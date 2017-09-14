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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8772877387748775
Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 21:09

Неделя ж правда прожита не зря? )))

  vitaliiangel написав:
  sens написав:Вибачте, багато вільного часу на вихідних і тим більше гарного настрою

тогда гляньте вот прохожий новый клип снял, талантлив чертяка


У кого-то есть предположения, как виталика находят такие видосики? Что именно он ищет, что ему потом ютьюб это подсовывает на основе его интересов?

Виталик, в воскресный вечер какие итоги недели?
Что интересного видел, что полезного сделал?
:D

Ты прикидывал, сколько у тебя осталось таких недель, пока тебя паркинсон не расхерачит? Годится, если все пройдут как эта? :D
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 21:41





vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 21:49

  detroytred написав:............
Я спокійно можу обходитися без діалогів))) з ним. Подивіться їх початки.

Я Вам уже как-то советовал - не кормите тролля, просто не отвечайте.
Смешно же спорить с
почну приводити приклад
працівник-збільшення часу праці+перехід до покращення кваліфікації+перехід до зміни інструментарію+перехід до збільшення капіталізації робочого місця+перехід до інтелектуалізації праці....

когда это говорит человек, который никогда не был связан с производством.
Навіщо тобі Детройт потрібен, щоб співати про себе, який ти заможний, вільний та щасливий?))))))))))))

Самые счастливые люди знаете где? Они счастливы, но на их слова не обращают особого внимания.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 21:49

  холява написав:Успіх

Чем быстрее вы научитесь воспринимать действительность , тем легче будет воспринимать будущее .
Все эти видео ,это мнение .... субъективное .... только потому что оно нравится вам .
Та звичайно, що ці всі відео це - іпсо, маячня, "полнейший брєд"! :D
https://youtube.com/shorts/ZglhOVWjmoc? ... DBK92enkFV

Востаннє редагувалось Успіх в Нед 23 чер, 2024 22:26, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 21:59

  ЛАД написав:когда это говорит человек, который никогда не был связан с производством.
Приймав участь в будівництві ( як інженерний працівник)
Тютюнової фабрики
Гаражів Світоча
Автонавантажувача
Електрона
Вокзалу в Мостиськах
Сільмашу
....
але це звичайно не має звязку з виробництвом...
ПС
в мене стажу 10 років в БУ тресту Львівпромбуд

То як брехунець?
ти вважаєш що парторг -це більше відношення до виробництва?
ППС
самі щасливі - в дурці...
Але порівняйте себе і мене..
ви не мали вибору і все життя займались тим чим вам вказувала кпрс....
закінчилось пенсією і крахом фантазій...
А тепер на арену вихожу я..весь в білому...і при цьому коли ви були підневільними членами партії, я був працівником комітету комсомолу інституту...
Тобто і в комуністичній моделі і в капіталістичній-мені досягнень вистарчило..точно так само як вистарчило розуму зрозуміти що совок-приречений..
а для вас совок так і залишився нездійсненною мрією
я щасливий що його нема
ви тридцятий рік по ньому плачете..

Лад-то може тобі б було краще там де всі щасливі? тобто в дурці?
Востаннє редагувалось budivelnik в Нед 23 чер, 2024 22:03, всього редагувалось 1 раз.
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