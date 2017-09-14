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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 87718772877387748775>
Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 20:06

  Сибарит написав:
  vitaliiangel написав:это ж сколько у них зэков если вербуют и вербуют. нам бы столько

Уж лучше вы к нам (с)
И это пишет человек, который возмущается недостатком свободы.


Здравствуйте СИБАРИТ .
С Троицей !
Здоровья и Удачи !
Сегодня Великий Праздник . Духов День .

Когда Апостолы в 50 день после Воскресения Христова собрались в Иерусалиме и начали вещать
«каждый слышал их говорящих его наречием» (Деян. 2:6),все пришли в изумление и «говорили: они напились сладкого вина» (Деян. 2:13).

Пётр же, став с одиннадцатью, возвысил голос свой и возгласил им: мужи Иудейские, и все живущие в Иерусалиме! сие да будет вам известно, и внимайте словам моим: они не пьяны .....

Вот так и виталька , флай и многие другие отвечают, на все вопросы ...
... вы дурны , вы не понимаете нас потому что пьяные , а мы и иже с нами несем истину " коричневой субстанции ".

Целый день вместо Праздника у них гнойный уретрит .

Вы не надейтесь на раскаивание , у них это не принято .
.... 50 и .... почему программист в теплике ?
... почему психолог , собирает деньги , а вокруг пусть все сдохнут ....


Я желаю вам Божьего Благословения и Защиты !
холява
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 20:09

https://censor.net/ru/blogs/3496150/gro ... ti_podatki
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 20:23

Успіх

Чем быстрее вы научитесь воспринимать действительность , тем легче будет воспринимать будущее .
Все эти видео ,это мнение .... субъективное .... только потому что оно нравится вам .
холява
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 20:31

  fler написав:
  Прохожий написав:"Окупанти заявили про атаку на Севастополь, 5 загиблих і понад 120 постраждалих"
https://www.pravda.com.ua/news/2024/06/23/7462166/

Це ж треба було додуматись збити ракету над пляжем із людьми! Невже іншого місця не знайшлося? Або хоча б тривогу вмикнули, щоб люди мали час заховатися. Мовчу про те, чи доцільно НЕ закрити пляжі поблизу військового аеродрому, з якого злітають літаки з бомбами/ракетами? Дбли, блд (с)
Зато тепер кацапня відчула на собі прєлєсті війни, яку підтримує. А також піклування свого уряду, який запевняв, що відпочивати у Криму безпечно.

В Одесі тільки журналісти шукають укриття на пляжі
sens
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 20:36

  vitaliiangel написав::arrow:

только Я обратил внимание что виталиан(а) чемпион форума по удалению своих постов?
недержание с последующим сожалением о содеянном?)
"детские комплексы" привлечение внимания?)))
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 20:36

  sens написав:
  fler написав:
  Прохожий написав:"Окупанти заявили про атаку на Севастополь, 5 загиблих і понад 120 постраждалих"
https://www.pravda.com.ua/news/2024/06/23/7462166/

Це ж треба було додуматись збити ракету над пляжем із людьми! Невже іншого місця не знайшлося? Або хоча б тривогу вмикнули, щоб люди мали час заховатися. Мовчу про те, чи доцільно НЕ закрити пляжі поблизу військового аеродрому, з якого злітають літаки з бомбами/ракетами? Дбли, блд (с)
Зато тепер кацапня відчула на собі прєлєсті війни, яку підтримує. А також піклування свого уряду, який запевняв, що відпочивати у Криму безпечно.

В Одесі тільки журналісти шукають укриття на пляжі


Я не понял , что вы ответили ..... можете пояснить
холява
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 20:37

  Прохожий написав:
  vitaliiangel написав::arrow:

только Я обратил внимание что виталиан(а) чемпион форума по удалению своих постов?
недержание с последующим сожалением о содеянном?)
"детские комплексы" привлечение внимания?)))


+++
холява
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 20:38

  Прохожий написав:
  vitaliiangel написав::arrow:

только Я обратил внимание что виталиан(а) чемпион форума по удалению своих постов?
недержание с последующим сожалением о содеянном?)
"детские комплексы" привлечение внимания?)))

Класна тема - х% хто пише бачу як чс
sens
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 20:39

  холява написав:
  sens написав:В Одесі тільки журналісти шукають укриття на пляжі


Я не понял , что вы ответили ..... можете пояснить

Вы еще не в курсе что у сенса как правило левое полушарие не коммуницирует с правым?)))
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 20:40

  sens написав:
  Прохожий написав:
  vitaliiangel написав::arrow:

только Я обратил внимание что виталиан(а) чемпион форума по удалению своих постов?
недержание с последующим сожалением о содеянном?)
"детские комплексы" привлечение внимания?)))

Класна тема - х% хто пише бачу як чс

подтверждение моего поста выше)
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  #<1 ... 87718772877387748775>
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