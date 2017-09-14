detroytred написав:Нюанс -- капіталізм українцям політсили подавали який? Розвинений, тобто до грошей ще й свободи.
Для того щоб мати можливість про щось пороздумувати треба зовсім небагато 1 Зрозуміти суть процесу 2 Навколо цього розуміння побудувати модель процесу 3 Перевірити до реалій теоритично збудовану модель.. Тому даю а - суть процесу Виразити можна її приблизно наступним чином Кожна людина(країна) хоче жити краще, але покращення на 10% - потребує зростання витрат на 20%.... Мені спробують заперечите що це брехня і багаті менше витрачають зусиль на більше отриманих товарів (послуг) ніж бідні...і саме тому в світі НЕРІВНІСТЬ...бо той хто ВСТИГ швидше - захопив всі ласі шматочки і інші вже не мають куди розвиватись.. дейтрой(обмеженість ринку від рішень можновладців)
Цей маразм перевіряється на раз/два , в галузях які не монополізовані бізнесом... Наприклад спорт... по дейтройтам - головне першим потрапити в вищу команду -а далі саме понесе...але понесе тільки той 1-5-10% які ВСТИГЛИ потрапити.... По Будівельнику... 100 метрів на швидкість в діапазоні 20-15 секунд - біжить 1 млн легко 15-10 секунд - дай бог щоб пробігло 100 000 з того 1 млн 10-9,5 секунд - пробіжить десяток за все життя.... Виходить -чим вище до верху-тим більше зусиль , щоб скинути тим менше секунд...
Якщо до нашого теоретика дійде..то в нього зявиться шанс порозумнішати, і будучи охоронцем на нічному чергуванні гаражного кооперативу - він з допомогою свого телефона зможе нагуглити правий я чи ні.
Далі буде, не знаю коли
Черговий безглуздий єралашик. На порівнянні різних за суттю процесів: спорту -- де сама суть в випередити конкурентів, приклавши максимум зусиль; і бізнесу та будь-якого заробляння грошей на життя -- де суть процесу заробити стільки, скільки потрібно або бажаєш згідно з балансом результат-зусилля.
Або коротше: в спорті викладаються по максимуму для результату (тому і такий розподіл...); не в спорті, тобто не в змаганнях викладаються по бажанню. ..
А тепер в іншому світлі Станом на сьогоднішній день...спортивна галузь це...барабанний дріб - один з ВИДІВ бізнесової діяльності Який керується, адмініструється, обмежується і живе тими самими економічними законами що й продаж алкоголю чи польоти на Марс... Так для тебе це відкриття...але погугли в нічну зміну - будеш здивований Акції клубів продаються і купуються , гравці(спортсмени) мають зобовязання як по результатам так і по рекламам.... Контракти заключаються з спортсменами ТИМИ ж агенствами , що й займаються рекрутингом бізнес фахівців...
То що почнеш спочатку..Не з опису того чого не розумієш А з СУТІ суть наступна Кожна людина(країна) хоче жити краще, але покращення на 10% - потребує зростання витрат на 20%.... і сам це збільшення витрат і є тією планкою досягнення якої ЗУПИНЯЄ розвиток людини(країни) в подальшому. При чому Якщо навколо людини кількість тих хто досягнув вищого ніж вона - збільшується, це автоматично збільшує ПЛАНКУ яку ДОПУСКАЄ для себе людина щоб рухатись вверх
detroytred написав:Казки про свідомий вибір при совку да ще й у школярів -- розказуй іншим.
Маніпуляція розрахована на те що всі навколо ще дурніші маніпуляторщика... Пішов сам= свідомо...так під впливом, батьків, друзів,школи,реклами, пропаганди.... Привели в кайданках=пішов примусово.... Тому я ржав,
Тому я ржу, коли вплив *батьків, друзів,школи,реклами, пропаганди....*, ти заєралашив під свідомий вибір. Це ж треба бути настільки недолугим Уяви, в кримінальному кодексі є стаття за шахрайство... За твоєю логікою (якщо не примусово, то свідомо).
Тобі до моєї логіки - ще років 50 Бальцеровича цілодобово читати...ти б з своєю розібрався. Отже Свідомо - якщо людина , прийняла рішення отримати якусь інформацію і ввімкнувши телевізор(підслухавши сусідів), почувши друзів чи прочитавши прваду без ізвестій або ізвестія без правди - прийняла рішення на якусь дію...ВОНА це зробила СВІДОМО. Так , ця дія може бути тупою , може бути поганою...але рішення СВІДОМЕ. Тепер про примусово Якщо дейтройту через ремінну передачу вганяли в голову років 10 що ВІН зобовязаний закінчити політучилище... - то таке рішення це рішення під примусом... При чому, як виявилось , рівень інтелекту дейтройта повністю відповідає потребі в прийнятті тільки такого і ніякого з інших рішень.
Поясню в чому проблема( я розумію в інфузорії туфельки тільки два значення вправо/вліво...і пояснювати щось типу дивлячись вліво , підвертаєш на 10% правіше, а потім вниз...- для неї( в нашому випадку- нього ) непотрібний набір букв.
Може спробуєш? Для тебе -генсек+колона на першотравень Для мене - крім цих 2 ще десяток варіантів... Ясно що я отримую задоволення від того що можу прийняти БУДЬ-ЯКИЙ а ти мочиш штанці коли не отримуєш ОДИН ОДНОЗНАЧНИЙ і без трактувань
BeneFuckTor написав:деребан україни, хз як закінчиться, будуть нові кордони.
там главная мысль другая, мы разменная монета в каких-то процессах. Например Китай захотел подмять глобальный юг под себя, без войны это было бы проблемно, все дружат со всеми. А с войной надо определяться ты с США или с Китаем. рф в этом раскладе играет микроскопическую роль, их роль разрушать и требовать от США/НАТО/Украины невыполнимых условий. А потенциальным друзьям Китай показывает пальчиком смотрите какие США/НАТО слабые, с рф ничего сделать не могут.
Китай как мы видим по телеку и тытрубе придумали Никсон и раб его партии Дэн Сяопин(какой там Рокфеллер их спонсирует - не в курсе). Как только сдох друг Иосиф Виссарионыча Мао со своими плошкой риса и хунвейхаттабами. При Буше-папе зашли первые миллиарды, при трахателе Моники и друге царя-Бориса - были построены заводы VW, Chrysler, GMС и прочие мегафабрики нррмального ширпотреба(не футболок Абибас и кроссовок Рееdoк). Так что Китай, а точнее манчжуро-хазарейцы типа нынешнего 70ти летнего генсекоимператора имеют своих хозяев и сами могут только сделать копию 4го Гольфа и Миг19 в современном пластиковом обвесе. Все эти Ксиоми и Хуавеи, что не слабее топовых Самсунгов с камерами лучше чем у ПроМакса станут пшиком при прекращении поставок соответствующих и НЕкитайских чипов. Как и аналоги электрических Геликов, РейнджРоверов и Аудюх Ку7/8 с декларируемым пробегом под тысячу и реальным втрое-вчетверо меньше.