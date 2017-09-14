ЛАД написав:
когда это говорит человек, который никогда не был связан с производством.
Приймав участь в будівництві ( як інженерний працівник)
Тютюнової фабрики
Гаражів Світоча
Автонавантажувача
Електрона
Вокзалу в Мостиськах
Сільмашу
....
але це звичайно не має звязку з виробництвом...
ПС
в мене стажу 10 років в БУ тресту Львівпромбуд
То як брехунець?
ти вважаєш що парторг -це більше відношення до виробництва?
ППС
самі щасливі - в дурці...
Але порівняйте себе і мене..
ви не мали вибору і все життя займались тим чим вам вказувала кпрс....
закінчилось пенсією і крахом фантазій...
А тепер на арену вихожу я..весь в білому...і при цьому коли ви були підневільними членами партії, я був працівником комітету комсомолу інституту...
Тобто і в комуністичній моделі і в капіталістичній-мені досягнень вистарчило..точно так само як вистарчило розуму зрозуміти що совок-приречений..
а для вас совок так і залишився нездійсненною мрією
я щасливий що його нема
ви тридцятий рік по ньому плачете..
Лад-то може тобі б було краще там де всі щасливі? тобто в дурці?