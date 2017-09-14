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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 23 чер, 2024 16:04
fox767676 написав:
.................
Но вы же хотите меня убить в своем видении войны.
Отдать мое имущество своим зятьям-незаможникам.
И даже ни копейки не заплатив, ибо я типа "богатый , а вы - бедные"
Откуда вы такое взяли?
А имущества мне и своего хватает.
Я просто сработаю на опережение, убью вас и ваше потомство.
Не получится у вас.
Хотя изначально была речь о массовом и контролированном отходе.
Тактика "выжженой земли" известна военной науке и применяется давно.
30 млн. человек никогда "массово и контролировано" не отходили. Куда вы их отведёте?
И с грязной бомбой так не выйдет ветер понесёт и , вполне возможно, вслед за вашим отходом.
Что с вами было в апреле ? Может не стоило вам вообще возвразаться на форум?
Я рассказывал. Не буду повторяться.
Может, и не стоило. Общаться с местными "титанами мысли" удовольстви значительно ниже среднего.
Так и быть - в апреле була постанова МЗС о приостановке консульских услуг для украинцев без обновленных данных в ТЦК. Был массовый визг бегунцов вплоть до "скорей бы уже это недогосударство..". Правда когда МЗС дало заднюю многие бегунцы снова вернулись к переможно-незлмной риторике.
Это я знаю.
Никогда бы не подумал, что это называется "вовлечение зарубежных украинцев в борьбу".
Ваше высказывание вообще воспринял как "вовлечение украинской диаспоры в борьбу".
Но с логикой у вас большие проблемы - вас кто-то (в частности, лично я) хочет убить, с другой стороны обрадовались, что "зарубежных украинцев" хотят заставить вернуться в Украину и пойти на фронт.
Или убивать можно только других, а вас ни в коем случае?
Ну, что ж, позиция убедительная.
Касательно видов мобилизации -ну не тупите, покопайтесь в истории, ну это же интересно. неужели вы до конца жизни хотите остаться замшелым совком, хотя и и в советской школьной программе был "Тихий Дон" со всеми интересующими єпизодами быта ПМВ. Кроме єтого я уже давал подсказки по НОРМАЛЬНОМУ возрасту военнобязянных. А что делали мужчины старше этого возраста? Им обязательно было стоять возле станка, или они могли оплатить сырье\запчасти ?
У вас очень много слов.
Но "хоть один пример "экономического бронирования" в истории? В любой капстране." вы так и не привели.
Не было таких?
Так признайте это. А то крутитесь, как уж на сковородке.
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Додано: Нед 23 чер, 2024 16:13
Дюрі-бачі написав: hxbbgaf написав:
Путь к деморализации - делать доходы основным фактором для мобилизации.
В москалів вже 1,5 роки це працює. І нас би спрацювало, але ж ні, влада копіює всі рішення від москалів крім цього.
.........
Может, и спрацювало бы.
Но у нас по меркам Украины на передовой платят неплохо.
Но тут Виталий. если не ошибаюсь, приводил цифры, что у москалив в некоторых регионах единовременное пособие при призыве уже 1 млн. и даже больше. Это больше 10 тыс.
У нас есть такие деньги?
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Додано: Нед 23 чер, 2024 16:13
ЛАД
Хватит уже
Я на логике, формальной и математической, 20 лет деньги зарабатываю, которые оболваненным популистами оборванцам типа вас кажутся немыслемыми.
Сидите и не отсвечивайте, в мою сторону как минимум.
Я вас загасить (физически) могу с любой платформы , и как совка-комуняку, и как преданого холуя украинских олигархический кланов.
тратить на вас время - моя ошибка
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Додано: Нед 23 чер, 2024 16:15
budivelnik написав: detroytred написав:
Нюанс -- капіталізм українцям політсили подавали який?
Розвинений, тобто до грошей ще й свободи.
Для того щоб мати можливість про щось пороздумувати треба зовсім небагато
1 Зрозуміти суть процесу
2 Навколо цього розуміння побудувати модель процесу
3 Перевірити до реалій теоритично збудовану модель..
Тому даю
а - суть процесу
Виразити можна її приблизно наступним чиномКожна людина(країна) хоче жити краще, але покращення на 10% - потребує зростання витрат на 20%....
Мені спробують заперечите що це брехня і багаті менше витрачають зусиль на більше отриманих товарів (послуг) ніж бідні...і саме тому в світі НЕРІВНІСТЬ...бо той хто ВСТИГ швидше - захопив всі ласі шматочки і інші вже не мають куди розвиватись..
дейтрой(обмеженість ринку від рішень можновладців)
Цей маразм перевіряється на раз/два , в галузях які не монополізовані бізнесом...
Наприклад спорт...
по дейтройтам - головне першим потрапити в вищу команду -а далі саме понесе...але понесе тільки той 1-5-10% які ВСТИГЛИ потрапити....
По Будівельнику...
100 метрів на швидкість
в діапазоні 20-15 секунд - біжить 1 млн легко
15-10 секунд - дай бог щоб пробігло 100 000 з того 1 млн
10-9,5 секунд - пробіжить десяток за все життя....
Виходить -чим вище до верху-тим більше зусиль , щоб скинути тим менше секунд...
Якщо до нашого теоретика дійде..то в нього зявиться шанс порозумнішати, і будучи охоронцем на нічному чергуванні гаражного кооперативу - він з допомогою свого телефона зможе нагуглити правий я чи ні.
Далі буде, не знаю коли
Черговий безглуздий єралашик.
