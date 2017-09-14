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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8770877187728773>
Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 18:47

  Бетон написав:
А по марафону кацапы отступают

Можешь навести приклад ?

Якщо ні, то ти - триндишь ...
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 18:48

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Навіщо тобі Детройт потрібен
Бо дейтрой як працівник охорони автостоянки -не цікавить нікого
але він себе позиціонує як знавець мотивацій/економік і так далі...залишаючись при цьому нічним охоронцем автостоянки.
Тому
ти мене не цікавиш, ти навіть не чиряк на моїй задниці
мене цікавить щоб дебільні ідеї совка(ти+лад =носії) не розповсюджувались на цих сторінках.

Ну да))
Тому ти постійно переходиш саме на особистості.

Ідеї совка це саме в тебе на цих сторінках...
Починаючи з твоїх знаменитих двох правил, які саме ти власне для всіх виклав:
1. Будівельник завжди правий.
2. Якщо не правий, то див. п1.
І закінчуючи оцією місією освіти в маси і боротьбою.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 18:50

  detroytred написав:1. Будівельник завжди правий.
2. Якщо не правий, то див. п1.
3 Дейтрой+лад-носії махрової совкової економіки базованої на тому що счастья принесе тільки примус.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 18:51

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Я спокійно можу обходитися без діалогів)
Домовились
Я описую твій брєд
ти спокійно не відповідаєш( бажано разом з ладом)
я досягаю місії
ти залишаєшся непереможений
Виграють читачі
Мій досвід для них краще ніж твій брєд совка.

Ти не тупи...
Точніше знов не перекручуй, як тобі зручно.
Я вказав, що не починай єралашити в мій бік. Я спокійно обхожусь без цього.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 18:53

  budivelnik написав:
  detroytred написав:1. Будівельник завжди правий.
2. Якщо не правий, то див. п1.
3 Дейтрой+лад-носії махрової совкової економіки базованої на тому що счастья принесе тільки примус.

Макаю тебе в Бальцеровича і т.д., про умови в ринку, а ти мені примус в економіці приписуєш.
Зі стелі, як завжди.
Бо схотілося вигадати))
Все на вигадках будуєш...
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 19:09

  detroytred написав:Макаю тебе в Бальцеровича
1 Що зробив Бальцерович для України?
версія дейтройта - радив можновладцям
2 Що зробили можновладці для України
версія дейтройта - недопрацьовували.

Чи можна заявити після цього що Бальцерович поганець бо згідно його порад можновладці зіпсували життя дейтройту?
для дейтройта - можна
для Будівельника? - не можна
Для Будівельнка Бальцерович, Саакашвілі і ще з 10 говорячих голів-люди які ЩОСЬ зробили для своїх країн
і
НІЧОГО не зробили для України

ПС
в той час коли Будівельник для України
робив+робить+ще буде робити...

Тепер зрозумів куди тобі до макання бальцеровича? це ж ти свою теорію макаєш, не розуміючи цього.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 19:09

flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 19:15

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Макаю тебе в Бальцеровича
1 Що зробив Бальцерович для України?
версія дейтройта - радив можновладцям
2 Що зробили можновладці для України
версія дейтройта - недопрацьовували.

Чи можна заявити після цього що Бальцерович поганець бо згідно його порад можновладці зіпсували життя дейтройту?
для дейтройта - можна
для Будівельника? - не можна
Для Будівельнка Бальцерович, Саакашвілі і ще з 10 говорячих голів-люди які ЩОСЬ зробили для своїх країн
і
НІЧОГО не зробили для України

ПС
в той час коли Будівельник для України
робив+робить+ще буде робити...

Тепер зрозумів куди тобі до макання бальцеровича? це ж ти свою теорію макаєш, не розуміючи цього.

Зрозумів, що ти зліпив черговий єралашик.
Тільки навіщо тобі Детройт?))
Співай про *в той час коли Будівельник для України
робив+робить+ще буде робити...* до схочу.
Тільки дурнем будеш виглядати...
А з казками-перекручуваннями-єралашиками про Детройта, вважаєш, що ніхто цього і не помітить.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 19:22

vitaliiangel


я вам 17.06 написал письмо в лс, ответить смелости не хватило или игра на публику интереснее?



Ой, а кто это у нас тут смельчак такой ? :lol:
Не тот, кто за тремя замками и закрытой личкой что-то гадил тут мне публично? :mrgreen:
Давно ли мамкино сцыкло тут стало рассказывать о смелости в личке? :mrgreen:
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 19:28

Все буде добре! Все буде УСПІХ! Все буде Україна!©®™

  vitaliiangel написав:
  Hotab написав:Ірина_ пан Успіх не полишає спроби лише провокувати конфлікти.
Щодня хамить іншим користувачам.
Просте видалення повідомлень йому не допомагає. Він розміщує своє хамство повторно.
На зауваження інших реагує «мені пох».
Прошу радикальних заходів


не удивлюсь что ты сливаешь русне координаты куда бить потому что Виталик и Вадюля тебя обидели, а Успих хамит. Вот такое гнилое нутро у некоторых.
Все.
Як бачимо - ЗСУ майже забанило мене на форумі! :lol:

Але Успіху, як солов'ю - все по hyЮ! :lol:
Успіх
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