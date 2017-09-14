Додано: Нед 23 чер, 2024 20:06

Сибарит написав: vitaliiangel написав: это ж сколько у них зэков если вербуют и вербуют. нам бы столько это ж сколько у них зэков если вербуют и вербуют. нам бы столько

Уж лучше вы к нам (с)

И это пишет человек, который возмущается недостатком свободы. Уж лучше вы к нам (с)И это пишет человек, который возмущается недостатком свободы.

Здравствуйте СИБАРИТ .С Троицей !Здоровья и Удачи !Сегодня Великий Праздник . Духов День .Когда Апостолы в 50 день после Воскресения Христова собрались в Иерусалиме и начали вещать«каждый слышал их говорящих его наречием» (Деян. 2:6),все пришли в изумление и «говорили: они напились сладкого вина» (Деян. 2:13).Пётр же, став с одиннадцатью, возвысил голос свой и возгласил им: мужи Иудейские, и все живущие в Иерусалиме! сие да будет вам известно, и внимайте словам моим: они не пьяны .....Вот так и виталька , флай и многие другие отвечают, на все вопросы ...... вы дурны , вы не понимаете нас потому что пьяные , а мы и иже с нами несем истину " коричневой субстанции ".Целый день вместо Праздника у них гнойный уретрит .Вы не надейтесь на раскаивание , у них это не принято ..... 50 и .... почему программист в теплике ?... почему психолог , собирает деньги , а вокруг пусть все сдохнут ....Я желаю вам Божьего Благословения и Защиты !