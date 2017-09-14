В Раде предлагают не мобилизовать мужчин старше 50 лет



Сейчас мобилизации в Украине подлежат мужчины в возрасте от 25 до 60 лет. Нижнюю границу недавно уменьшили - ранее призывной возраст начинался с 27 лет. Теперь же депутаты рассматривают возможность снижения верхней границы до 50 лет.



Такой информацией поделился член Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Юрий Здебский



"Рассматривался вопрос эффективности использования мобилизованных военнослужащих в возрасте 50+. Есть такое мнение, что использовать людей такого возраста - неэффективно, - пояснил Здебский."



Он отметил, что сейчас в профильном комитете активно обсуждается вопрос об уменьшении мобилизационного возраста до 50 лет. Инициаторы изменений считают, что мужчины в возрасте от 50 лет смогут больше помочь в восстановлении украинской экономики, чем на службе в Вооруженных Силах.



В то же время депутат сообщил, что уменьшать мобилизационный возраст ниже 25 лет в Верховной Раде не планируют.

