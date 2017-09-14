detroytred написав:Нюанс -- капіталізм українцям політсили подавали який? Розвинений, тобто до грошей ще й свободи.
Для того щоб мати можливість про щось пороздумувати треба зовсім небагато 1 Зрозуміти суть процесу 2 Навколо цього розуміння побудувати модель процесу 3 Перевірити до реалій теоритично збудовану модель.. Тому даю а - суть процесу Виразити можна її приблизно наступним чином Кожна людина(країна) хоче жити краще, але покращення на 10% - потребує зростання витрат на 20%.... Мені спробують заперечите що це брехня і багаті менше витрачають зусиль на більше отриманих товарів (послуг) ніж бідні...і саме тому в світі НЕРІВНІСТЬ...бо той хто ВСТИГ швидше - захопив всі ласі шматочки і інші вже не мають куди розвиватись.. дейтрой(обмеженість ринку від рішень можновладців)
Цей маразм перевіряється на раз/два , в галузях які не монополізовані бізнесом... Наприклад спорт... по дейтройтам - головне першим потрапити в вищу команду -а далі саме понесе...але понесе тільки той 1-5-10% які ВСТИГЛИ потрапити.... По Будівельнику... 100 метрів на швидкість в діапазоні 20-15 секунд - біжить 1 млн легко 15-10 секунд - дай бог щоб пробігло 100 000 з того 1 млн 10-9,5 секунд - пробіжить десяток за все життя.... Виходить -чим вище до верху-тим більше зусиль , щоб скинути тим менше секунд...
Якщо до нашого теоретика дійде..то в нього зявиться шанс порозумнішати, і будучи охоронцем на нічному чергуванні гаражного кооперативу - він з допомогою свого телефона зможе нагуглити правий я чи ні.
Далі буде, не знаю коли
Черговий безглуздий єралашик. На порівнянні різних за суттю процесів: спорту -- де сама суть в випередити конкурентів, приклавши максимум зусиль; і бізнесу та будь-якого заробляння грошей на життя -- де суть процесу заробити стільки, скільки потрібно або бажаєш згідно з балансом результат-зусилля.
Або коротше: в спорті викладаються по максимуму для результату (тому і такий розподіл...); не в спорті, тобто не в змаганнях викладаються по бажанню. ..
А тепер в іншому світлі Станом на сьогоднішній день...спортивна галузь це...барабанний дріб - один з ВИДІВ бізнесової діяльності Який керується, адмініструється, обмежується і живе тими самими економічними законами що й продаж алкоголю чи польоти на Марс... Так для тебе це відкриття...але погугли в нічну зміну - будеш здивований Акції клубів продаються і купуються , гравці(спортсмени) мають зобовязання як по результатам так і по рекламам.... Контракти заключаються з спортсменами ТИМИ ж агенствами , що й займаються рекрутингом бізнес фахівців...
То що почнеш спочатку..Не з опису того чого не розумієш А з СУТІ суть наступна Кожна людина(країна) хоче жити краще, але покращення на 10% - потребує зростання витрат на 20%.... і сам це збільшення витрат і є тією планкою досягнення якої ЗУПИНЯЄ розвиток людини(країни) в подальшому. При чому Якщо навколо людини кількість тих хто досягнув вищого ніж вона - збільшується, це автоматично збільшує ПЛАНКУ яку ДОПУСКАЄ для себе людина щоб рухатись вверх