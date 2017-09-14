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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8772877387748775>
Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 20:41

  холява написав:
  Прохожий написав:
  vitaliiangel написав::arrow:

только Я обратил внимание что виталиан(а) чемпион форума по удалению своих постов?
недержание с последующим сожалением о содеянном?)
"детские комплексы" привлечение внимания?)))


+++

В Одесі на пляжі журналісти постійно шукають сюжет , коли спрацьовує трєвожна воздуха - шукають де відсидіти , якщо не знайшли, обов'язково про це треба зняти відео . Приїзжайте, немає світла, краще на морі - тепла вода,холодне пиво і багато співрозмовників
sens
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 20:44

  Прохожий написав:
  холява написав:
  sens написав:В Одесі тільки журналісти шукають укриття на пляжі


Я не понял , что вы ответили ..... можете пояснить

Вы еще не в курсе что у сенса как правило левое полушарие не коммуницирует с правым?)))

І не повинно,бо в різних суб'єктах права
sens
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 20:44

  sens написав:І не повинно,бо в разних суб'єктах права

:D :D :D
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 20:46

  sens написав:только Я обратил внимание что виталиан(а) чемпион форума по удалению своих постов?
недержание с последующим сожалением о содеянном?)
"детские комплексы" привлечение внимания?)))


+++[/quote]
В Одесі на пляжі журналісти постійно шукають сюжет , коли спрацьовує трєвожна воздуха - шукають де відсидіти , якщо не знайшли, обов'язково про це треба зняти відео . Приїзжайте, немає світла, краще на морі - тепла вода,холодне пиво і багато співрозмовників[/quote]

Я все равно не понял .....
холява
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 20:46

  Пирохожий написав:
  Парохожий написав:
  vitaliiangel написав::arrow:

только Я обратил внимание что виталиан(а) чемпион форума по удалению своих постов?
недержание с последующим сожалением о содеянном?)
"детские комплексы" привлечение внимания?)))

Класна тема - х% хто пише бачу як чс

подтверждение моего поста выше)[/quote]
Припущення , це лише ваше суб'єктивна уява
sens
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 20:47

  холява написав:
  sens написав:только Я обратил внимание что виталиан(а) чемпион форума по удалению своих постов?
недержание с последующим сожалением о содеянном?)
"детские комплексы" привлечение внимания?)))


+++

В Одесі на пляжі журналісти постійно шукають сюжет , коли спрацьовує трєвожна воздуха - шукають де відсидіти , якщо не знайшли, обов'язково про це треба зняти відео . Приїзжайте, немає світла, краще на морі - тепла вода,холодне пиво і багато співрозмовників[/quote]

Я все равно не понял .....[/quote]
Їдь на море ,перегрівся " діду ".
sens
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 20:47

  sens написав:Припущення , це лише ваше суб'єктивна уява
у прохожего инвалидность, прошу не обижать
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 20:49

  vitaliiangel написав:
  sens написав:Припущення , це лише ваше суб'єктивна уява
у прохожего инвалидность, прошу не обижать

Вибачте, багато вільного часу на вихідних і тим більше гарного настрою
sens
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 20:53

  Прохожий написав:
  vitaliiangel написав::arrow:

только Я обратил внимание что виталиан(а) чемпион форума по удалению своих постов?
недержание с последующим сожалением о содеянном?)
"детские комплексы" привлечение внимания?)))

Не, это оно сцикливое. В удаленных (из того что успевал замечать) обычно хамство. Оно получает ответку, обжалует ее модератору, а потом удаляет то, с чего началось. И типа он не стукач и в белом :lol:

pesikot

Квіточки немає ... все давно засохло ...


У ангелочка Віталінки щось да має бути. Вона не персик, курага.. Але он муху ніхто не дає, проте чогось же він до Віталіни притягується..
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 23 чер, 2024 20:57, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 20:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Ваша ошибка - то, что вы больны и не лечитесь. Дурка по вас плачет.


Вот чем закономерно окончилась попытка отнестись по-человечески к обоссаному всем форумом руссофилу, ответить на вопросы и что-то обьяснить.
fox767676
 
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  #<1 ... 8772877387748775>
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