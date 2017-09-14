Здравствуйте СИБАРИТ .
С Троицей !
Здоровья и Удачи !
Сегодня Великий Праздник . Духов День .
Когда Апостолы в 50 день после Воскресения Христова собрались в Иерусалиме и начали вещать
«каждый слышал их говорящих его наречием» (Деян. 2:6),все пришли в изумление и «говорили: они напились сладкого вина» (Деян. 2:13).
Пётр же, став с одиннадцатью, возвысил голос свой и возгласил им: мужи Иудейские, и все живущие в Иерусалиме! сие да будет вам известно, и внимайте словам моим: они не пьяны .....
Вот так и виталька , флай и многие другие отвечают, на все вопросы ...
... вы дурны , вы не понимаете нас потому что пьяные , а мы и иже с нами несем истину " коричневой субстанции ".
Целый день вместо Праздника у них гнойный уретрит .
Вы не надейтесь на раскаивание , у них это не принято .
.... 50 и .... почему программист в теплике ?
... почему психолог , собирает деньги , а вокруг пусть все сдохнут ....
Я желаю вам Божьего Благословения и Защиты !