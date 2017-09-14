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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 23 чер, 2024 19:29
Hotab написав:vitaliiangel
я вам 17.06 написал письмо в лс, ответить смелости не хватило или игра на публику интереснее?
Ой, а кто это у нас тут смельчак такой ?
Не тот, кто за тремя замками и закрытой личкой что-то гадил тут мне публично?
Давно ли мамкино сцыкло тут стало рассказывать о смелости в личке?
Учитывая, что Сибарит в ЗСУ и не всегда может ответить
То тут Виталька - смелый
А сам он свою личку оградил, чтобы не прилетело
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Додано: Нед 23 чер, 2024 19:44
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Нед 23 чер, 2024 19:44, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Нед 23 чер, 2024 19:44
pesikot
А сам он свою личку оградил, чтобы не прилетело
Щоб квіточці пелюстки не обпалило..
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