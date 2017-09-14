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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 877087718772877387748775>
Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 19:09

  detroytred написав:Макаю тебе в Бальцеровича
1 Що зробив Бальцерович для України?
версія дейтройта - радив можновладцям
2 Що зробили можновладці для України
версія дейтройта - недопрацьовували.

Чи можна заявити після цього що Бальцерович поганець бо згідно його порад можновладці зіпсували життя дейтройту?
для дейтройта - можна
для Будівельника? - не можна
Для Будівельнка Бальцерович, Саакашвілі і ще з 10 говорячих голів-люди які ЩОСЬ зробили для своїх країн
і
НІЧОГО не зробили для України

ПС
в той час коли Будівельник для України
робив+робить+ще буде робити...

Тепер зрозумів куди тобі до макання бальцеровича? це ж ти свою теорію макаєш, не розуміючи цього.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 19:09

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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 19:15

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Макаю тебе в Бальцеровича
1 Що зробив Бальцерович для України?
версія дейтройта - радив можновладцям
2 Що зробили можновладці для України
версія дейтройта - недопрацьовували.

Чи можна заявити після цього що Бальцерович поганець бо згідно його порад можновладці зіпсували життя дейтройту?
для дейтройта - можна
для Будівельника? - не можна
Для Будівельнка Бальцерович, Саакашвілі і ще з 10 говорячих голів-люди які ЩОСЬ зробили для своїх країн
і
НІЧОГО не зробили для України

ПС
в той час коли Будівельник для України
робив+робить+ще буде робити...

Тепер зрозумів куди тобі до макання бальцеровича? це ж ти свою теорію макаєш, не розуміючи цього.

Зрозумів, що ти зліпив черговий єралашик.
Тільки навіщо тобі Детройт?))
Співай про *в той час коли Будівельник для України
робив+робить+ще буде робити...* до схочу.
Тільки дурнем будеш виглядати...
А з казками-перекручуваннями-єралашиками про Детройта, вважаєш, що ніхто цього і не помітить.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 19:28

Все буде добре! Все буде УСПІХ! Все буде Україна!©®™

  vitaliiangel написав:
  Hotab написав:Ірина_ пан Успіх не полишає спроби лише провокувати конфлікти.
Щодня хамить іншим користувачам.
Просте видалення повідомлень йому не допомагає. Він розміщує своє хамство повторно.
На зауваження інших реагує «мені пох».
Прошу радикальних заходів


не удивлюсь что ты сливаешь русне координаты куда бить потому что Виталик и Вадюля тебя обидели, а Успих хамит. Вот такое гнилое нутро у некоторых.
Все.
Як бачимо - ЗСУ майже забанило мене на форумі! :lol:

Але Успіху, як солов'ю - все по hyЮ! :lol:
Успіх
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 19:29

  Hotab написав:vitaliiangel


я вам 17.06 написал письмо в лс, ответить смелости не хватило или игра на публику интереснее?



Ой, а кто это у нас тут смельчак такой ? :lol:
Не тот, кто за тремя замками и закрытой личкой что-то гадил тут мне публично? :mrgreen:
Давно ли мамкино сцыкло тут стало рассказывать о смелости в личке? :mrgreen:

Учитывая, что Сибарит в ЗСУ и не всегда может ответить
То тут Виталька - смелый

А сам он свою личку оградил, чтобы не прилетело
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 19:44

:arrow:
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 23 чер, 2024 19:44, всього редагувалось 2 разів.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 19:49

А загалом, прекрасна Маркіза, все чудово - так чудово! ©


Будівельнику і Василю-Рівне, як і всім іншим "надважливим" в тилу дивитись з 30ї звилини))
Шах і мат© платникам податків :lol:



А загалом - краще все інтерв'ю подивитись/послухати(на швидкості х1,5 як я це роблю) - там розказують реалії про ЗСУ, які я вже майже 28 місяців бачу/спостерігаю, "варюсь" у всьому цьому!

Карл!!! 28 місяців!!! :shock:
Успіх
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 19:50

Успіх

Карл!!! 28 місяців!!! :shock:


До 36м вже недовго.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 19:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:лад


цей поц не по економіці взагалі
йому б лише плазувати - перед партіею, перед олігархами, перед смотрящими, урюками та бурятами
вільно мислячі люди викликають в нього здивування чи взагалі обурення
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 19:53

  Hotab написав:pesikot


А сам он свою личку оградил, чтобы не прилетело


Щоб квіточці пелюстки не обпалило..

Було б що обпалювати ...

Квіточки немає ... все давно засохло ...
pesikot
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  #<1 ... 877087718772877387748775>
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