Хватит уже Я на логике, формальной и математической, 20 лет деньги зарабатываю, которые оболваненным популистами оборванцам типа вас кажутся немысленными. Сидите и не отсвечивайте, в мою сторону как минимум. Я вас загасить (физически) могу с любой платформы , и как совка-комуняку, и как преданого холуя украинских олигархический кланов. тратить на вас время - моя ошибка
"оборванцы", "не отсвечивайте", "загасить (физически)" - экран себе от бессильной злобы не заплевали? Ваша ошибка - то, что вы больны и не лечитесь. Дурка по вас плачет.
вы представитель электорального мусора который угробил Украину конечно у меня нет сил чтобы совладать с вами массово по одиночке , с вами, или например абырвалгом - злобы и сил хватит абырвалга уже пасут отставные менты, а старые кгбшники подстрахуют дело ))) абырвалги\активисты-оборванцы должны умереть, это будет один из немногих бонусов войны
Можливо так і задумано Всевишнім, інакше ця рако-ганргрена ніяк не лікувалася, тільки хірургічно, як каже Міхаанархіст "через катарсіс", але тоді ніяких "кордонів91", бо знову буде невклідова геометрія по тих самих граблях. Соскін каже, що не потрібно повторяти ту саму історичну помилку, тобто не йти вшир, через Дніпро на Дике Поле як від часів Святослава (а може і раніше), а по Балто-Чорноморьській вертикалі (з варяг в греки)
Востаннє редагувалось flyman в Нед 23 чер, 2024 16:40, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:Казки про свідомий вибір при совку да ще й у школярів -- розказуй іншим.
Маніпуляція розрахована на те що всі навколо ще дурніші маніпуляторщика... Пішов сам= свідомо...так під впливом, батьків, друзів,школи,реклами, пропаганди.... Привели в кайданках=пішов примусово.... Тому я ржав,
Тому я ржу, коли вплив *батьків, друзів,школи,реклами, пропаганди....*, ти заєралашив під свідомий вибір.
Це ж треба бути настільки недолугим Уяви, в кримінальному кодексі є стаття за шахрайство... За твоєю логікою (якщо не примусово, то свідомо).
Я згоден, що визначень *свідомо* багато. Але ж зрозуміло, що в контексті дискусу мається на увазі, що свідомий вибір -- це вибір на розумінні і оцінці навколишньої дійсності. Дійсності, а не як подають батьки, реклама, пропаганда, шахраї і т.д.
Який свідомий вибір може бути у школяра про військо, яке він в очі ніколи не бачив???? Тому і кажу: це ти після срочки свідомо пішов в прапори, бо чудово знав і бачив ДІЙСНІСТЬ військової служби. А школяри йдуть несвідомо... Бо апріорі не знають, не розуміють, не можуть оцінити ДІЙСНІСТЬ вслужби. До речі, в прапори СА ти пішов свідомо, а в прапори ЗСУ не схотів як? -- свідомо чи ні?)))
Згідно ще єралашики. В тебе, як аля нещодавно у Флер, така кумедна колізія: в підвалі ТЦК .... добровільно)))) підписав.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 23 чер, 2024 16:41, всього редагувалось 1 раз.
Российская Федерация днем в воскресенье, 23 июня, нанесла новый удар по Харькову. Оккупанты использовали управляемые авиабомбы ... "Кроме этого, хочу сказать, что к сожалению нет энергоснабжения в половине города. Остановилось метро, наземный электротранспорт. Сейчас работаем над тем, чтобы выпустить на маршруты автобусы", - сообщил Терехов.