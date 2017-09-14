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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8772877387748775
Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 21:09

Неделя ж правда прожита не зря? )))

  vitaliiangel написав:
  sens написав:Вибачте, багато вільного часу на вихідних і тим більше гарного настрою

тогда гляньте вот прохожий новый клип снял, талантлив чертяка

Виталик, в воскресный вечер какие итоги недели?
Что интересного видел, что полезного сделал?
:D

Ты прикидывал, сколько у тебя осталось таких недель, пока тебя паркинсон не расхерачит? Годится, если все пройдут как эта? :D
Hotab
 
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  #<1 ... 8772877387748775
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