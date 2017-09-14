Хватит уже Я на логике, формальной и математической, 20 лет деньги зарабатываю, которые оболваненным популистами оборванцам типа вас кажутся немысленными. Сидите и не отсвечивайте, в мою сторону как минимум. Я вас загасить (физически) могу с любой платформы , и как совка-комуняку, и как преданого холуя украинских олигархический кланов. тратить на вас время - моя ошибка
"оборванцы", "не отсвечивайте", "загасить (физически)" - экран себе от бессильной злобы не заплевали? Ваша ошибка - то, что вы больны и не лечитесь. Дурка по вас плачет.
вы представитель электорального мусора который угробил Украину конечно у меня нет сил чтобы совладать с вами массово по одиночке , с вами, или например абырвалгом - злобы и сил хватит абырвалга уже пасут отставные менты, а старые кгбшники подстрахуют дело ))) абырвалги\активисты-оборванцы должны умереть, это будет один из немногих бонусов войны
Можливо так і задумано Всевишнім, інакше ця рако-ганргрена ніяк не лікувалася, тільки хірургічно, як каже Міхаанархіст "через катарсіс", але тоді ніяких "кордонів91", бо знову буде невклідова геометрія по тих самих граблях. Соскін каже, що не потрібно повторяти ту саму історичну помилку, тобто не йти вшир, через Дніпро на Дике Поле як від часів Святослава (а може і раніше), а по Балто-Чорноморьській вертикалі (з варяг в греки)
Востаннє редагувалось flyman в Нед 23 чер, 2024 16:40, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:Казки про свідомий вибір при совку да ще й у школярів -- розказуй іншим.
Маніпуляція розрахована на те що всі навколо ще дурніші маніпуляторщика... Пішов сам= свідомо...так під впливом, батьків, друзів,школи,реклами, пропаганди.... Привели в кайданках=пішов примусово.... Тому я ржав,
Тому я ржу, коли вплив *батьків, друзів,школи,реклами, пропаганди....*, ти заєралашив під свідомий вибір.
Це ж треба бути настільки недолугим Уяви, в кримінальному кодексі є стаття за шахрайство... За твоєю логікою (якщо не примусово, то свідомо).
Я згоден, що визначень *свідомо* багато. Але ж зрозуміло, що в контексті дискусу мається на увазі, що свідомий вибір -- це вибір на розумінні і оцінці навколишньої дійсності. Дійсності, а не як подають батьки, реклама, пропаганда, шахраї і т.д.
Який свідомий вибір може бути у школяра про військо, яке він в очі ніколи не бачив???? Тому і кажу: це ти після срочки свідомо пішов в прапори, бо чудово знав і бачив ДІЙСНІСТЬ військової служби. А школяри йдуть несвідомо... Бо апріорі не знають, не розуміють, не можуть оцінити ДІЙСНІСТЬ вслужби. До речі, в прапори СА ти пішов свідомо, а в прапори ЗСУ не схотів як? -- свідомо чи ні?)))
Жгі ще такі єралашики. В тебе, як аля нещодавно у Флер, така кумедна колізія: в підвалі ТЦК .... добровільно)))) підписав.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 23 чер, 2024 16:42, всього редагувалось 2 разів.
Российская Федерация днем в воскресенье, 23 июня, нанесла новый удар по Харькову. Оккупанты использовали управляемые авиабомбы ... "Кроме этого, хочу сказать, что к сожалению нет энергоснабжения в половине города. Остановилось метро, наземный электротранспорт. Сейчас работаем над тем, чтобы выпустить на маршруты автобусы", - сообщил Терехов.
flyman написав:Можливо так і задумано Всевишнім, інакше ця рако-ганргрена ніяк не лікувалася, тільки хірургічно, як каже Міхаанархіст "через катарсіс", але тоді ніяких "кордонів91", бо знову буде невклідова геометрія по тих самих граблях.
