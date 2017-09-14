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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 23 чер, 2024 17:17
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Додано: Нед 23 чер, 2024 17:19
Сибарит написав: vitaliiangel написав:
это ж сколько у них зэков если вербуют и вербуют. нам бы столько
Уж лучше вы к нам (с)
И это пишет человек, который возмущается недостатком свободы.
с пониманием шуток проблема или захотелось потролить? я вам 17.06 написал письмо в лс, ответить смелости не хватило или игра на публику интереснее?
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vitaliiangel
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Додано: Нед 23 чер, 2024 17:28
vitaliiangel написав: Сибарит написав: vitaliiangel написав:
это ж сколько у них зэков если вербуют и вербуют. нам бы столько
Уж лучше вы к нам (с)
И это пишет человек, который возмущается недостатком свободы.
с пониманием шуток проблема или захотелось потролить? короче в чс
. конфликтовать с вами желания нет а вы напрашиваетесь и напрашиваетесь.
Вот напугал )
Ты же читаешь всех, кто у тебя в чс и всем пишешь в ответ
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pesikot
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Додано: Нед 23 чер, 2024 17:31
pesikot написав:
Ты же читаешь всех, кто у тебя в чс и всем пишешь в ответ
это комплекс отсутствия внимания...
все из детства)
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Додано: Нед 23 чер, 2024 17:37
Прохожий написав: pesikot написав:
Ты же читаешь всех, кто у тебя в чс и всем пишешь в ответ
это комплекс отсутствия внимания...
все из детства)
Кстати, да.
Оставить ребенка в 8 лет одного дома на несколько дней, бесследно не проходит
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pesikot
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Додано: Нед 23 чер, 2024 17:39
pesikot написав: Прохожий написав: pesikot написав:
Ты же читаешь всех, кто у тебя в чс и всем пишешь в ответ
это комплекс отсутствия внимания...
все из детства)
Кстати, да.
Оставить ребенка в 8 лет одного дома на несколько дней, бесследно не проходит
ювенальну юстицію в кожну родину, як в ФРН або США
Востаннє редагувалось flyman
в Нед 23 чер, 2024 17:43, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 23 чер, 2024 17:41
Харків знову під ударами російських бомб. Частина міста зараз знеструмлена, зупинилося метро, — Зеленський відреагував на черговий акт терору рашистів
Так а что, Виталий, пусть умирают? Наверное переселять нужно
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Бетон
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Додано: Нед 23 чер, 2024 17:45
Бетон написав:
Харків знову під ударами російських бомб. Частина міста зараз знеструмлена, зупинилося метро, — Зеленський відреагував на черговий акт терору рашистів
Так а что, Виталий, пусть умирают? Наверное переселять нужно
такі дивні пропозиції, Бучу "не переселяли", а Харків "переселять",
стратегічна оборона "живий щит", і нехай весь світ знає "Безумству храбрых поём мы славу! Безумство храбрых – вот мудрость жизни! О смелый Сокол! В бою с врагами истёк ты кровью .."
Востаннє редагувалось flyman
в Нед 23 чер, 2024 17:46, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 23 чер, 2024 17:45
Бетон
Бетон написав:
Харків знову під ударами російських бомб. Частина міста зараз знеструмлена, зупинилося метро, — Зеленський відреагував на черговий акт терору рашистів
Так а что, Виталий, пусть умирают? Наверное переселять нужно
, куда переселять ?
У тебя советы космического масштаба и космической глупости
И все, согласно заявам Путина - сделать санитарную зону, непригодную для жизни, включая весь город ХарьковБетон
, прекращай бухать
Твои пьяные сопли уже достали
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pesikot
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Додано: Нед 23 чер, 2024 17:45
Бетон написав:
Харків знову під ударами російських бомб. Частина міста зараз знеструмлена, зупинилося метро, — Зеленський відреагував на черговий акт терору рашистів
Так а что, Виталий, пусть умирают? Наверное переселять нужно
а шо там ООН?
похоже пойдет следом за лигой наций...
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