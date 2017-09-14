RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 8769877087718772
Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2024 00:55

60 лет - вполне адекватный возраст, тем более, что он совпадает с пенсионным возрастом. Для освобождения по возрасту вполне адекватно. Если болячки, то освобождение по болячкам, но в 50 лет еще много вполне здоровых, было бы неадекватно всех их освободить от воинского долга только потому, что им 50 лет.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 22613
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1677 раз.
Подякували: 2368 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2024 01:02

  hxbbgaf написав:60 лет - вполне адекватный возраст, тем более, что он совпадает с пенсионным возрастом. Для освобождения по возрасту вполне адекватно. Если болячки, то освобождение по болячкам, но в 50 лет еще много вполне здоровых, было бы неадекватно всех их освободить от воинского долга только потому, что им 50 лет.

А вот через год - уже можно где-то с 40-ка освобождать. :lol:

Зображення

b]hxbbgaf[/b]


А что за исключение такое, с какого перепугу?


Вы значение слова «исключение» изучали в тех немногих классах школы, в которые успели сходить? :D
Никаких исключений и нет.
А моб.резерв завжди ділився на «вищі офіцери», «старші офіцери «, «молодші офіцери » , «інші звання (солдати, сержанти)». У кожного свої вікові критерії. І вимоги. Змиріться. :mrgreen:
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 24 чер, 2024 01:15, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
 
Повідомлень: 12525
З нами з: 15.02.09
Подякував: 345 раз.
Подякували: 2244 раз.
 
Профіль
1
2
1
Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2024 01:15

  hxbbgaf написав:60 лет - вполне адекватный возраст, тем более, что он совпадает с пенсионным возрастом. Для освобождения по возрасту вполне адекватно. Если болячки, то освобождение по болячкам, но в 50 лет еще много вполне здоровых, было бы неадекватно всех их освободить от воинского долга только потому, что им 50 лет.


Пукин, тебя отставные менты с приклеенной кастрюлей на голове в тцк доставят
fox767676
 
Повідомлень: 1703
З нами з: 13.06.20
Подякував: 301 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8769877087718772
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
11 51480
Переглянути останнє повідомлення
Чет 06 чер, 2024 01:05
katso
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 211574
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 681098
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (3010)
23.06.2024 23:37
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.