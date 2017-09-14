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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 876887698770877187728773>
Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 17:46

  Бетон написав:Харків знову під ударами російських бомб. Частина міста зараз знеструмлена, зупинилося метро, — Зеленський відреагував на черговий акт терору рашистів

Так а что, Виталий, пусть умирают? Наверное переселять нужно

ок уговорили...переселяйте!
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 17:59

detroytred
Не всегда результаты опросов соответствуют реальной ситуации.
И не из-за подтасовки, а даже при вполне добросовестном опросе.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 17:59





vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 18:04

  Прохожий написав:ИМХО хорошо написано по текущей ситуации...
https://www.pravda.com.ua/articles/2024/06/22/7461825/

Интересный вопрос к нашим военнослужащим.
Він не вірить, що на фронті його забезпечать усім потрібним.

Как сейчас с этим?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 18:07

  ЛАД написав:detroytred
Не всегда результаты опросов соответствуют реальной ситуации.
И не из-за подтасовки, а даже при вполне добросовестном опросе.

А вот в парткоме всегда говорят правильные цифры

Какие-такие опросы ? Ведь "есть мнение" вышестоящего начальства
Это тебе гораздо ближе

Кстати, напоминаю
Ты за переговоры. О чём могут быть переговоры с Путиным ?

PS. И не пиши, что ты меня не читаешь. Ещё и как читаешь
Но трусливо молчишь
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 18:08

  ЛАД написав:
  Прохожий написав:ИМХО хорошо написано по текущей ситуации...
https://www.pravda.com.ua/articles/2024/06/22/7461825/

Интересный вопрос к нашим военнослужащим.
Він не вірить, що на фронті його забезпечать усім потрібним.

Как сейчас с этим?

по моей информации все сильно зависит от конкретного подразделения
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 18:09

  detroytred написав:
  budivelnik написав:
  detroytred написав:Нюанс -- капіталізм українцям політсили подавали який?
Розвинений, тобто до грошей ще й свободи.
Для того щоб мати можливість про щось пороздумувати треба зовсім небагато
1 Зрозуміти суть процесу
2 Навколо цього розуміння побудувати модель процесу
3 Перевірити до реалій теоритично збудовану модель..
Тому даю
а - суть процесу
Виразити можна її приблизно наступним чином
Кожна людина(країна) хоче жити краще, але покращення на 10% - потребує зростання витрат на 20%....
Мені спробують заперечите що це брехня і багаті менше витрачають зусиль на більше отриманих товарів (послуг) ніж бідні...і саме тому в світі НЕРІВНІСТЬ...бо той хто ВСТИГ швидше - захопив всі ласі шматочки і інші вже не мають куди розвиватись..
дейтрой(обмеженість ринку від рішень можновладців)

Цей маразм перевіряється на раз/два , в галузях які не монополізовані бізнесом...
Наприклад спорт...
по дейтройтам - головне першим потрапити в вищу команду -а далі саме понесе...але понесе тільки той 1-5-10% які ВСТИГЛИ потрапити....
По Будівельнику...
100 метрів на швидкість
в діапазоні 20-15 секунд - біжить 1 млн легко
15-10 секунд - дай бог щоб пробігло 100 000 з того 1 млн
10-9,5 секунд - пробіжить десяток за все життя....
Виходить -чим вище до верху-тим більше зусиль , щоб скинути тим менше секунд...

Якщо до нашого теоретика дійде..то в нього зявиться шанс порозумнішати, і будучи охоронцем на нічному чергуванні гаражного кооперативу - він з допомогою свого телефона зможе нагуглити правий я чи ні.

Далі буде, не знаю коли
Черговий безглуздий єралашик.
На порівнянні різних за суттю процесів: спорту -- де сама суть в випередити конкурентів, приклавши максимум зусиль; і бізнесу та будь-якого заробляння грошей на життя -- де суть процесу заробити стільки, скільки потрібно або бажаєш згідно з балансом результат-зусилля.

Або коротше: в спорті викладаються по максимуму для результату (тому і такий розподіл...); не в спорті, тобто не в змаганнях викладаються по бажанню.
..
А тепер в іншому світлі
Станом на сьогоднішній день...спортивна галузь це...барабанний дріб - один з ВИДІВ бізнесової діяльності
Який керується, адмініструється, обмежується і живе тими самими економічними законами що й продаж алкоголю чи польоти на Марс...
Так для тебе це відкриття...але погугли в нічну зміну - будеш здивований
Акції клубів продаються і купуються , гравці(спортсмени) мають зобовязання як по результатам так і по рекламам....
Контракти заключаються з спортсменами ТИМИ ж агенствами , що й займаються рекрутингом бізнес фахівців...

