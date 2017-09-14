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Додано: Пон 24 чер, 2024 00:55
60 лет - вполне адекватный возраст, тем более, что он совпадает с пенсионным возрастом. Для освобождения по возрасту вполне адекватно. Если болячки, то освобождение по болячкам, но в 50 лет еще много вполне здоровых, было бы неадекватно всех их освободить от воинского долга только потому, что им 50 лет.
Додано: Пон 24 чер, 2024 01:02
А вот через год - уже можно где-то с 40-ка освобождать.
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Вы значение слова «исключение» изучали в тех немногих классах школы, в которые успели сходить?
Никаких исключений и нет.
А моб.резерв завжди ділився на «вищі офіцери», «старші офіцери «, «молодші офіцери » , «інші звання (солдати, сержанти)». У кожного свої вікові критерії. І вимоги. Змиріться.
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 24 чер, 2024 01:15, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 24 чер, 2024 01:15
Пукин, тебя отставные менты с приклеенной кастрюлей на голове в тцк доставят
Додано: Пон 24 чер, 2024 06:35
Интервью Дмитрия Гордона с военнослужащим легиона “Свобода России”
вот например про бурятию
00:14:49 Что россияне думают о войне
00:27:08 О коррупции в российской армии
и другие темы, там есть тайм коды
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 24 чер, 2024 08:50, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Пон 24 чер, 2024 06:44
ЛАД для твоїх ватних друзів
22 июня 1941 года Гитлером было принято решение о проведении специальной военной операции Барбаросса на СССР. Так начался советский Великий отечественный конфликт на СССР, так же известный, как Гражданская война, когда одна часть русских из армии РОА Генерала Власова воевала с РККА Сталина за право свободно носить свою символику, за Власовские школы и против коммунизма.
Очевидно, что если бы Запад перестал накачивать режим Сталина оружием по Ленд-Лизу, если бы попрошайка Сталин перестал ползать по всему Миру на коленях выпрашивая подачки, если бы перестали Вани под дудку грузина идти на убой за интересы англосаксов, то Великий отечественный конфликт на СССР закончился бы за три месяца.
Немцы строили на освобожденных территориях много чего. Восстанавливали заводы, которые просрали коммунисты, получив их от Российской империи и при этом уничтожая память о ней. А ещё немцы ставили памятники, а потом Сталинские неокомунисты их разрушили, только и могли ведь, что с памятниками воевать. (с)
Додано: Пон 24 чер, 2024 07:02
Раби, кріпаки, в'язні?
Доброго ранку!
Забув передати "привіт" Флаю за визначення - "хто такі фронтовики? Хто ми?"
Тож "цвіЛь нації" - це було сильно
Правда, написала б таке Флер, то б всі пазли зійшлись би))
#мивастудинепосилали
Додано: Пон 24 чер, 2024 07:30
Доброе утро .
Сам себя "накручиваешь" .
Флай ,как пожилая женщина в общественном транспорте , зашла поругаться .
Не обращай внимания на престарелых программистов .
Додано: Пон 24 чер, 2024 07:36
Додано: Пон 24 чер, 2024 08:05
Додано: Пон 24 чер, 2024 08:35
Привет , Сибарит .
Здоровья и Удачи !
Я о несчастном ФЛАЕ , зайдет переругается как злобная старуха , потом подгавкивает короткими фразами .
Причем раньше этот человек обладал ЧУВСТВОМ ЮМОРА .
Как ваша служба , как обстановка в подразделении ?
Настроение ?
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