Карл!!! 28 місяців!!!
До 36м вже недовго.
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Додано: Нед 23 чер, 2024 20:09
Додано: Нед 23 чер, 2024 20:23
Успіх
Чем быстрее вы научитесь воспринимать действительность , тем легче будет воспринимать будущее .
Все эти видео ,это мнение .... субъективное .... только потому что оно нравится вам .
Додано: Нед 23 чер, 2024 21:49
Та звичайно, що ці всі відео це - іпсо, маячня, "полнейший брєд"!
Востаннє редагувалось Успіх в Нед 23 чер, 2024 22:26, всього редагувалось 4 разів.
Додано: Нед 23 чер, 2024 21:59
Приймав участь в будівництві ( як інженерний працівник)
Тютюнової фабрики
Гаражів Світоча
Автонавантажувача
Електрона
Вокзалу в Мостиськах
Сільмашу
....
але це звичайно не має звязку з виробництвом...
ПС
в мене стажу 10 років в БУ тресту Львівпромбуд
То як брехунець?
ти вважаєш що парторг -це більше відношення до виробництва?
ППС
самі щасливі - в дурці...
Але порівняйте себе і мене..
ви не мали вибору і все життя займались тим чим вам вказувала кпрс....
закінчилось пенсією і крахом фантазій...
А тепер на арену вихожу я..весь в білому...і при цьому коли ви були підневільними членами партії, я був працівником комітету комсомолу інституту...
Тобто і в комуністичній моделі і в капіталістичній-мені досягнень вистарчило..точно так само як вистарчило розуму зрозуміти що совок-приречений..
а для вас совок так і залишився нездійсненною мрією
я щасливий що його нема
ви тридцятий рік по ньому плачете..
Лад-то може тобі б було краще там де всі щасливі? тобто в дурці?
Востаннє редагувалось budivelnik в Нед 23 чер, 2024 22:03, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 23 чер, 2024 22:59
на 3й рік війни дійшло, що 20-25 річні більш ефективні на війні ніж 55-60 річні
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