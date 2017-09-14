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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 87648765876687678768>
Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 15:16

  fox767676 написав:что за отмазка такая "ограниченно-придатный"?
50 летних айтишников гребут, которые донатили десятки тысяч долларов, и могли дальше донатить.
1 Відношусь до обмежено придатних
2 З того що бачу, по закону треба пройти влк на протязі 9 місяців - по факту цього ніхто вимагати не буде
3 Проблема в тому , що гребуть ПРИДАТНИХ...і воєнкому пофіг що 50-річний айтішнік в тилу на порядок більш востребуваний ніж чистильщик картоплі в столовій....
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 15:25

  budivelnik написав:3 Проблема в тому , що гребуть ПРИДАТНИХ...і воєнкому пофіг що 50-річний айтішнік в тилу на порядок більш востребуваний ніж чистильщик картоплі в столовій....

проблема в тому, що якраз такі хотабо-семінаристи це вирішують де "востребуваний більш на порядок" і це на їх думку "з клеєм для сітківки придатний відсвічувати в теплік в окопі на ЛБЗ"
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 15:26

  ЛАД написав:
  Игорь Алексеевич написав:[youtube]NbKOvvrF6yQ...
Сильный эфир получился.
Пьотр Кульпа - директор програм школи міністрів Київської школи держуправління, ексміністр праці Польщі, ексзаступник міністра економіки постійно каже про корупцію в Україні і що саме через неї у нас всі негаразди.
Наталка в рожевих окулярах, на жаль...

Вы бы хоть подсказали, что смотреть. 2 часа 42 мин. то занадто.
Я два часа просмотрел за 20 мин. Перемотка для чего?. Главное уловить мысль о чём говорят.
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 15:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Вы знаете, вы лично можете закончить жизнь самоубийством - имеете полное право.
Но забирать вместе с собой (убивать) людей, у которых вы даже согласия не спросили, у вас никаких прав нет. А если вы это делаете, то вы просто преступник.


Но вы же хотите меня убить в своем видении войны.
Отдать мое имущество своим зятьям-незаможникам.
И даже ни копейки не заплатив, ибо я типа "богатый , а вы - бедные"
Я просто сработаю на опережение, убью вас и ваше потомство.
Хотя изначально была речь о массовом и контролированном отходе.
Тактика "выжженой земли" известна военной науке и применяется давно.
Имелось ввиду что если призывать людей с крайних возрастных и экономических децилей, то точно не для контрнаступов, а для только прикрытия контролируенмого ИСХОДА
Что с вами было в апреле ? Может не стоило вам вообще возвразаться на форум?
Целее бы были.
Так и быть - в апреле була постанова МЗС о приостановке консульских услуг для украинцев без обновленных данных в ТЦК. Был массовый визг бегунцов вплоть до "скорей бы уже это недогосударство..". Правда когда МЗС дало заднюю многие бегунцы снова вернулись к переможно-незлмной риторике.
Касательно видов мобилизации -ну не тупите, покопайтесь в истории, ну это же интересно. неужели вы до конца жизни хотите остаться замшелым совком, хотя и и в советской школьной программе был "Тихий Дон" со всеми интересующими єпизодами быта ПМВ. Кроме єтого я уже давал подсказки по НОРМАЛЬНОМУ возрасту военнобязянных. А что делали мужчины старше этого возраста? Им обязательно было стоять возле станка, или они могли оплатить сырье\запчасти ?
Востаннє редагувалось fox767676 в Нед 23 чер, 2024 15:47, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 15:28

  ЛАД написав:
  UA написав:..........
Ввели категории
А не годен
Б годен для ТЦК, охраны и т.д.
В годен везде
Критерии годности стали значительно более жесткие.
Категория А это сейчас глубокий инвалид 1 группы.

Спасибо, не знал.
Но вопрос не в этом.
ВЛК не следуют даже этим жестким критериям.
Остуда ситуация, люди которые с трудом себя обслуживают в повседневной жизни становятся стрелками штурмовых подразделений. И воюют эти укрРембо с хорошо материально мотивированными, молодыми и практически здоровыми солдатами армии рф.
Слава ТЦК...

В таком случае надо не "Слава ТЦК", а "Слава ВЛК!"

Один набросил, второй радостно поддержал ...

Мда, ЛАД, тебя даже российские КАБы по жилым кварталам ничему не учат ...
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 15:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  UA написав:Вороватый буфер самое точное название
Удивляет, что нормальные люди ходят на эфир к мосыйчук.
Я когда здесь писал фамилию мосийчук или слово телемарофон, то банили на неделю. Сейчас на ветке проходит ютуб с наталкой у которой в стране всё ОК и нет коррупции.)) Ей уже все в эфире говорят снять очки, а она отвечает - сняла бы, но тогда не заплатят за эфир))
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 15:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:Ліван/Бейрут 2.0? але ж тут нема християн першого і арабів другого, чи є?


вы иногда слишком глубоко копаете, просто обескуруживаете глубиной попыток познания проблемы
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 15:53

Не всі йогурти однаково корисні )))

  flyman написав:
  budivelnik написав:3 Проблема в тому , що гребуть ПРИДАТНИХ...і воєнкому пофіг що 50-річний айтішнік в тилу на порядок більш востребуваний ніж чистильщик картоплі в столовій....

проблема в тому, що якраз такі хотабо-семінаристи це вирішують де "востребуваний більш на порядок" і це на їх думку "з клеєм для сітківки придатний відсвічувати в теплік в окопі на ЛБЗ"

Яким це чином холяви з хотабами щось вирішують?
І так, коли будівельник писав про «50-річний айтішник корисніший в тилу, чим в їдальні чистити картоплю», так він же мав на увазі справжніх айтішників. Які допомагають своїй державі: повна сплата податків, донати. Але ти тут при чому? :D
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 23 чер, 2024 16:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 16:01






vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 16:04

  vitaliiangel написав:






неозброєним оком видно як згідно ЛАДА: "бандери щімять руськаязьічьних"
Востаннє редагувалось flyman в Нед 23 чер, 2024 16:05, всього редагувалось 2 разів.
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