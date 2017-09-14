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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8768876987708771
Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 19:50

Успіх

Карл!!! 28 місяців!!! :shock:


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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 20:09

https://censor.net/ru/blogs/3496150/gro ... ti_podatki
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 20:23

Успіх

Чем быстрее вы научитесь воспринимать действительность , тем легче будет воспринимать будущее .
Все эти видео ,это мнение .... субъективное .... только потому что оно нравится вам .
холява
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 21:49

  холява написав:Успіх

Чем быстрее вы научитесь воспринимать действительность , тем легче будет воспринимать будущее .
Все эти видео ,это мнение .... субъективное .... только потому что оно нравится вам .
Та звичайно, що ці всі відео це - іпсо, маячня, "полнейший брєд"! :D
https://youtube.com/shorts/ZglhOVWjmoc? ... DBK92enkFV

Востаннє редагувалось Успіх в Нед 23 чер, 2024 22:26, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 21:59

  ЛАД написав:когда это говорит человек, который никогда не был связан с производством.
Приймав участь в будівництві ( як інженерний працівник)
Тютюнової фабрики
Гаражів Світоча
Автонавантажувача
Електрона
Вокзалу в Мостиськах
Сільмашу
....
але це звичайно не має звязку з виробництвом...
ПС
в мене стажу 10 років в БУ тресту Львівпромбуд

То як брехунець?
ти вважаєш що парторг -це більше відношення до виробництва?
ППС
самі щасливі - в дурці...
Але порівняйте себе і мене..
ви не мали вибору і все життя займались тим чим вам вказувала кпрс....
закінчилось пенсією і крахом фантазій...
А тепер на арену вихожу я..весь в білому...і при цьому коли ви були підневільними членами партії, я був працівником комітету комсомолу інституту...
Тобто і в комуністичній моделі і в капіталістичній-мені досягнень вистарчило..точно так само як вистарчило розуму зрозуміти що совок-приречений..
а для вас совок так і залишився нездійсненною мрією
я щасливий що його нема
ви тридцятий рік по ньому плачете..

Лад-то може тобі б було краще там де всі щасливі? тобто в дурці?
Востаннє редагувалось budivelnik в Нед 23 чер, 2024 22:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 22:59

на 3й рік війни дійшло, що 20-25 річні більш ефективні на війні ніж 55-60 річні

В Раде предлагают не мобилизовать мужчин старше 50 лет

Сейчас мобилизации в Украине подлежат мужчины в возрасте от 25 до 60 лет. Нижнюю границу недавно уменьшили - ранее призывной возраст начинался с 27 лет. Теперь же депутаты рассматривают возможность снижения верхней границы до 50 лет.

Такой информацией поделился член Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Юрий Здебский

"Рассматривался вопрос эффективности использования мобилизованных военнослужащих в возрасте 50+. Есть такое мнение, что использовать людей такого возраста - неэффективно, - пояснил Здебский."

Он отметил, что сейчас в профильном комитете активно обсуждается вопрос об уменьшении мобилизационного возраста до 50 лет. Инициаторы изменений считают, что мужчины в возрасте от 50 лет смогут больше помочь в восстановлении украинской экономики, чем на службе в Вооруженных Силах.

В то же время депутат сообщил, что уменьшать мобилизационный возраст ниже 25 лет в Верховной Раде не планируют.
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2024 00:04

Закінчуємо срачі, шановні!
Ірина_
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