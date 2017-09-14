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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 87698770877187728773>
Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 18:31

  budivelnik написав:А тепер в іншому світлі
Станом на сьогоднішній день...спортивна галузь це...барабанний дріб - один з ВИДІВ бізнесової діяльності
Який керується, адмініструється, обмежується і живе тими самими економічними законами що й продаж алкоголю чи польоти на Марс...
Так для тебе це відкриття...але погугли в нічну зміну - будеш здивований
Акції клубів продаються і купуються , гравці(спортсмени) мають зобовязання як по результатам так і по рекламам....
Контракти заключаються з спортсменами ТИМИ ж агенствами , що й займаються рекрутингом бізнес фахівців...

То що
почнеш спочатку..Не з опису того чого не розумієш
А з СУТІ
суть наступна
Кожна людина(країна) хоче жити краще, але покращення на 10% - потребує зростання витрат на 20%.... і сам це збільшення витрат і є тією планкою досягнення якої ЗУПИНЯЄ розвиток людини(країни) в подальшому.
При чому
Якщо навколо людини кількість тих хто досягнув вищого ніж вона - збільшується, це автоматично збільшує ПЛАНКУ яку ДОПУСКАЄ для себе людина щоб рухатись вверх

Барабанна дріб)))
До чого акції клубів і твій приклад зі спорту про розподіл максимальних результатів в бігу на 100 метрів, як суто фізичні показники результату?
Знов заєралашив....
Тепле з м'яким сплутав.

А якщо хочеш приклад з клубів і роль регуляторів ринку, то Гаррі Бетмен НХЛ тобі в допомогу. Просвітлюйся)))
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 18:34

  detroytred написав:
  budivelnik написав:

мужчины, может для своего междусобойчика стартанете отдельную ветку?
думаю у вас будет много поклонников
ну реально притомили...
Прохожий
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 18:36

  Прохожий написав:"Окупанти заявили про атаку на Севастополь, 5 загиблих і понад 120 постраждалих"
https://www.pravda.com.ua/news/2024/06/23/7462166/

Це ж треба було додуматись збити ракету над пляжем із людьми! Невже іншого місця не знайшлося? Або хоча б тривогу вмикнули, щоб люди мали час заховатися. Мовчу про те, чи доцільно НЕ закрити пляжі поблизу військового аеродрому, з якого злітають літаки з бомбами/ракетами? Дбли, блд (с)
Зато тепер кацапня відчула на собі прєлєсті війни, яку підтримує. А також піклування свого уряду, який запевняв, що відпочивати у Криму безпечно.
fler
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 18:37

  budivelnik написав:
  detroytred написав:
  budivelnik написав:Маніпуляція розрахована на те що всі навколо ще дурніші маніпуляторщика...
Пішов сам= свідомо...так під впливом, батьків, друзів,школи,реклами, пропаганди....
Привели в кайданках=пішов примусово....
Тому я ржав,
Тому я ржу, коли вплив *батьків, друзів,школи,реклами, пропаганди....*, ти заєралашив під свідомий вибір.
Це ж треба бути настільки недолугим :lol:
Уяви, в кримінальному кодексі є стаття за шахрайство...
За твоєю логікою (якщо не примусово, то свідомо).
Тобі до моєї логіки - ще років 50 Бальцеровича цілодобово читати...ти б з своєю розібрався.
Отже
Свідомо - якщо людина , прийняла рішення отримати якусь інформацію і ввімкнувши телевізор(підслухавши сусідів), почувши друзів чи прочитавши прваду без ізвестій або ізвестія без правди - прийняла рішення на якусь дію...ВОНА це зробила СВІДОМО.
Так , ця дія може бути тупою , може бути поганою...але рішення СВІДОМЕ.
Тепер про примусово
Якщо дейтройту через ремінну передачу вганяли в голову років 10 що ВІН зобовязаний закінчити політучилище... - то таке рішення це рішення під примусом...
При чому, як виявилось , рівень інтелекту дейтройта повністю відповідає потребі в прийнятті тільки такого і ніякого з інших рішень.

