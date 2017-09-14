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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8770877187728773
Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 19:29

  Hotab написав:vitaliiangel


я вам 17.06 написал письмо в лс, ответить смелости не хватило или игра на публику интереснее?



Ой, а кто это у нас тут смельчак такой ? :lol:
Не тот, кто за тремя замками и закрытой личкой что-то гадил тут мне публично? :mrgreen:
Давно ли мамкино сцыкло тут стало рассказывать о смелости в личке? :mrgreen:

Учитывая, что Сибарит в ЗСУ и не всегда может ответить
То тут Виталька - смелый

А сам он свою личку оградил, чтобы не прилетело
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 19:44

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Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 23 чер, 2024 19:44, всього редагувалось 2 разів.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 19:44

pesikot


А сам он свою личку оградил, чтобы не прилетело


Щоб квіточці пелюстки не обпалило..
Hotab
 
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