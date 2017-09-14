Додано: Пон 24 чер, 2024 06:44

ЛАД для твоїх ватних друзів



22 июня 1941 года Гитлером было принято решение о проведении специальной военной операции Барбаросса на СССР. Так начался советский Великий отечественный конфликт на СССР, так же известный, как Гражданская война, когда одна часть русских из армии РОА Генерала Власова воевала с РККА Сталина за право свободно носить свою символику, за Власовские школы и против коммунизма.



Очевидно, что если бы Запад перестал накачивать режим Сталина оружием по Ленд-Лизу, если бы попрошайка Сталин перестал ползать по всему Миру на коленях выпрашивая подачки, если бы перестали Вани под дудку грузина идти на убой за интересы англосаксов, то Великий отечественный конфликт на СССР закончился бы за три месяца.



Немцы строили на освобожденных территориях много чего. Восстанавливали заводы, которые просрали коммунисты, получив их от Российской империи и при этом уничтожая память о ней. А ещё немцы ставили памятники, а потом Сталинские неокомунисты их разрушили, только и могли ведь, что с памятниками воевать. (с)