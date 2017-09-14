Додано: Нед 23 чер, 2024 15:14

detroytred написав: Казки про свідомий вибір при совку да ще й у школярів -- розказуй іншим. Казки про свідомий вибір при совку да ще й у школярів -- розказуй іншим.

Маніпуляція розрахована на те що всі навколо ще дурніші маніпуляторщика...Пішов сам= свідомо...так під впливом, батьків, друзів,школи,реклами, пропаганди....Привели в кайданках=пішов примусово....Тому я ржав, коли після моїх пояснень що моє життя відрізняється від прозябань лада/дейтройта тим що Я САМ приймав рішення чому/куди/на скільки/по яким причинам - йти....А вони мою службу в ГСВГ 5 повідомлень обговорювали як щось страшно корупціно/примусове...Можу пояснити ще разЗаймався спортом на СКА...поступив в Інститут на денне=СК Буревісник , 2 роки відівчився в інституті на стаціонарі і мене ЖОДНОГО разу не відпустили на змагання під прапором СКА ( наголошую - тренуюсь 10 років від початку на СКА, ніколи не тренувався в Буревіснику), тренер запропонував спортроту..здав екзамени за ДРУГИЙ курс стаціонара і СВІДОМО пішов в Армію...тут почались гонки на катафалках , і такі як я( середньостатистичні) просто загубились у вихорі..і я ОСІЯВ сержантом в НДРтреба бути дурнем, щоб маючи 2 курси , через пів-року сержантом( в реалі 3 місяці) не піти в школу прапорщиків, яку закінчив ще через 4 і перевівся на ЗАОЧНЕ ( бо вже не срочна)..прослужив в Німеччині ВСЕ що був повинен по контракту , за цей час закінчив політех , переівели в Чечню..де розвалився союз...Контракт з союзними вс не продовжував і залишився в Україні...Тобто я пять разів зробив для себе з вигодою...але хіба совки це оцінять...вони ж звикли колотись , плакати і жерти кактус..