

Якщо до нашого теоретика дійде..то в нього зявиться шанс порозумнішати, і будучи охоронцем на нічному чергуванні гаражного кооперативу - він з допомогою свого телефона зможе нагуглити правий я чи ні.

Далі буде, не знаю коли
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 15:13

  UA написав:..........
Ввели категории
А не годен
Б годен для ТЦК, охраны и т.д.
В годен везде
Критерии годности стали значительно более жесткие.
Категория А это сейчас глубокий инвалид 1 группы.

Спасибо, не знал.
Но вопрос не в этом.
ВЛК не следуют даже этим жестким критериям.
Остуда ситуация, люди которые с трудом себя обслуживают в повседневной жизни становятся стрелками штурмовых подразделений. И воюют эти укрРембо с хорошо материально мотивированными, молодыми и практически здоровыми солдатами армии рф.
Слава ТЦК...

В таком случае надо не "Слава ТЦК", а "Слава ВЛК!"
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 15:13

  vitaliiangel написав:





1. не попали в будівлю, а в якусь підсобку/гараж
2. будівля майже ціла більше чим на половину
3. або :oops: там не 3 тони, або 3 тони з шрапнелями, причому останньої більше
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 15:14

  detroytred написав:Казки про свідомий вибір при совку да ще й у школярів -- розказуй іншим.
Маніпуляція розрахована на те що всі навколо ще дурніші маніпуляторщика...
Пішов сам= свідомо...так під впливом, батьків, друзів,школи,реклами, пропаганди....
Привели в кайданках=пішов примусово....
Тому я ржав, коли після моїх пояснень що моє життя відрізняється від прозябань лада/дейтройта тим що Я САМ приймав рішення чому/куди/на скільки/по яким причинам - йти....
А вони мою службу в ГСВГ 5 повідомлень обговорювали як щось страшно корупціно/примусове...
Можу пояснити ще раз
Займався спортом на СКА...поступив в Інститут на денне=СК Буревісник , 2 роки відівчився в інституті на стаціонарі і мене ЖОДНОГО разу не відпустили на змагання під прапором СКА ( наголошую - тренуюсь 10 років від початку на СКА, ніколи не тренувався в Буревіснику), тренер запропонував спортроту..здав екзамени за ДРУГИЙ курс стаціонара і СВІДОМО пішов в Армію...тут почались гонки на катафалках , і такі як я( середньостатистичні) просто загубились у вихорі..і я ОСІЯВ сержантом в НДРтреба бути дурнем, щоб маючи 2 курси , через пів-року сержантом( в реалі 3 місяці) не піти в школу прапорщиків, яку закінчив ще через 4 і перевівся на ЗАОЧНЕ ( бо вже не срочна)..прослужив в Німеччині ВСЕ що був повинен по контракту , за цей час закінчив політех , переівели в Чечню..де розвалився союз...Контракт з союзними вс не продовжував і залишився в Україні...

Тобто я пять разів зробив для себе з вигодою...але хіба совки це оцінять...вони ж звикли колотись , плакати і жерти кактус..
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 15:16

  fox767676 написав:
  ЛАД написав:Что за попытка в апреле?
И какая в этом роль нашего президента/правительства?


дед Лад, пейте что-то для памяти
воплей тогда было на весь укрнет и на ветке тоже

и по совкам я уже обьяснял
совки это не те кто Маркса читал, а побочный продукт советского патернализма
Вы с розовощеким пукиным-абырвалгом можете хоть 100 памятников ленину сбросить и всю жизнь голосовать за минархистов-либертарианцев-декоммунизаторов, но как только из вашего рта доносится "богатые на садятся голову бедным" , вы моментально выдаете совков в себе.
про экономическую мобилизацию уже столько написал что нет смысла повторять, хотя бы из вежливости перед остальными читателями.
ну и про затяжную это как раз осылка к моему исходному посту - выпустить тех кто не может вести экономичскую деятельность на том уровне что он вел предыдущие годы, из-за просчетов руководсва государства.
все воевать - это афганистан, я когда предложил форсировать агонию и сделать из АЭС ггрязные бомбы то у вас была знатная истерика. Вас больше устроит если УКраина перейдет под контроль сотен полевых коммндиров с самыми разными целяи и программами ?

Ліван/Бейрут 2.0? але ж тут нема християн першого і арабів другого, чи є?
flyman
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