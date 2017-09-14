ЛАД написав:когда это говорит человек, который никогда не был связан с производством.
Приймав участь в будівництві ( як інженерний працівник) Тютюнової фабрики Гаражів Світоча Автонавантажувача Електрона Вокзалу в Мостиськах Сільмашу .... але це звичайно не має звязку з виробництвом... ПС в мене стажу 10 років в БУ тресту Львівпромбуд
То як брехунець? ти вважаєш що парторг -це більше відношення до виробництва? ППС самі щасливі - в дурці... Але порівняйте себе і мене.. ви не мали вибору і все життя займались тим чим вам вказувала кпрс.... закінчилось пенсією і крахом фантазій... А тепер на арену вихожу я..весь в білому...і при цьому коли ви були підневільними членами партії, я був працівником комітету комсомолу інституту... Тобто і в комуністичній моделі і в капіталістичній-мені досягнень вистарчило..точно так само як вистарчило розуму зрозуміти що совок-приречений.. а для вас совок так і залишився нездійсненною мрією я щасливий що його нема ви тридцятий рік по ньому плачете..
Лад-то може тобі б було краще там де всі щасливі? тобто в дурці?
Востаннє редагувалось budivelnik в Нед 23 чер, 2024 22:03, всього редагувалось 1 раз.
на 3й рік війни дійшло, що 20-25 річні більш ефективні на війні ніж 55-60 річні
В Раде предлагают не мобилизовать мужчин старше 50 лет
Сейчас мобилизации в Украине подлежат мужчины в возрасте от 25 до 60 лет. Нижнюю границу недавно уменьшили - ранее призывной возраст начинался с 27 лет. Теперь же депутаты рассматривают возможность снижения верхней границы до 50 лет.
Такой информацией поделился член Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Юрий Здебский
"Рассматривался вопрос эффективности использования мобилизованных военнослужащих в возрасте 50+. Есть такое мнение, что использовать людей такого возраста - неэффективно, - пояснил Здебский."
Он отметил, что сейчас в профильном комитете активно обсуждается вопрос об уменьшении мобилизационного возраста до 50 лет. Инициаторы изменений считают, что мужчины в возрасте от 50 лет смогут больше помочь в восстановлении украинской экономики, чем на службе в Вооруженных Силах.
В то же время депутат сообщил, что уменьшать мобилизационный возраст ниже 25 лет в Верховной Раде не планируют.
Hotab написав:Закони про оборону і захист не поділяють тут нікого. Обовʼязок рівний у всіх. ...Поділ може бути лише на резерв офіцерський, і на резерв рядового складу.
А что за исключение такое, с какого перепугу? Опять другое тесто? В Конституции в пункте, где каждый должен боронить, не встречал такого исключения. Не должно быть и такого подилу. Это только самые бессовестные не желающие воевать паркетники могли до такого додуматься - офицер, значит, можно не воевать, если твоя специальность отставной козы барабанщика в военное время не востребована в таком количестве, сколько наштамповано таких барабанщиков. Если айтишник идет в окоп, то ничего не мешает и майору последовать его примеру.
Востаннє редагувалось hxbbgaf в Пон 24 чер, 2024 00:57, всього редагувалось 2 разів.
Вот когда будут судить кучмо, которое все посдавало? Хотя бы заочно будут судить этого гребаного подонка? Хотя о чем это я сейчас, какой к черту суд... Если они 4 года тупо каждый раз могут собираться, чтоб переносить срок, и так тянуть время, и это, когда обвиняемый даже ни какая не шишка.
Востаннє редагувалось hxbbgaf в Пон 24 чер, 2024 00:58, всього редагувалось 1 раз.
Xenon написав:на 3й рік війни дійшло, що 20-25 річні більш ефективні на війні ніж 55-60 річні
В Раде предлагают не мобилизовать мужчин старше 50 лет
Сейчас мобилизации в Украине подлежат мужчины в возрасте от 25 до 60 лет. Нижнюю границу недавно уменьшили - ранее призывной возраст начинался с 27 лет. Теперь же депутаты рассматривают возможность снижения верхней границы до 50 лет.
Такой информацией поделился член Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Юрий Здебский
"Рассматривался вопрос эффективности использования мобилизованных военнослужащих в возрасте 50+. Есть такое мнение, что использовать людей такого возраста - неэффективно, - пояснил Здебский."
Он отметил, что сейчас в профильном комитете активно обсуждается вопрос об уменьшении мобилизационного возраста до 50 лет. Инициаторы изменений считают, что мужчины в возрасте от 50 лет смогут больше помочь в восстановлении украинской экономики, чем на службе в Вооруженных Силах.
В то же время депутат сообщил, что уменьшать мобилизационный возраст ниже 25 лет в Верховной Раде не планируют.
Эта верхняя граница - 60 лет - языком программистов вообще "потерянная цепочка в коде", не поддающаяся никакому логическому объяснению кроме того что тупо скопировали советское послевоенное законодательство (послевоенное - потому что во времена ВВ2 при Сталине мобилизация в СССР была до 50 лет - но любителю показухи Брежневу нужно было показать что при гонке вооружения в стране куча потенциального ресурса, поэтому просто тупо взяли среднюю продолжительность жизни мужчин в те годы - 60 лет - и записали в законы).