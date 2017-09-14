Додано: Нед 23 чер, 2024 18:18

detroytred написав: budivelnik написав: detroytred написав: Казки про свідомий вибір при совку да ще й у школярів -- розказуй іншим. Казки про свідомий вибір при совку да ще й у школярів -- розказуй іншим. Маніпуляція розрахована на те що всі навколо ще дурніші маніпуляторщика...

Пішов сам= свідомо...так під впливом, батьків, друзів,школи,реклами, пропаганди....

Привели в кайданках=пішов примусово....

Тому я ржав, Маніпуляція розрахована на те що всі навколо ще дурніші маніпуляторщика...Пішов сам= свідомо...так під впливом, батьків, друзів,школи,реклами, пропаганди....Привели в кайданках=пішов примусово....Тому я ржав, Тому я ржу, коли вплив *батьків, друзів,школи,реклами, пропаганди....*, ти заєралашив під свідомий вибір.

Це ж треба бути настільки недолугим

Уяви, в кримінальному кодексі є стаття за шахрайство...

За твоєю логікою (якщо не примусово, то свідомо). Тому я ржу, коли вплив *батьків, друзів,школи,реклами, пропаганди....*, ти заєралашив під свідомий вибір.Це ж треба бути настільки недолугимУяви, в кримінальному кодексі є стаття за шахрайство...За твоєю логікою (якщо не примусово, то свідомо).

Тобі до моєї логіки - ще років 50 Бальцеровича цілодобово читати...ти б з своєю розібрався.ОтжеСвідомо - якщо людина , прийняла рішення отримати якусь інформацію і ввімкнувши телевізор(підслухавши сусідів), почувши друзів чи прочитавши прваду без ізвестій або ізвестія без правди - прийняла рішення на якусь дію...ВОНА це зробила СВІДОМО.Так , ця дія може бути тупою , може бути поганою...але рішення СВІДОМЕ.Тепер про примусовоЯкщо дейтройту через ремінну передачу вганяли в голову років 10 що ВІН зобовязаний закінчити політучилище... - то таке рішення це рішення під примусом...При чому, як виявилось , рівень інтелекту дейтройта повністю відповідає потребі в прийнятті тільки такого і ніякого з інших рішень.Поясню в чому проблема( я розумію в інфузорії туфельки тільки два значення вправо/вліво...і пояснювати щось типудивлячись вліво , підвертаєш на 10% правіше, а потім вниз...- для неї( в нашому випадку- нього ) непотрібний набір букв.Може спробуєш?Для тебе -генсек+колона на першотравеньДля мене - крім цих 2 ще десяток варіантів...Ясно що я отримую задоволення від того що можу прийняти БУДЬ-ЯКИЙа ти мочиш штанці коли не отримуєш ОДИН ОДНОЗНАЧНИЙ і без трактуваньЯ вільний і щасливийа як назвати тебе з ладом?