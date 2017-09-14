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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 23 чер, 2024 20:41
холява написав: Прохожий написав: vitaliiangel написав:
:arrow:
только Я обратил внимание что виталиан(а) чемпион форума по удалению своих постов?
недержание с последующим сожалением о содеянном?)
"детские комплексы" привлечение внимания?)))
+++
В Одесі на пляжі журналісти постійно шукають сюжет , коли спрацьовує трєвожна воздуха - шукають де відсидіти , якщо не знайшли, обов'язково про це треба зняти відео . Приїзжайте, немає світла, краще на морі - тепла вода,холодне пиво і багато співрозмовників
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Додано: Нед 23 чер, 2024 20:44
Прохожий написав: холява написав: sens написав:
В Одесі тільки журналісти шукають укриття на пляжі
Я не понял , что вы ответили ..... можете пояснить
Вы еще не в курсе что у сенса как правило левое полушарие не коммуницирует с правым?)))
І не повинно,бо в різних суб'єктах права
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Додано: Нед 23 чер, 2024 20:44
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Додано: Нед 23 чер, 2024 20:46
sens написав:
только Я обратил внимание что виталиан(а) чемпион форума по удалению своих постов?
недержание с последующим сожалением о содеянном?)
"детские комплексы" привлечение внимания?)))
+++[/quote]
В Одесі на пляжі журналісти постійно шукають сюжет , коли спрацьовує трєвожна воздуха - шукають де відсидіти , якщо не знайшли, обов'язково про це треба зняти відео . Приїзжайте, немає світла, краще на морі - тепла вода,холодне пиво і багато співрозмовників[/quote]
Я все равно не понял .....
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Додано: Нед 23 чер, 2024 20:46
Пирохожий написав: Парохожий написав: vitaliiangel написав:
:arrow:
только Я обратил внимание что виталиан(а) чемпион форума по удалению своих постов?
недержание с последующим сожалением о содеянном?)
"детские комплексы" привлечение внимания?)))
Класна тема - х% хто пише бачу як чс
подтверждение моего поста выше)[/quote]
Припущення , це лише ваше суб'єктивна уява
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Додано: Нед 23 чер, 2024 20:47
холява написав: sens написав:
только Я обратил внимание что виталиан(а) чемпион форума по удалению своих постов?
недержание с последующим сожалением о содеянном?)
"детские комплексы" привлечение внимания?)))
+++
В Одесі на пляжі журналісти постійно шукають сюжет , коли спрацьовує трєвожна воздуха - шукають де відсидіти , якщо не знайшли, обов'язково про це треба зняти відео . Приїзжайте, немає світла, краще на морі - тепла вода,холодне пиво і багато співрозмовників[/quote]
Я все равно не понял .....[/quote]
Їдь на море ,перегрівся " діду ".
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Додано: Нед 23 чер, 2024 20:47
sens написав:
Припущення , це лише ваше суб'єктивна уява
у прохожего инвалидность, прошу не обижать
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Додано: Нед 23 чер, 2024 20:49
vitaliiangel написав: sens написав:
Припущення , це лише ваше суб'єктивна уява
у прохожего инвалидность, прошу не обижать
Вибачте, багато вільного часу на вихідних і тим більше гарного настрою
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Додано: Нед 23 чер, 2024 20:53
Прохожий написав: vitaliiangel написав:
:arrow:
только Я обратил внимание что виталиан(а) чемпион форума по удалению своих постов?
недержание с последующим сожалением о содеянном?)
"детские комплексы" привлечение внимания?)))
Не, это оно сцикливое. В удаленных (из того что успевал замечать) обычно хамство. Оно получает ответку, обжалует ее модератору, а потом удаляет то, с чего началось. И типа он не стукач и в белом pesikot
Квіточки немає ... все давно засохло ...
У ангелочка Віталінки щось да має бути. Вона не персик, курага.. Але он муху ніхто не дає, проте чогось же він до Віталіни притягується..
Востаннє редагувалось Hotab
в Нед 23 чер, 2024 20:57, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 23 чер, 2024 20:57
ЛАД написав:
Ваша ошибка - то, что вы больны и не лечитесь. Дурка по вас плачет.
Вот чем закономерно окончилась попытка отнестись по-человечески к обоссаному всем форумом руссофилу, ответить на вопросы и что-то обьяснить.
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