шкода, дуже шкода програли битву за душі заблукалих будуть палати у пеклі, може навіть у цьому житті через заздрість, ідолопоклонство, лінь, бажання майна ближнього, відсталість, втечу від світла знаннь.
flyman написав:Соскін каже, що не потрібно повторяти ту саму історичну помилку, тобто не йти вшир, через Дніпро на Дике Поле як від часів Святослава (а може і раніше), а по Балто-Чорноморьській вертикалі (з варяг в греки)
окупована білорусь на заваді скажу чесно - коли бульбопюрер схопив вагнерівців то cпалахнула надія на пару тижнів, а коли вилізли тихановські з бабарисками все впало нижче нуля Я вже у серпні 2020 писав - минуйте, укріплюйте північний кордон ! Хто б у мінську не переміг, москва будь-який результат використає на свою користь
flyman написав:Помилка була, що на відміну від Балтії/Польщі не обмежити в правах твердолобо-косномовних. Не знаєш мови, маєш ПМЖ та й досить, вибирати і бути обраними не доросли.
Подивись по діагоналі оцей документ: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/41р-91-п#Text *Про Державну програму розвитку української мови та інших національних мов в Українській РСР на період до 2000 року*.
В Україні згідно нього навіть за совдепу, тобто в УРСР, українізація повинна була все охопити і закінчитися в 2000 році. Навіть за совдепу. А тут повний суверенітет... і такі результати аж до 2014+.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 23 чер, 2024 17:08, всього редагувалось 1 раз.
flyman написав:Соскін каже, що не потрібно повторяти ту саму історичну помилку, тобто не йти вшир, через Дніпро на Дике Поле як від часів Святослава (а може і раніше), а по Балто-Чорноморьській вертикалі (з варяг в греки)
окупована білорусь на заваді скажу чесно - коли бульбопюрер схопив вагнерівців то cпалахнула надія на пару тижнів, а коли вилізли тихановські з бабарисками все впало нижче нуля Я вже у серпні 2020 писав - минуйте, укріплюйте північний кордон ! Хто б у мінську не переміг, москва будь-який результат використає на свою користь
потрібно було заходити зразу на плечах виходячих у 2022
flyman написав:Помилка була, що на відміну від Балтії/Польщі не обмежити в правах твердолобо-косномовних. Не знаєш мови, маєш ПМЖ та й досить, вибирати і бути обраними не доросли.
Так, згідно з результатами всеукраїнських передвиборних опитувань, які провів у 1998 р. Центр соціологічних досліджень Національного університету «Києво-Могилянська академія», що враховували не тільки національність респондентів, а й мову, якою вони відповідали на запитання, українською мовою відповідали 39–40% опитаних, російською — 45%, суржиком — 15–16%.
Результати перепису 2001 р. щодо виявлення мовних характеристик груп національних меншин якраз і показали, що у функції мови міжнаціонального спілкування в Україні домінує не українська, що було б закономірно для державної мови, а все ще російська. Так, 62,5% білорусів, 83% євреїв, 88,5% греків, 58,7% татар, 30,3% болгар, що мешкають у Україні, назвали рідною російську мову, тоді як українську вважають рідною в тих же групах відповідно 17,5%, 13,4%, 4,8%, 4,5%, 5,0%. З усіх національних меншин тільки поляки виявляють тенденцію до асиміляції з українцями: 71% поляків, що мешкають в Україні, назвали рідною українську мову і тільки 15,6% — російську. https://parafia.org.ua/biblioteka/statt ... -ukrajini/
А от у 2023 р. -- вже 87% українською.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 23 чер, 2024 17:17, всього редагувалось 1 раз.
При цьому російські сили протиповітряної оборони, як стверджують в РФ, збили чотири ракети, а ще одна в результаті роботи ППО окупантів відхилилася від траєкторії польоту з підривом бойової частини у повітрі над територією Севастополя.
У Міноборони РФ заявляють про "численні жертви" серед севастопольців через п’яту ракету, по якій, як стверджують самі ж окупанти, відпрацювала російська ППО.
Російське Міністерство охорони здоров’я заявило про 124 постраждалих. Мер Магадана Юрій Гришан каже, що загинула донька його заступника Олега Авер'янова, яка перебувала на відпочинку з батьками в тимчасово окупованому Севастополі.