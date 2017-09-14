Додано: Нед 23 чер, 2024 16:04

fox767676 написав: .................

Но вы же хотите меня убить в своем видении войны.

Отдать мое имущество своим зятьям-незаможникам.

И даже ни копейки не заплатив, ибо я типа "богатый , а вы - бедные" .................Но вы же хотите меня убить в своем видении войны.Отдать мое имущество своим зятьям-незаможникам.И даже ни копейки не заплатив, ибо я типа "богатый , а вы - бедные"

Я просто сработаю на опережение, убью вас и ваше потомство.

Хотя изначально была речь о массовом и контролированном отходе.

Тактика "выжженой земли" известна военной науке и применяется давно.

Что с вами было в апреле ? Может не стоило вам вообще возвразаться на форум?

Так и быть - в апреле була постанова МЗС о приостановке консульских услуг для украинцев без обновленных данных в ТЦК. Был массовый визг бегунцов вплоть до "скорей бы уже это недогосударство..". Правда когда МЗС дало заднюю многие бегунцы снова вернулись к переможно-незлмной риторике.

Касательно видов мобилизации -ну не тупите, покопайтесь в истории, ну это же интересно. неужели вы до конца жизни хотите остаться замшелым совком, хотя и и в советской школьной программе был "Тихий Дон" со всеми интересующими єпизодами быта ПМВ. Кроме єтого я уже давал подсказки по НОРМАЛЬНОМУ возрасту военнобязянных. А что делали мужчины старше этого возраста? Им обязательно было стоять возле станка, или они могли оплатить сырье\запчасти ?

Откуда вы такое взяли?А имущества мне и своего хватает.Не получится у вас.30 млн. человек никогда "массово и контролировано" не отходили. Куда вы их отведёте?И с грязной бомбой так не выйдет ветер понесёт и , вполне возможно, вслед за вашим отходом.Я рассказывал. Не буду повторяться.Может, и не стоило. Общаться с местными "титанами мысли" удовольстви значительно ниже среднего.Это я знаю.Никогда бы не подумал, что это называется "вовлечение зарубежных украинцев в борьбу".Ваше высказывание вообще воспринял как "вовлечение украинской диаспоры в борьбу".Но с логикой у вас большие проблемы - вас кто-то (в частности, лично я) хочет убить, с другой стороны обрадовались, что "зарубежных украинцев" хотят заставить вернуться в Украину и пойти на фронт.Или убивать можно только других, а вас ни в коем случае?Ну, что ж, позиция убедительная.У вас очень много слов.Но "хоть один пример "экономического бронирования" в истории? В любой капстране." вы так и не привели.Не было таких?Так признайте это. А то крутитесь, как уж на сковородке.