На порівнянні різних за суттю процесів: спорту -- де сама суть в випередити конкурентів, приклавши максимум зусиль; і бізнесу та будь-якого заробляння грошей на життя -- де суть процесу заробити стільки, скільки потрібно або бажаєш згідно з балансом результат-зусилля.
Або коротше: в спорті викладаються по максимуму для результату (тому і такий розподіл...); не в спорті, тобто не в змаганнях викладаються по бажанню.
Тому поки Детройт не зайнявся бізнесом по максимуму своїх зусиль потенційно він може виявитися вище хоч Ілона Маска)))
Аналогічно і будь-який громадянин...
І неважливо з якої причини (хоч навіть просто не хоче. Тим паче по максимуму не хоче).
А в спорті вже кожен виклався по максимуму і вже показав отой результат. І є отакий розподіл.
Функція регуляторів ринку створювати умови:
1. Збільшення результату підприємців за тих же самих зусиль.
Тобто підвищення ефективності учасників ринку.
2. Заохочення підприємців самим підвищуаати свою ефективність.
3. Збільшення об'єму ринку за рахунок розширення.
Ти знов спотворив думку опонента і на цьому побудував свій єралашик.
Як завжди))
Краще поясни: навіщо-то для твоїх єралашиків тобі Детройт потрібен?))
Не рефлексуй, а генерь їх окремо..
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Додано: Нед 23 чер, 2024 16:17
fox767676 написав:ЛАД
Хватит уже
Я на логике, формальной и математической, 20 лет деньги зарабатываю, которые оболваненным популистами оборванцам типа вас кажутся немысленными.
Сидите и не отсвечивайте, в мою сторону как минимум.
Я вас загасить (физически) могу с любой платформы , и как совка-комуняку, и как преданого холуя украинских олигархический кланов.
тратить на вас время - моя ошибка
"оборванцы", "не отсвечивайте", "загасить (физически)" - экран себе от бессильной злобы не заплевали?
Ваша ошибка - то, что вы больны и не лечитесь. Дурка по вас плачет.
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Додано: Нед 23 чер, 2024 16:20
ЛАД написав: fox767676 написав:ЛАД
Хватит уже
Я на логике, формальной и математической, 20 лет деньги зарабатываю, которые оболваненным популистами оборванцам типа вас кажутся немысленными.
Сидите и не отсвечивайте, в мою сторону как минимум.
Я вас загасить (физически) могу с любой платформы , и как совка-комуняку, и как преданого холуя украинских олигархический кланов.
тратить на вас время - моя ошибка
"оборванцы", "не отсвечивайте", "загасить (физически)" - экран себе от бессильной злобы не заплевали?
Ваша ошибка - то, что вы больны и не лечитесь. Дурка по вас плачет.
Помилка була, що на відміну від Балтії/Польщі не обмежити в правах твердолобо-косномовних. Не знаєш мови, маєш ПМЖ та й досить, вибирати і бути обраними не доросли.
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Додано: Нед 23 чер, 2024 16:21
flyman написав:
неозброєним оком видно як згідно ЛАДА: "бандери щімять руськаязьічьних"
это ритуальный танец
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Додано: Нед 23 чер, 2024 16:24
vitaliiangel написав: flyman написав:
неозброєним оком видно як згідно ЛАДА: "бандери щімять руськаязьічьних"
это ритуальный танец
рітуальний руськоязичньій танєц посвящєнія в бандери,
як кажуть Запобєбріковцах в таких случаєх: "матьмаяжєньщіна"
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Додано: Нед 23 чер, 2024 16:26
ЛАД написав: fox767676 написав:ЛАД
Хватит уже
Я на логике, формальной и математической, 20 лет деньги зарабатываю, которые оболваненным популистами оборванцам типа вас кажутся немысленными.
Сидите и не отсвечивайте, в мою сторону как минимум.
Я вас загасить (физически) могу с любой платформы , и как совка-комуняку, и как преданого холуя украинских олигархический кланов.
тратить на вас время - моя ошибка
"оборванцы", "не отсвечивайте", "загасить (физически)" - экран себе от бессильной злобы не заплевали?
Ваша ошибка - то, что вы больны и не лечитесь. Дурка по вас плачет.
вы представитель электорального мусора который угробил Украину
конечно у меня нет сил чтобы совладать с вами массово
по одиночке , с вами, или например абырвалгом - злобы и сил хватит
абырвалга уже пасут отставные менты, а старые кгбшники подстрахуют дело )))
абырвалги\активисты-оборванцы должны умереть, это будет один из немногих бонусов войны
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Додано: Нед 23 чер, 2024 16:32
ЛАД
ЛАД написав: fox767676 написав:ЛАД
Хватит уже
Я на логике, формальной и математической, 20 лет деньги зарабатываю, которые оболваненным популистами оборванцам типа вас кажутся немысленными.
Сидите и не отсвечивайте, в мою сторону как минимум.
Я вас загасить (физически) могу с любой платформы , и как совка-комуняку, и как преданого холуя украинских олигархический кланов.
тратить на вас время - моя ошибка
"оборванцы", "не отсвечивайте", "загасить (физически)" - экран себе от бессильной злобы не заплевали?
Ваша ошибка - то, что вы больны и не лечитесь. Дурка по вас плачет.
, вместо постановки диагнозов
Ведь это так любили делать парторги. Несогласных отправлять в дурку
Лучше напиши, о чём переговоры с Путиным проводить ?
Ты ведь за переговоры
Посмотрим мощь твоей аналитики
Но я думаю, что ты опять ничего не напишешь.
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