Поясню в чому проблема( я розумію в інфузорії туфельки тільки два значення вправо/вліво...і пояснювати щось типу
дивлячись вліво , підвертаєш на 10% правіше, а потім вниз...- для неї( в нашому випадку- нього ) непотрібний набір букв.

Може спробуєш?
Для тебе -генсек+колона на першотравень
Для мене - крім цих 2 ще десяток варіантів...
Ясно що я отримую задоволення від того що можу прийняти БУДЬ-ЯКИЙ
а ти мочиш штанці коли не отримуєш ОДИН ОДНОЗНАЧНИЙ і без трактувань

Я вільний і щасливий
а як назвати тебе з ладом?

Прибери вигадки про Детройта ....
І залишиться тільки про себе.

Навіщо тобі Детройт потрібен, щоб співати про себе, який ти заможний, вільний та щасливий?))))))))))))
Да тому, що ти сам себе і оточуючих намагаєшся в цьому запевнити.
Замість суто обговорення питань...
Я тобі вже не раз вказував -- співай про себе до схочу. Прикольно ж.

Лікуй свої комплекси прапорщика.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 18:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Росіяни окупували Новоолександрівку, — DeepState

До траси Покровськ-Костянтинівка з населених пунктів залишається лише Воздвиженка. Важливо зупинити подальше просування, адже в деякій мірі повторюється ситуація біля Очеретиного.

А по марафону кацапы отступают
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 18:38

  барабашов написав:Все эти Ксиоми и Хуавеи, что не слабее топовых Самсунгов с камерами лучше чем у ПроМакса станут пшиком при прекращении поставок соответствующих и НЕкитайских чипов.
Как и аналоги электрических Геликов, РейнджРоверов и Аудюх Ку7/8 с декларируемым пробегом под тысячу и реальным втрое-вчетверо меньше.
а с чего эти поставки вдруг будут прекращены? У Джо Байдена нет таких полномочий как у Сталина, легким движением руки вершить судьбы миллионов. А у питуна и Си есть.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 18:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:До чого акції клубів
До того що спорт-це бізнес
і спортсмен в бізнесі під назвою спорт
робить те саме що працівник в бізнесі під назвою завод
Принципи-ті самі
Осягни виділенне синім- зрозумієш про що я
Спорт привів для того щоб примітизувати приклад...
Якщо почну приводити приклад
працівник-збільшення часу праці+перехід до покращення кваліфікації+перехід до зміни інструментарію+перехід до збільшення капіталізації робочого місця+перехід до інтелектуалізації праці.... - ти взагалі загнешся.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 18:42

  detroytred написав:Навіщо тобі Детройт потрібен
Бо дейтрой як працівник охорони автостоянки -не цікавить нікого
але він себе позиціонує як знавець мотивацій/економік і так далі...залишаючись при цьому нічним охоронцем автостоянки.
Тому
ти мене не цікавиш, ти навіть не чиряк на моїй задниці
мене цікавить щоб дебільні ідеї совка(ти+лад =носії) не розповсюджувались на цих сторінках.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 18:44

  Прохожий написав:
  detroytred написав:
  budivelnik написав:

мужчины, может для своего междусобойчика стартанете отдельную ветку?
думаю у вас будет много поклонников
ну реально притомили...

Чоловіче, нагадую -- в будівельника місія...
Я-то в чому маю провину, що він тіко через мене її несе. В маси. Міфичних читачів. А може і до вас теж.
Претензії всі до нього висувайте.
Він вам усе пояснить. В принципі, вже не раз поясняв.

Я спокійно можу обходитися без діалогів))) з ним. Подивіться їх початки.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 18:45

  detroytred написав:Я спокійно можу обходитися без діалогів)
Домовились
Я описую твій брєд
ти спокійно не відповідаєш( бажано разом з ладом)
я досягаю місії
ти залишаєшся непереможений
Виграють читачі
Мій досвід для них краще ніж твій брєд совка.
budivelnik
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