Додано: Нед 23 чер, 2024 16:39

budivelnik написав: detroytred написав: Казки про свідомий вибір при совку да ще й у школярів -- розказуй іншим. Казки про свідомий вибір при совку да ще й у школярів -- розказуй іншим. Маніпуляція розрахована на те що всі навколо ще дурніші маніпуляторщика...

Пішов сам= свідомо...так під впливом, батьків, друзів,школи,реклами, пропаганди....

Привели в кайданках=пішов примусово....

Тому я ржав, Маніпуляція розрахована на те що всі навколо ще дурніші маніпуляторщика...Пішов сам= свідомо...так під впливом, батьків, друзів,школи,реклами, пропаганди....Привели в кайданках=пішов примусово....Тому я ржав,

Тому я ржу, коли вплив *батьків, друзів,школи,реклами, пропаганди....*, ти заєралашив під свідомий вибір.Це ж треба бути настільки недолугимУяви, в кримінальному кодексі є стаття за шахрайство...За твоєю логікою (якщо не примусово, то свідомо).Я згоден, що визначень *свідомо* багато.Але ж зрозуміло, що в контексті дискусу мається на увазі, що свідомий вибір -- це вибір на розумінні і оцінці навколишньої дійсності.Дійсності, а не як подають батьки, реклама, пропаганда, шахраї і т.д.Який свідомий вибір може бути у школяра про військо, яке він в очі ніколи не бачив????Тому і кажу: це ти після срочки свідомо пішов в прапори, бо чудово знав і бачив ДІЙСНІСТЬ військової служби.А школяри йдуть несвідомо...Бо апріорі не знають, не розуміють, не можуть оцінити ДІЙСНІСТЬ вслужби.До речі, в прапори СА ти пішов свідомо, а в прапори ЗСУ не схотів як? -- свідомо чи ні?)))Жгі ще такі єралашики.В тебе, як аля нещодавно у Флер, така кумедна колізія: в підвалі ТЦК .... добровільно)))) підписав.