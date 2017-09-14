Виталик, в воскресный вечер какие итоги недели?
Что интересного видел, что полезного сделал?
Ты прикидывал, сколько у тебя осталось таких недель, пока тебя паркинсон не расхерачит? Годится, если все пройдут как эта?
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Додано: Нед 23 чер, 2024 21:09
Неделя ж правда прожита не зря? )))
Виталик, в воскресный вечер какие итоги недели?
Что интересного видел, что полезного сделал?
Ты прикидывал, сколько у тебя осталось таких недель, пока тебя паркинсон не расхерачит? Годится, если все пройдут как эта?
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