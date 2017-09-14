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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8767876887698770>
Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 17:17

верхи не могут, низы не хотят...

ИМХО хорошо написано по текущей ситуации...
https://www.pravda.com.ua/articles/2024/06/22/7461825/
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 17:19

  Сибарит написав:
  vitaliiangel написав:это ж сколько у них зэков если вербуют и вербуют. нам бы столько

Уж лучше вы к нам (с)
И это пишет человек, который возмущается недостатком свободы.
с пониманием шуток проблема или захотелось потролить? я вам 17.06 написал письмо в лс, ответить смелости не хватило или игра на публику интереснее?
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 17:28

  vitaliiangel написав:
  Сибарит написав:
  vitaliiangel написав:это ж сколько у них зэков если вербуют и вербуют. нам бы столько

Уж лучше вы к нам (с)
И это пишет человек, который возмущается недостатком свободы.
с пониманием шуток проблема или захотелось потролить? короче в чс. конфликтовать с вами желания нет а вы напрашиваетесь и напрашиваетесь.

Вот напугал )
Ты же читаешь всех, кто у тебя в чс и всем пишешь в ответ
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 17:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Ты же читаешь всех, кто у тебя в чс и всем пишешь в ответ

это комплекс отсутствия внимания...
все из детства)
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 17:37

  Прохожий написав:
  pesikot написав:Ты же читаешь всех, кто у тебя в чс и всем пишешь в ответ

это комплекс отсутствия внимания...
все из детства)

Кстати, да.

Оставить ребенка в 8 лет одного дома на несколько дней, бесследно не проходит
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 17:39

  pesikot написав:
  Прохожий написав:
  pesikot написав:Ты же читаешь всех, кто у тебя в чс и всем пишешь в ответ

это комплекс отсутствия внимания...
все из детства)

Кстати, да.

Оставить ребенка в 8 лет одного дома на несколько дней, бесследно не проходит

ювенальну юстицію в кожну родину, як в ФРН або США
Востаннє редагувалось flyman в Нед 23 чер, 2024 17:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 17:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Харків знову під ударами російських бомб. Частина міста зараз знеструмлена, зупинилося метро, — Зеленський відреагував на черговий акт терору рашистів



Так а что, Виталий, пусть умирают? Наверное переселять нужно
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 17:45

  Бетон написав:Харків знову під ударами російських бомб. Частина міста зараз знеструмлена, зупинилося метро, — Зеленський відреагував на черговий акт терору рашистів



Так а что, Виталий, пусть умирают? Наверное переселять нужно

такі дивні пропозиції, Бучу "не переселяли", а Харків "переселять",
стратегічна оборона "живий щит", і нехай весь світ знає "Безумству храбрых поём мы славу! Безумство храбрых – вот мудрость жизни! О смелый Сокол! В бою с врагами истёк ты кровью .."
Востаннє редагувалось flyman в Нед 23 чер, 2024 17:46, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 17:45

  Бетон написав:Харків знову під ударами російських бомб. Частина міста зараз знеструмлена, зупинилося метро, — Зеленський відреагував на черговий акт терору рашистів



Так а что, Виталий, пусть умирают? Наверное переселять нужно

Бетон, куда переселять ?

У тебя советы космического масштаба и космической глупости

И все, согласно заявам Путина - сделать санитарную зону, непригодную для жизни, включая весь город Харьков

Бетон, прекращай бухать
Твои пьяные сопли уже достали
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 17:45

  Бетон написав:Харків знову під ударами російських бомб. Частина міста зараз знеструмлена, зупинилося метро, — Зеленський відреагував на черговий акт терору рашистів



Так а что, Виталий, пусть умирают? Наверное переселять нужно

а шо там ООН?
похоже пойдет следом за лигой наций...
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  #<1 ... 8767876887698770>
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