То що
почнеш спочатку..Не з опису того чого не розумієш
А з СУТІ
суть наступна
Кожна людина(країна) хоче жити краще, але покращення на 10% - потребує зростання витрат на 20%.... і сам це збільшення витрат і є тією планкою досягнення якої ЗУПИНЯЄ розвиток людини(країни) в подальшому.
При чому
Якщо навколо людини кількість тих хто досягнув вищого ніж вона - збільшується, це автоматично збільшує ПЛАНКУ яку ДОПУСКАЄ для себе людина щоб рухатись вверх
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 18:11

алаверды за Харьков?


"Окупанти заявили про атаку на Севастополь, 5 загиблих і понад 120 постраждалих"
https://www.pravda.com.ua/news/2024/06/23/7462166/
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 18:18

  detroytred написав:
  budivelnik написав:
  detroytred написав:Казки про свідомий вибір при совку да ще й у школярів -- розказуй іншим.
Маніпуляція розрахована на те що всі навколо ще дурніші маніпуляторщика...
Пішов сам= свідомо...так під впливом, батьків, друзів,школи,реклами, пропаганди....
Привели в кайданках=пішов примусово....
Тому я ржав,
Тому я ржу, коли вплив *батьків, друзів,школи,реклами, пропаганди....*, ти заєралашив під свідомий вибір.
Це ж треба бути настільки недолугим :lol:
Уяви, в кримінальному кодексі є стаття за шахрайство...
За твоєю логікою (якщо не примусово, то свідомо).
Тобі до моєї логіки - ще років 50 Бальцеровича цілодобово читати...ти б з своєю розібрався.
Отже
Свідомо - якщо людина , прийняла рішення отримати якусь інформацію і ввімкнувши телевізор(підслухавши сусідів), почувши друзів чи прочитавши прваду без ізвестій або ізвестія без правди - прийняла рішення на якусь дію...ВОНА це зробила СВІДОМО.
Так , ця дія може бути тупою , може бути поганою...але рішення СВІДОМЕ.
Тепер про примусово
Якщо дейтройту через ремінну передачу вганяли в голову років 10 що ВІН зобовязаний закінчити політучилище... - то таке рішення це рішення під примусом...
При чому, як виявилось , рівень інтелекту дейтройта повністю відповідає потребі в прийнятті тільки такого і ніякого з інших рішень.

Поясню в чому проблема( я розумію в інфузорії туфельки тільки два значення вправо/вліво...і пояснювати щось типу
дивлячись вліво , підвертаєш на 10% правіше, а потім вниз...- для неї( в нашому випадку- нього ) непотрібний набір букв.

Може спробуєш?
Для тебе -генсек+колона на першотравень
Для мене - крім цих 2 ще десяток варіантів...
Ясно що я отримую задоволення від того що можу прийняти БУДЬ-ЯКИЙ
а ти мочиш штанці коли не отримуєш ОДИН ОДНОЗНАЧНИЙ і без трактувань

Я вільний і щасливий
а як назвати тебе з ладом?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 18:21

  vitaliiangel написав:
  BeneFuckTor написав:деребан україни, хз як закінчиться, будуть нові кордони.
там главная мысль другая, мы разменная монета в каких-то процессах. Например Китай захотел подмять глобальный юг под себя, без войны это было бы проблемно, все дружат со всеми. А с войной надо определяться ты с США или с Китаем. рф в этом раскладе играет микроскопическую роль, их роль разрушать и требовать от США/НАТО/Украины невыполнимых условий. А потенциальным друзьям Китай показывает пальчиком смотрите какие США/НАТО слабые, с рф ничего сделать не могут.

Китай как мы видим по телеку и тытрубе придумали Никсон и раб его партии Дэн Сяопин(какой там Рокфеллер их спонсирует - не в курсе). Как только сдох друг Иосиф Виссарионыча Мао со своими плошкой риса и хунвейхаттабами. При Буше-папе зашли первые миллиарды, при трахателе Моники и друге царя-Бориса - были построены заводы VW, Chrysler, GMС и прочие мегафабрики нррмального ширпотреба(не футболок Абибас и кроссовок Рееdoк).
Так что Китай, а точнее манчжуро-хазарейцы типа нынешнего 70ти летнего генсекоимператора имеют своих хозяев и сами могут только сделать копию 4го Гольфа и Миг19 в современном пластиковом обвесе.
Все эти Ксиоми и Хуавеи, что не слабее топовых Самсунгов с камерами лучше чем у ПроМакса станут пшиком при прекращении поставок соответствующих и НЕкитайских чипов.
Как и аналоги электрических Геликов, РейнджРоверов и Аудюх Ку7/8 с декларируемым пробегом под тысячу и реальным втрое-вчетверо меньше.
барабашов
 
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